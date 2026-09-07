Ny bil från Kina? Här är fällorna att ha koll på

Här kikar vi på några av de största fällorna som nybilsköpare kan falla i när de överväger kinesiska märken.

Eftermarknadskrångel

En bil köps, oftast, för att användas. Viss service och reparation är såklart att räkna med, också på nya bilar – men när en en enkel reparation drar ut på tiden börjar irritationen växa.

Tidigare har Dagens PS rapporterat om att flera av de kinesiska bilmärkena lider av växtvärk. De lanserar nya modeller på nya marknader i en rasande fart, fokus ligger på sälj och eftermarknadssidan hänger inte med i samma takt.

För dig som köper en bil från ett snabbt växande kinesiskt märke kan det innebära svårigheter i att hitta en verkstad som vill och kan jobba på din bil. Och när du väl hittat en verkstad kan det bli i vissa fall bli svårt för dem att få tag på reservdelar.

Risken är att du blir stående utan fungerande bil i onödigt långa perioder, något som gjort att ett försäkringsbolag i Nederländerna faktist helt slutat att försäkra vissa kinesiska bilmärken – det blev helt enkelt för dyrt för dem.

Läs mer: Försäkringsbolag stoppar kinesiska bilar – för dyra att reparera

Problematiken är såklart inte exklusiv för kinesiska märken, och gäller inte heller dem alla. Bland annat BYD tas upp som exempel på snabbt växande märken som också lyckats bygga upp ett välfungerande servicenätverk, och därmed inte omfattas av försäkringsbolagets nya regler.