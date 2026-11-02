Volvo Cars utvecklar en ny batteriteknik som kan göra framtidens elbilar säkrare och mer driftsäkra. Nya patent visar hur batteriet ska kunna fortsätta leverera ström även om delar av det slutar fungera. Tekniken kan dessutom göra elbilar billigare att tillverka.
Volvos nya batterier kan göra elbilar billigare att bygga
Ett fel i batteriet kan bli ett stort problem för en elbil.
Men Volvo Cars arbetar med en lösning där batteriet ska kunna anpassa sig om vissa delar inte längre fungerar som de ska.
Ett vanligt elbilsbatteri består av många mindre battericeller som arbetar tillsammans.
I Volvos nya system delas cellerna in i grupper som kan styras var för sig.
Det innebär att bilen inte behöver vara lika beroende av att alla batterigrupper fungerar på exakt samma sätt. Det kan innebära att en elbil klarar vissa batterifel utan att omedelbart förlora sin drivkraft.
Nya tekniken SmartCell
Tekniken kallas SmartCell och innebär att batteriet blir mer avancerat än i dagens elbilar.
I stället för att bara lagra energi ska batteriet själv kunna styra hur elektriciteten fördelas till bilens motorer, enligt Carup.
Den nya tekniken kan även kapa priserna för Volvos elbilar, vilket är nödvändigt för att kunna konkurrera med Kina – som tar över världens elbilsmarknad.
I dagens elbilar behövs normalt en växelriktare. Den omvandlar batteriets likström till växelström som kan användas av elmotorn.
Med SmartCell vill Volvo istället låta elektroniken i batteriet sköta en stor del av uppgiften.
Det skulle kunna minska behovet av separata komponenter och frigöra utrymme i bilen.
Lägre tillverkningskostnader med nytt batteri
Färre stora komponenter kan i sin tur innebära lägre vikt och lägre tillverkningskostnader.
Samtidigt kräver tekniken mer avancerad elektronik inne i batteriet. Därför är det ännu inte säkert att den totala kostnaden blir lägre.
Volvos ingenjörer har emellertid redan testat den nya SmartCell-tekniken.
”Den nya tekniken ersätter traditionella komponenter i elbilens drivsystem”, uppgav ingenjörerna i rapporten.
”Framgångsrika tester har genomförts i en provrigg och utvecklingsarbetet fortsätter.”
Hård konkurrens från kinesiska jättar
Volvo Cars står inför en hård konkurrens från kinesiska elbilstillverkare som BYD, Geely och Xpeng.
Prispressen som i slutändan lockar nya kunder världen över att välja en kinesisk elbil är en ständig huvudbry för Volvo, som bara blir värre i takt med att Kina växer i elbilsracet.
Det är därför Volvo Cars måste hitta nya sätt att bygga elbilar både billigare och effektivare.
Volvo ägs av Geely – komplicerat läge
Det är just där SmartCell kommer in i bilden – en bild som dock är komplicerad – eftersom Volvo Cars till stor del ägs av kinesiska Geely.
Det innebär i sin tur att bolaget både har starka band till den kinesiska bilindustrin och konkurrerar med andra kinesiska tillverkare.
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