Tesla pressas efter nya uppgifter om att miljontals äldre bilar saknar hårdvaran som krävs för bolagets utlovade självkörande teknik.
Tesla anklagas för lögn – miljontals bilar kan behöva byggas om
Tesla står inför växande kritik från både kunder och experter efter nya avslöjanden kring bolagets självkörande system Full Self Driving, FSD.
Under flera år har Tesla sålt tillgång till tekniken med löften om framtida självkörning.
Men nu erkänner bolaget indirekt att miljontals äldre bilar inte har tillräckligt kraftfull hårdvara för att klara systemet fullt ut.
I stället arbetar Tesla nu med en förenklad version av tekniken samtidigt som äldre bilar kan behöva byggas om med nya datorer, kameror och elektronik.
Frågan riskerar att bli både tekniskt och ekonomiskt känslig för Elon Musk och Tesla.
Samtidigt väntar Tesla fortfarande på bredare godkännanden för Full Self Driving i Europa där flera myndigheter uttryckt oro kring säkerhet och ansvar.
EU:s strikta regelverk för självkörande teknik gör att lanseringen riskerar att försenas ytterligare trots att systemet redan används i USA.
Äldre Tesla bilar klarar inte tekniken
Problemet gäller framför allt bilar utrustade med den äldre Hardware 3 plattformen.
Enligt flera uppgifter behöver omkring fyra miljoner Tesla bilar uppgraderas till den nyare Hardware 4 lösningen för att kunna hantera framtida versioner av FSD.
Det innebär omfattande ombyggnationer där både ledningssystem, kameror och datorkomponenter kan behöva bytas ut.
På sociala medier har Elon Musk samtidigt bekräftat att en enklare version av FSD utvecklas för äldre bilar.
Men exakt hur lösningen ska fungera är fortfarande oklart.
Kunder kräver nu ersättning
I flera europeiska länder växer frustrationen bland Teslaägare som betalat stora summor för självkörande funktioner som ännu inte blivit verklighet.
I Danmark har kunder under flera år kunnat köpa FSD paketet för motsvarande omkring 52 000 kronor trots att systemet fortfarande inte är godkänt fullt ut.
I Nederländerna har en grupp Teslaägare redan gått vidare juridiskt efter att ha anklagat bolaget för vilseledande marknadsföring.
Över 6 000 bilägare ska enligt lokala medier ha anslutit sig till processen.
Pressen ökar på Tesla
Samtidigt granskas Tesla allt hårdare av myndigheter och trafiksäkerhetsexperter världen över.
Kritiker menar att namnet Full Self Driving riskerar att ge förare en falsk bild av systemets faktiska kapacitet.
Tekniken klassas fortfarande som nivå 2 assistans vilket innebär att föraren hela tiden måste vara uppmärksam och redo att ta över kontrollen.
För Tesla handlar frågan därför inte bara om teknik utan också om förtroende.
Om miljontals bilar måste byggas om kan det bli en av de största och dyraste uppgraderingarna i bilindustrins historia.
