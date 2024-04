Nya suvar kör över motorcyklarna

Börs & Finans

Plexian beviljas konkurs: "Felbeslut och inkompetens"

Det på First North noterade fintechbolaget Plexian har beviljats konkurs av Malmö Tingsrätt, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Plexians ansökan om konkurs lämnades in i slutet av förra veckan. Under 2023 omsatte Plexian endast 0,6 miljoner kronor med en rörelseförlust på 43 miljoner kronor. Fintechbolaget har sålt tjänster inom betalnings- och lojalitetslösningar och utvecklat en …