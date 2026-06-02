Toyota tar Lexus elbil till slaktbänken – inte ensamma om att skrota planer

Den eldrivna LF-ZC visades för första gången upp 2023, och planen var att lanseringen skulle ske i år. Men minskad efterfrågan på en kämpig marknad tvingar den japanska koncernen att styra om, vilket de inte är ensamma om.

Flera tillverkare backar från sina satsningar

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur en övertro på marknaden har påverkat elbilstillverkare på olika sätt. Honda har pausat sina planer för en stor elbilsfabrik i Kanada. I USA har flera tillverkare av elbilsbatterier börjat styra om produktionen till större energilagringslösningar, bland annat till industrier och datacenter.

Även i vår del av världen har de stora tillverkarna uppförsbacke. Renault offentliggjorde i våras planer på att sparka en stor del av den egna ingenjörskåren – detta efter att nya el-Twingon utvecklats på rekordtid (under två år) med hjälp av kinesisk arbetskraft.

Inom Volkswagen-koncernen varslar Porsche omkring 500 personer, många med direkt koppling till tillverkning av just elbilar.

Så mycket elbilar säljs det

Globalt sett står elbilar och hybrider för ungefär en fjärdedel av försäljningen. Skillnaderna är dock stora mellan länder och regioner. I Norge säger siffrorna att ungefär 97 procent av sålda bilar var elbilar 2025, i Sverige uppgick andelen laddbara bilar till 63 procent av den totala försäljningen förra året.

De senaste fem åren har stått för enorma marknadsvinningar för elbilar. Enligt bland annat analysbolaget EV-volumes är förväntningen att försäljningen ska fortsätta öka under 2026, globalt sett, men med mycket modesta siffror: Från 21,6 miljoner sålda elbilar år 2025 till 22,7 miljoner år 2026.

Det är långt ifrån omöjligt att vi ser flera tillverkare dra tillbaka satsningar på elbilar framöver, men trots det verkar marknaden fortsätta växa – om än långsammare än tidigare.