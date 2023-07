Barbies Corvette är fejk

“My Barbie drove up, in a pink and white Corvette”

Förlåt om jag travesterar på Vince Taylors och Hep Stars gamla Cadillac-slagdänga. Men vem skulle inte vilja ha en bil som den som just nu superheta och filmaktuella Barbie pressar asfalt med?

En rosa gräddbakelse

Med Margot Robbie bakom ratten har filmens gräddbakelse-målade Chevrolet Corvette C1 blivit en världskändis. Sökningar efter Corvette-cabbar har rusat på alla Googles topplistor.