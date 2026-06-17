Toyotas el-Hilux: "Inte till för alla kunder"

Läs mer: Toyotas fejkade växellåda kan ge ”motorstopp” i elbil

Om det är något Hilux är känt för så är det förmågan att kunna köra efter att vägen tagit slut. Ryktet är att de är mer eller mindre oförstörbara. Top Gear försökte ha livet ur en 2010: Den sänktes ned i vatten, begravdes, slogs sönder och samman – men gick som en klocka (typ, i alla fall) trots mordförsöken.

Pressen är alltså skyhög på Toyota när de nya generationerna av Hilux når allmänhetens ögon. Och kritiker har varit blixtsnabba på att identifiera elversionens tillkortakommanden. Räckvidd, lastkapacitet, markfrigång och dragvikt är områdena där skon klämmer.

Så står sig elversionen mot hybriden

Batteriet på 59.2 kWh mäktar med 257 kilometers (WLTP) färd innan laddning blir aktuellt för den drygt 2400 kg tunga pickupen. 10-80 procent tar uppemot 30 minuter med 125 kW-laddaren. Nöjer man sig med en 10 kW-laddare blir motsvarande tidsåtgång omkring 6,5 timmar.

Läs mer: Därför toppar nya Toyota stöldstatistiken

Hybrid-Hiluxen, som utrustats med en 2.8-liters turbodiesel, får lasta 1 000 kg och ska klara 3 500 kg på dragkroken, enligt Automotive world.

Elversionen får endast lasta 700 kg och dra 1600 kg.

Ytterligare en skillnad är höjden på markfrigång. Markfrigången är 309 mm på hybridversionen och 212 mm på elversionen. Båda modellerna har dock samma vadningsdjup på 700 mm, samma attackvinkel på 29 grader och samma hjulartikulation på 500 mm.

ANNONS

Enligt Suwadee Samuthananon, regional chefsingenjör Toyota Asia, handlar det inte alls om tillkortakommanden, utan medvetna val.

Läs mer: Toyota bZ4X Touring kan bli en ”Volvo-dödare”

”Vi har gjort flera studier med kunder och där har det framgått att 700 kg är tillräckligt i lastvikt, samma sak att 1,6 tons dragvikt räcker. Visst, om du jämför med hybriden ser det ut att vara stora skillnader, men elbilen riktar sig till andra kunder”, säger hon i en intervju med Ny Teknik och fortsätter:

”Och om vi tar dragvikt, skulle vi säga till kunder att de kan dra 3,5 ton och de bara kan dra i tio minuter innan batteriet är slut – det skulle bara vara konstigt.”