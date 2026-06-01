Milstolpen: 100 miljoner kilometer utan förare

En stor del av körningen har skett och sker i Kina, där bolaget byggt täta urbana kluster av fordon i flera städer. Samtidigt har verksamheten expanderat globalt till över 300 städer och regioner, enligt bolagets egna uppgifter.

16 000 fordon rullar utan förare

Neolix har med sina 16 000 autonoma fordon byggt sin affärsmodell i form av “RoboVan-as-a-Service”. Logistikaktörer kan använda deras autonoma fordon som en tjänst snarare än att investera i egen fordonsflotta.

Det har möjliggjort snabb uppskalning, särskilt i urbana miljöer där behovet av effektiva och kostnadsdrivna leveranser ökar. Standardiserad hårdvara i kombination med avancerade system för ruttoptimering och fleet management gör att fordonen kan operera kontinuerligt i komplex stadstrafik.

Helt felfria är de dock inte.

Franska TF1Info skriver om en incident där ett av Neolix självkörande fordon helt ignorerat anvisningar vid ett vägarbete och dundrat rakt ned i våt cement.

På sociala medier finns fler exempel på när fordonen gör tveksamma beslut. I en video kör ett av fordonen ned för en dålig grusväg i rasande fart, vilket verkar chocka både åskådare och fordonet självt.

Europa nästa?

Neolix har påbörjat en försiktig utrullning i Europa genom pilotprojekt och samarbeten i bland annat Tyskland och Spanien, samt tekniska partnerskap kopplade till europeiska regelverk och certifieringar för autonoma fordon.

Jämfört med Kina innebär Europa betydligt hårdare regelverk kring autonoma fordon för bolaget, så hur snart vi kan få se de självkörande leveransfordonen på hemmaplan återstår att se.