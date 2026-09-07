När en Volvo EX60 kostar nästan 700 000 är det inte så konstigt att nybilsköpare sneglar åt de kinesiska märkena för att hitta moderna, men prisvärda modeller.
Ny bil från Kina? Här är fällorna att ha koll på
Ryktet, eller inställningen, om att kinesisk kvalitet och teknik är undermålig möter motstånd när nya bilar från öst prisas av motorrecensenter – men riskfritt är det fortfarande inte att köpa kinesiska bilar.
Här kikar vi på några av de största fällorna som nybilsköpare kan falla i när de överväger kinesiska märken.
Eftermarknadskrångel
En bil köps, oftast, för att användas. Viss service och reparation är såklart att räkna med, också på nya bilar – men när en en enkel reparation drar ut på tiden börjar irritationen växa.
Tidigare har Dagens PS rapporterat om att flera av de kinesiska bilmärkena lider av växtvärk. De lanserar nya modeller på nya marknader i en rasande fart, fokus ligger på sälj och eftermarknadssidan hänger inte med i samma takt.
För dig som köper en bil från ett snabbt växande kinesiskt märke kan det innebära svårigheter i att hitta en verkstad som vill och kan jobba på din bil. Och när du väl hittat en verkstad kan det bli i vissa fall bli svårt för dem att få tag på reservdelar.
Risken är att du blir stående utan fungerande bil i onödigt långa perioder, något som gjort att ett försäkringsbolag i Nederländerna faktist helt slutat att försäkra vissa kinesiska bilmärken – det blev helt enkelt för dyrt för dem.
Läs mer: Försäkringsbolag stoppar kinesiska bilar – för dyra att reparera
Problematiken är såklart inte exklusiv för kinesiska märken, och gäller inte heller dem alla. Bland annat BYD tas upp som exempel på snabbt växande märken som också lyckats bygga upp ett välfungerande servicenätverk, och därmed inte omfattas av försäkringsbolagets nya regler.
Värdetappet
Att elbilar snabbt tappar värdet är väl känt. Men just de kinesiska märkena verkar vara extra utsatta för den sylvassa begagnatmarknadens influenser. I en undersökning som Carup gjort framgår det att flera av de analyserade kinesiska modellerna tappar nästan hälften av värdet på bara tre år (två år för de två sista modellerna).
I undersökningen jämför man annonspriset på bilar idag med maximalt 10 000 mil mot nypriset när de såldes.
|Modell
|Nypris
|Pris idag
|Värdetapp
|Värdeminskning
|Miltal
|Nio ET5 Touring Long Range (2023)
|816 000 kr
|359 900 kr
|456 100 kr
|55,9 %
|1 112 mil
|BYD Atto 3 Design (2023)
|534 900 kr
|249 900 kr
|285 000 kr
|53,3 %
|–
|MG ZS EV Comfort (2023)
|412 900 kr
|219 900 kr
|193 000 kr
|46,7 %
|5 949 mil
|MG4 Standard (2023)
|349 900 kr
|190 000 kr
|159 900 kr
|45,7 %
|4 000 mil
|Nio EL6 Long Range (2023)
|879 000 kr
|529 900 kr
|349 100 kr
|39,7 %
|1 900 mil
|Xpeng G9 Long Range (2023)
|749 900 kr
|498 800 kr
|251 100 kr
|33,5 %
|8 210 mil
|Xpeng G6 Long Range (2024)
|579 900 kr
|449 000 kr
|130 900 kr
|22,6 %
|2 200 mil
|BYD Seal U DM-i Boost (2024)
|469 900 kr
|369 000 kr
|100 900 kr
|21,5 %
|4 920 mil
Vem äger tekniken?
Nya bilar är fullproppade med avancerad teknik, det innebär dels att resorna blir säkrare – men också att enorma mängder data hela tiden skickas till och från bilen.
I vissas ögon, bland annat USA:s, ser man den enorma mängden kinesisk uppkopplad teknik som en säkerhetsrisk. Connected Vehicle Security Act – som ett nytt lagförslag har döpts till – skulle hindra bolag som ägs till mer än 15 procent av kinesiska aktörer från att sälja bilar på den amerikanska marknaden.
Som Dagens PS redan rapporterat om är inställningen inte ny. Redan under Joe Bidens tid som president infördes restriktioner mot kinesisk mjukvara och teknik i fordon.
Den amerikanska oron innebär inte kinesiska bilar faktiskt spionerar på föraren men så sent som i vintras blev ämnet en fråga för svenska Trafikverket.
”Den uppkopplade tekniken i dagens bilar öppnar för ytterligare en sårbarhet som måste adresseras”, skriver Trafikverket i en rapport som Auto motorsport refererar till, och pekar indirekt ut Kina genom att skriva, ”länder vars lagstiftning kräver att även privata företag lämnar uppgifter till landets underrättelsetjänst kan innebära en informationssäkerhetsrisk”.
”Vi kan sluta oss till att tekniken går att utnyttja”, kommenterade då analytikern Alexis von Sydow till Ny Teknik angående de kinesiska bilarna.