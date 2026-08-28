Konsolspel är en bit ifrån sina glansdagar, och marknaden har lite knackigt i USA. Kanske kan GTA 6 ändra på det.
Intresset för GTA 6 är enormt – analytiker spår försäljningssuccé
Intresset för det kommande spelet Grand Theft Auto 6 var så stort att streamingplattformar fick problem när den första längre förhandsvisningen släpptes på torsdagen.
Netflix, som i ett ovanligt drag visade materialet, drabbades av tekniska problem och vissa tittare fick ladda om sidan efter felmeddelanden.
Även spelplattformen Twitch hade enligt analytiker problem med bandbredden när användare strömmade sina reaktioner på lanseringen.
Första spelet på 13 år
Reaktionerna från spelarna var överlag positiva, enligt bedömare på Wells Fargo.
”Jag har aldrig sett Netflix göra något sådant här där de visar upp ett spel, och det visar bara kraften i just den här titeln, den är i en liga för sig”, säger Christopher Dring, chefredaktör och medgrundare av analysföretaget The Game Business, till CNBC.
GTA 6 släpps den 19 november till Playstation 5 och Xbox Series X/S. Spelet är den första nya delen i serien på 13 år och förväntningarna är höga på att det ska bli en av spelbranschens största kommersiella lanseringar någonsin.
Analysföretaget Newzoo uppskattar att de globala förhandsbeställningarna redan uppgår till omkring 260 miljoner dollar. Totalt kan försäljningen nå 4,5 miljarder dollar under den första veckan efter lanseringen.
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Pekar på risker
Förväntningarna har också lyft aktien i Take-Two Interactive, som äger spelstudion Rockstar Games. Aktien steg omkring 2,5 procent i förhandeln på fredagen.
Analytiker på både Morgan Stanley och JPMorgan är positiva till aktien och pekar på det stora intresset från både institutionella och privata investerare.
Samtidigt finns risker. Wells Fargo bedömer att Take-Two behöver positiva besked om nästa version av GTA Online för att få en mer varaktig uppvärdering.
Banken pekar också på risken för att försäljningen blir svagare än väntat eller att lanseringen försenas.
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Säljs bara digitalt
GTA 6 följer dessutom en kontroversiell förändring i hur spelet distribueras. Spelet väntas endast säljas digitalt, utan fysisk skiva.
Take-Two har försvarat utvecklingen med att mer än 90 procent av bolagets försäljning redan sker digitalt.
Samtidigt fortsätter den amerikanska marknaden för fysiska spel att krympa. Enligt Circana uppgick försäljningen av fysiska spel i USA till 85 miljoner dollar, den lägsta nivån som uppmätts.
Branschen hoppas att GTA 6 ska ge den pressade konsolmarknaden ett lyft. Försäljningen av konsolhårdvara har samtidigt fallit, medan stigande kostnader för bland annat minne och lagring har bidragit till högre priser.
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