Blåsningen: Så lurades 20 husbilsköpare

”Intresset för mobilt boende är starkt och husbilen lockar både nya och återkommande kunder som uppskattar friheten, flexibiliteten och möjligheten att resa när och vart man vill”, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Lurade sig till handpenning

Men när friheten hägrar passar bedragarna på.

Det är Helsingborgs dagblad som rapporterar om ett fall där bedragare via onlineannonser lyckats lura till sig pengar från ett flera personer i södra Sverige.

Bedragarna ska ha använt sig av Facebook Marketplace för att publicera en falsk säljannons för en husbil. Det låga priset verkade locka många.

Intresserade köpare övertalades att betala handpenning, i vissa fall över 35 000 kronor, till ett nummer via Swish.

Swishnumret tillhörde en 35-årig kvinna, men när köparna knackade på i huset där husbilen var registrerad vad det en tysk man som öppnade.

Tysken hade inga planer på att sälja husbilen, bedragarna hade bara utnyttjat hans uppgifter i sina planer.

Kvinnan vars Swish pengarna skickades till uppger att hon blivit tvingad att agera målvakt för pengarna, för att reglera en skuld kopplad till narkotikaköp. Således dömdes kvinnan för penningtvätt, straffet blev villkorligt fängelse och dagsböter.

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Slipp överraskningar – så köper du begagnad husbil

Att köpa en begagnad husbil skiljer sig en del från att köpa en vanlig bil. Utöver falskannonser och mekanik behöver också själva bodelen kontrolleras; med allt från fukt och gasol till elinstallationer och vatten. Några enkla kontroller kan därför spara mycket pengar och besvär.

Provkör ordentligt: Testa bromsar, styrning, koppling, växellåda och handbroms. Lyssna efter missljud och var uppmärksam på hur bilen känns på vägen.

Kontrollera fukt och rost: Leta efter missfärgningar, mjuka partier och unken lukt. Kontrollera även underrede och kaross efter rost.

Kolla el, vatten och gasol: Testa all utrustning och se efter hemmagjorda elinstallationer. Kontrollera samtidigt vatten- och avloppssystem samt gasolinstallationen.

Granska vikt och däck: Kontrollera lastvikten och däckens skick och ålder. Torrsprickor är särskilt viktiga att hålla koll på.

Betala aldrig i förskott: Skriv alltid kontrakt och kontrollera bilen noggrant innan affären.

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