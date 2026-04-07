Förarlösa taxibilar: Zagreb, London... Och Mullsjö?

Den första bilen som sätts i trafik blir den kinesiskt tillverkade Arcfox Alpha T5 – en eldriven crossover med en räckvidd på upp till cirka 44 mil enligt WLTP.

Robottaxierna kommer enligt uppgift integreras med Ubers globala nätverk. För användarna innebär det att resor bokas via Uber-appen.

Waymo i London

I London är det istället Alphabet-ägda Waymo som tar ett robotliknande grepp runt den självkörande taximarknaden.

”Vi är glada över att kunna erbjuda tillförlitligheten, säkerheten och den magi som Waymo står för till Londonborna, sade Waymos vd Tekedra Mawakana i ett pressmeddelande i höstas.

Företaget skriver att ”data visar att Waymo gör vägarna säkrare där vi är verksamma, med vår teknik inblandad i fem gånger färre olyckor som leder till personskador och tolv gånger färre olyckor med fotgängare som leder till skador, jämfört med mänskliga förare.”

Enligt Techtimes inleddes testerna med säkerhetschaufförer i höstas men man räknar med att kunna slopa dem under april, för att sedan lansera brett i september.