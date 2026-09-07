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Motor

Ny bil från Kina? Här är fällorna att ha koll på

En delvis sammanplockad BYD på lyft i kinesisk fabrik.
Värdetapp, eftermarknadskrångel och risk för dataintrång toppar listan på risker med de kinesiska märkena. Bild: Hjalmarson Neideman / SvD / TT

När en Volvo EX60 kostar nästan 700 000 är det inte så konstigt att nybilsköpare sneglar åt de kinesiska märkena för att hitta moderna, men prisvärda modeller.

Ryktet, eller inställningen, om att kinesisk kvalitet och teknik är undermålig möter motstånd när nya bilar från öst prisas av motorrecensenter – men riskfritt är det fortfarande inte att köpa kinesiska bilar.

Här kikar vi på några av de största fällorna som nybilsköpare kan falla i när de överväger kinesiska märken.

Eftermarknadskrångel

En bil köps, oftast, för att användas. Viss service och reparation är såklart att räkna med, också på nya bilar – men när en en enkel reparation drar ut på tiden börjar irritationen växa.

Tidigare har Dagens PS rapporterat om att flera av de kinesiska bilmärkena lider av växtvärk. De lanserar nya modeller på nya marknader i en rasande fart, fokus ligger på sälj och eftermarknadssidan hänger inte med i samma takt.

För dig som köper en bil från ett snabbt växande kinesiskt märke kan det innebära svårigheter i att hitta en verkstad som vill och kan jobba på din bil. Och när du väl hittat en verkstad kan det bli i vissa fall bli svårt för dem att få tag på reservdelar.

Risken är att du blir stående utan fungerande bil i onödigt långa perioder, något som gjort att ett försäkringsbolag i Nederländerna faktist helt slutat att försäkra vissa kinesiska bilmärken – det blev helt enkelt för dyrt för dem.

Läs mer: Försäkringsbolag stoppar kinesiska bilar – för dyra att reparera

Problematiken är såklart inte exklusiv för kinesiska märken, och gäller inte heller dem alla. Bland annat BYD tas upp som exempel på snabbt växande märken som också lyckats bygga upp ett välfungerande servicenätverk, och därmed inte omfattas av försäkringsbolagets nya regler.

Värdetappet

Att elbilar snabbt tappar värdet är väl känt. Men just de kinesiska märkena verkar vara extra utsatta för den sylvassa begagnatmarknadens influenser. I en undersökning som Carup gjort framgår det att flera av de analyserade kinesiska modellerna tappar nästan hälften av värdet på bara tre år (två år för de två sista modellerna).

I undersökningen jämför man annonspriset på bilar idag med maximalt 10 000 mil mot nypriset när de såldes.

ModellNyprisPris idagVärdetappVärdeminskningMiltal
Nio ET5 Touring Long Range (2023)816 000 kr359 900 kr456 100 kr55,9 %1 112 mil
BYD Atto 3 Design (2023)534 900 kr249 900 kr285 000 kr53,3 %
MG ZS EV Comfort (2023)412 900 kr219 900 kr193 000 kr46,7 %5 949 mil
MG4 Standard (2023)349 900 kr190 000 kr159 900 kr45,7 %4 000 mil
Nio EL6 Long Range (2023)879 000 kr529 900 kr349 100 kr39,7 %1 900 mil
Xpeng G9 Long Range (2023)749 900 kr498 800 kr251 100 kr33,5 %8 210 mil
Xpeng G6 Long Range (2024)579 900 kr449 000 kr130 900 kr22,6 %2 200 mil
BYD Seal U DM-i Boost (2024)469 900 kr369 000 kr100 900 kr21,5 %4 920 mil

Vem äger tekniken?

Nya bilar är fullproppade med avancerad teknik, det innebär dels att resorna blir säkrare – men också att enorma mängder data hela tiden skickas till och från bilen.

I vissas ögon, bland annat USA:s, ser man den enorma mängden kinesisk uppkopplad teknik som en säkerhetsrisk. Connected Vehicle Security Act – som ett nytt lagförslag har döpts till – skulle hindra bolag som ägs till mer än 15 procent av kinesiska aktörer från att sälja bilar på den amerikanska marknaden.

Som Dagens PS redan rapporterat om är inställningen inte ny. Redan under Joe Bidens tid som president infördes restriktioner mot kinesisk mjukvara och teknik i fordon.

Den amerikanska oron innebär inte kinesiska bilar faktiskt spionerar på föraren men så sent som i vintras blev ämnet en fråga för svenska Trafikverket.

”Den uppkopplade tekniken i dagens bilar öppnar för ytterligare en sårbarhet som måste adresseras”, skriver Trafikverket i en rapport som Auto motorsport refererar till, och pekar indirekt ut Kina genom att skriva, ”länder vars lagstiftning kräver att även privata företag lämnar uppgifter till landets underrättelsetjänst kan innebära en informationssäkerhetsrisk”.

”Vi kan sluta oss till att tekniken går att utnyttja”, kommenterade då analytikern Alexis von Sydow till Ny Teknik angående de kinesiska bilarna.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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