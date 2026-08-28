Intresset för GTA 6 är enormt – analytiker spår försäljningssuccé

Netflix, som i ett ovanligt drag visade materialet, drabbades av tekniska problem och vissa tittare fick ladda om sidan efter felmeddelanden.

Även spelplattformen Twitch hade enligt analytiker problem med bandbredden när användare strömmade sina reaktioner på lanseringen.

Första spelet på 13 år

Reaktionerna från spelarna var överlag positiva, enligt bedömare på Wells Fargo.

”Jag har aldrig sett Netflix göra något sådant här där de visar upp ett spel, och det visar bara kraften i just den här titeln, den är i en liga för sig”, säger Christopher Dring, chefredaktör och medgrundare av analysföretaget The Game Business, till CNBC.

GTA 6 släpps den 19 november till Playstation 5 och Xbox Series X/S. Spelet är den första nya delen i serien på 13 år och förväntningarna är höga på att det ska bli en av spelbranschens största kommersiella lanseringar någonsin.

Analysföretaget Newzoo uppskattar att de globala förhandsbeställningarna redan uppgår till omkring 260 miljoner dollar. Totalt kan försäljningen nå 4,5 miljarder dollar under den första veckan efter lanseringen.

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