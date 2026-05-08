Tesla anklagas för lögn – miljontals bilar kan behöva byggas om

Men nu erkänner bolaget indirekt att miljontals äldre bilar inte har tillräckligt kraftfull hårdvara för att klara systemet fullt ut.

I stället arbetar Tesla nu med en förenklad version av tekniken samtidigt som äldre bilar kan behöva byggas om med nya datorer, kameror och elektronik.

Frågan riskerar att bli både tekniskt och ekonomiskt känslig för Elon Musk och Tesla.

Samtidigt väntar Tesla fortfarande på bredare godkännanden för Full Self Driving i Europa där flera myndigheter uttryckt oro kring säkerhet och ansvar.

EU:s strikta regelverk för självkörande teknik gör att lanseringen riskerar att försenas ytterligare trots att systemet redan används i USA.

Äldre Tesla bilar klarar inte tekniken

Problemet gäller framför allt bilar utrustade med den äldre Hardware 3 plattformen.

Enligt flera uppgifter behöver omkring fyra miljoner Tesla bilar uppgraderas till den nyare Hardware 4 lösningen för att kunna hantera framtida versioner av FSD.

Det innebär omfattande ombyggnationer där både ledningssystem, kameror och datorkomponenter kan behöva bytas ut.

På sociala medier har Elon Musk samtidigt bekräftat att en enklare version av FSD utvecklas för äldre bilar.

Men exakt hur lösningen ska fungera är fortfarande oklart.