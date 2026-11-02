Volvos nya batterier kan göra elbilar billigare att bygga

Ett vanligt elbilsbatteri består av många mindre battericeller som arbetar tillsammans.

I Volvos nya system delas cellerna in i grupper som kan styras var för sig.

Det innebär att bilen inte behöver vara lika beroende av att alla batterigrupper fungerar på exakt samma sätt. Det kan innebära att en elbil klarar vissa batterifel utan att omedelbart förlora sin drivkraft.

Nya tekniken SmartCell

Tekniken kallas SmartCell och innebär att batteriet blir mer avancerat än i dagens elbilar.

I stället för att bara lagra energi ska batteriet själv kunna styra hur elektriciteten fördelas till bilens motorer, enligt Carup.

Den nya tekniken kan även kapa priserna för Volvos elbilar, vilket är nödvändigt för att kunna konkurrera med Kina – som tar över världens elbilsmarknad.

I dagens elbilar behövs normalt en växelriktare. Den omvandlar batteriets likström till växelström som kan användas av elmotorn.

Med SmartCell vill Volvo istället låta elektroniken i batteriet sköta en stor del av uppgiften.

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Det skulle kunna minska behovet av separata komponenter och frigöra utrymme i bilen.