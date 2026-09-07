Den 1 januari halveras gränsen för momsfritt köp av elbil i Norge, från 300 000 till 150 000 norska kronor. Vi går igenom hur priserna, begagnatmarknaden och svensk import från Norge påverkas.
Elbilarna som blir 37 500 kronor dyrare vid årsskiftet
När sänkningen träder i kraft ökar momsen med 37 500 kronor per bil, enligt Finansavisen. Med olika tillval kan populära modeller bli nära 40 000 kronor dyrare, enligt bilistorganisationen NAF. Norska och svenska kronor ligger i praktiken på paritet, så beloppet är ungefär detsamma i svenska kronor.
Registreringsdatumet spelar stor roll för om du drabbas eller inte. Nils Sødal, senior kommunikationsrådgivare på NAF, säger så här:
Ska du köpa ny bil kan det finnas mycket att spara på att få bilen registrerad före nyår. Därför bör du kolla både pris och leveranstid nu.
Importörerna tog inte smällen förra gången
Frågan är om biltillverkarna sänker priserna för att kompensera för höjningen. Erfarenheten från i år talar emot det.
När gränsen sänktes från 500 000 till 300 000 kronor i januari jämförde NAF priserna före och efter årsskiftet på de 26 bilar som deltog i vintertestet El Prix.
Sjutton av dem hade fått en prisökning som motsvarade hela momshöjningen, medan åtta importörer valde att ta en del av smällen själva. Zeekr höjde exempelvis priset på 7X med 16 000 kronor trots att momsen ökade med 50 000, enligt NAF.
I NAF:s beräkning för de tio mest sålda modellerna går Tesla Model Y från 460 060 till 497 500 kronor, Volkswagen ID.4 från 490 900 till 528 400 kronor, och Volvo EX30 från 309 900 till 347 400 kronor.
Sista steget i en avveckling
Norge har fasat ut momsfriheten i etapper. Fram till 2023 var elbilar helt momsfria, därefter betalades moms på belopp över 500 000 kronor. Nu halveras gränsen igen, och 2028 försvinner fördelen helt.
Sänkningen skulle ursprungligen ha gjorts i ett steg redan 2027, men efter budgetförhandlingar i Stortinget delades den upp på två år.
NAF, som har nära 500 000 medlemmar, har räknat på konsekvenserna utifrån forskning från Transportøkonomisk institutt och kommer fram till att full moms ger 270 000 färre elbilar på norska vägar, enligt organisationens egen genomgång.
PS analys: Så påverkas svenska bilköpare
NAF uppmanar norrmännen att registrera bilen före nyår, och en sådan rusch skapar en våg av inbytesbilar som når marknaden under de första månaderna 2027.
Realtid rapporterade i januari om hur den norska momsen påverkar begagnatmarknaden, och tanken att fynda i Norge ligger nära till hands. Det är dock alltid bra att göra en snabb uträkning av om det lönar sig att importera en bil.
Norge står utanför EU:s tullunion, vilket innebär att en bil därifrån måste tulldeklareras. Tullsatsen för personbilar är normalt 10 procent och importmomsen 25 procent, beräknad på beloppet inklusive tullen, enligt Tullverket.
Någon avräkning för skatt som redan betalats i Norge görs inte, och till det kommer ursprungskontroll, registreringsbesiktning och hemtransport.
Hur den norska sidan av affären beskattas beror på om du köper av en privatperson eller av en registrerad handlare, och reglerna skiljer sig också mellan nya och begagnade fordon. Det avgör hur mycket du faktiskt sparar.
Kontrollera alltid mot Tullverket och Skatteetaten innan du gör affär, eftersom både satser och regler ändras.
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