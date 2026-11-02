Finska jätteseglen ska hjälpa fraktfartyg över Atlanten

Nu har företaget genomfört en betydligt större installation. På det nya fraktfartyget Spirit of Toulouse har sex rotorsegel monterats, och dimensionerna är något helt annat än på Östersjöfärjan:

Varje cylinder är 35 meter hög och har en diameter på fem meter. Spirit of Toulouse är ett så kallat ro-ro-fartyg, en fartygstyp där lasten körs ombord och i land via ramper – användningsområdena innefattar bland annat att transportera bilar och lastbilar. Men för Spirit of Toulouse, det första av tre systerfartyg, handlar det istället om att frakta stora flygplansdelar mellan Airbus anläggningar i Europa och Nordamerika, skriver Navigator Magazine.

Med de sex rotorseglen blir Spirit of Toulouse, på sina 168 meter, världens största av sitt slag med vindassisterad framdrivning.

Läs även: Nu ska fartyget slå ett till rekord – blir gigantiskt artificiellt rev

Så fungerar rotorsegel

Till skillnad från traditionella segel fångar rotorsegeln inte vinden genom en segelduk. I stället består de av höga cylindrar som roterar med hjälp av elektriska motorer, enligt Norsepowers hemsida.

Tekniken bygger på den så kallade Magnuseffekten: När vinden passerar runt de roterande cylindrarna uppstår en tryckskillnad mellan dess båda sidor. Det skapar en kraft som hjälper fartyget framåt.

Hur mycket extra drivkraft som kan utvinnas beror på bland annat vindstyrka och vindriktning. Men redan nu finns flera exempel på hur rotorseglen kapar utsläppen hos fraktfartyg. På tankern Maersk Pelican installerades två 30 meter höga rotorsegel. Under ett års oberoende mätningar minskade bränsleförbrukningen med 8,2 procent, vilket motsvarade omkring 1 400 ton koldioxid.

Ska minska bränsleförbrukningen

ANNONS

På Viking Grace användes tekniken under en testperiod som avslutades 2021. Enligt analyser från ABB och NAPA motsvarade den beräknade besparingen 231–315 ton LNG per år, vilket GCaptain skriver om.

Också Spirit of Toulouse är utrustad med ett konventionellt maskineri. Fartyget är har två dual-fuel-huvudmotorer och två generatoraggregat som kan köras på e-metanol, biometanol eller marin dieselolja. De sex rotorseglen på 35 meter vardera ska alltså arbeta tillsammans med motorerna för att minska bränsleförbrukningen under resorna.

Installationen har precis färdigställts, men tekniken ska genomgå omfattande tester under fartygets kommande sjöprov. Ytterligare justeringar ska göras under jungfruresan från Kina till Frankrike.

De två kommande fartygen i serien, Spirit of Mobile och Spirit of Mirabel, ska också utrustas med sex rotorsegel vardera.