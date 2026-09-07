Elbilarna som blir 37 500 kronor dyrare vid årsskiftet

Registreringsdatumet spelar stor roll för om du drabbas eller inte. Nils Sødal, senior kommunikationsrådgivare på NAF, säger så här:

Ska du köpa ny bil kan det finnas mycket att spara på att få bilen registrerad före nyår. Därför bör du kolla både pris och leveranstid nu.

Importörerna tog inte smällen förra gången

Frågan är om biltillverkarna sänker priserna för att kompensera för höjningen. Erfarenheten från i år talar emot det.

När gränsen sänktes från 500 000 till 300 000 kronor i januari jämförde NAF priserna före och efter årsskiftet på de 26 bilar som deltog i vintertestet El Prix.

Sjutton av dem hade fått en prisökning som motsvarade hela momshöjningen, medan åtta importörer valde att ta en del av smällen själva. Zeekr höjde exempelvis priset på 7X med 16 000 kronor trots att momsen ökade med 50 000, enligt NAF.

I NAF:s beräkning för de tio mest sålda modellerna går Tesla Model Y från 460 060 till 497 500 kronor, Volkswagen ID.4 från 490 900 till 528 400 kronor, och Volvo EX30 från 309 900 till 347 400 kronor.