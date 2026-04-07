Om ett par år kanske det inte längre går att småprata med taxichauffören. Förarlösa taxibilar rullas ut på test i olika delar av världen, och snart kanske också på hemmaplan?
Förarlösa taxibilar: Zagreb, London... Och Mullsjö?
För ett litet tag sedan kunde vi rapportera om en kroatisk uppstickare inom självkörande fordon som slår påsarna ihop med amerikanska Uber och kinesiska Pony.AI för att lansera EU:s första självkörande taxibilar, i Zagreb.
Den första bilen som sätts i trafik blir den kinesiskt tillverkade Arcfox Alpha T5 – en eldriven crossover med en räckvidd på upp till cirka 44 mil enligt WLTP.
Robottaxierna kommer enligt uppgift integreras med Ubers globala nätverk. För användarna innebär det att resor bokas via Uber-appen.
Waymo i London
I London är det istället Alphabet-ägda Waymo som tar ett robotliknande grepp runt den självkörande taximarknaden.
”Vi är glada över att kunna erbjuda tillförlitligheten, säkerheten och den magi som Waymo står för till Londonborna, sade Waymos vd Tekedra Mawakana i ett pressmeddelande i höstas.
Företaget skriver att ”data visar att Waymo gör vägarna säkrare där vi är verksamma, med vår teknik inblandad i fem gånger färre olyckor som leder till personskador och tolv gånger färre olyckor med fotgängare som leder till skador, jämfört med mänskliga förare.”
Enligt Techtimes inleddes testerna med säkerhetschaufförer i höstas men man räknar med att kunna slopa dem under april, för att sedan lansera brett i september.
Mullsjö: Perfekt för svenska tester?
I Sverige hoppas en kommunpolitiker att Mullsjö ska bli platsen där landets första förarlösa taxi tränas.
”Mullsjö är perfekt för detta, och på landsbygden är det här oerhört viktigt, konstaterar kommunalrådet Per Högberg (KD), som vill att Mullsjö blir en pilotkommun, i en intervju med SVT.
I Nacka testar Tesla redan nu så kallad ”självkörning under uppsikt”, vilket innebär att det alltid finns en förare i förarsätet med händerna på ratten, redo att ta över körningen vid behov.
Tidigare har elbilsbolaget endast haft tillstånd från Transportstyrelsen att testa Full Self Driving (Supervised) på motorvägar och motortrafikleder inom det statliga vägnätet.
”Generellt är vi i Nacka positiva till ny teknik som kan gynna framkomligheten och utvecklingen i samhället”, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande, i en nyhet på kommunens egna hemsida.
Kritik mot de förarlösa bilarna
I USA, bland annat San Fransisco, är självkörande taxibilar vardagsmat. Men det innebär också att allmänheten, och myndigheterna, har fått lära känna teknologin och dess eventuella problem mer ingående.
Futurism.com exemplifierar:
”När ett plötsligt strömavbrott slog ut trafikljusen i hela staden blev Waymos taxibilar i praktiken fyrhjuliga klossar som blockerade vägarna, med nära 1 600 separata stoppincidenter som följd.”
En skribent hos Oilprice funderar istället över hur den ekonomiska modellen ska översättas till att fungera på vår sida Atlanten:
”Den ekonomiska modellen kan också ställas inför en annan prövning: Europas täta, historiska stadskärnor och smala gator kan göra det svårare att skala upp autonoma fordonsflottor än i de breda, rutnätsplanerade städer där tekniken har vuxit fram i USA.”