Porsche visar nu att elbilar inte längre bara handlar om räckvidd och vardagskörning utan också om extrem prestanda på racingbanan.
Porsche Taycan krossar rekord – snabbaste elbilen hittills
Porsche har återigen skakat om elbilsvärlden.
Med en uppgraderad Taycan Turbo GT och det nya Manthey paketet har den tyska sportbilstillverkaren satt ett nytt rekord på Nürburgring Nordschleife och blivit snabbast bland elektriska premiumbilar.
Bakom ratten satt testföraren Lars Kern som körde det över 20 kilometer långa varvet på imponerande 6 minuter och 55 sekunder.
Tiden innebär en tydlig förbättring jämfört med den tidigare rekordnoteringen och visar samtidigt hur snabbt utvecklingen inom elektriska prestandabilar går.
Den nya Taycan framgången kommer samtidigt som Porsche går igenom en betydligt tuffare period ekonomiskt.
Under årets första kvartal föll bolagets globala leveranser med 15 procent samtidigt som aktien tappat kraftigt från tidigare toppnivåer.
Porsche pressar gränserna för elbilar
Den nya rekordbilen bygger på Porsche Taycan Turbo GT med Weissach paket men har dessutom försetts med ett specialutvecklat Manthey kit framtaget tillsammans med Manthey Racing.
Paketet innehåller omfattande förändringar av aerodynamik, bromsar och chassi för att göra bilen ännu mer stabil i höga hastigheter.
Vid 200 kilometer i timmen genererar bilen betydligt mer marktryck än standardversionen vilket ger bättre grepp genom Nürburgrings snabba kurvor.
Samtidigt har topphastigheten höjts och flera detaljer i kolfiber hjälper till att minska vikten.
Över 1 000 hästkrafter
Under skalet döljer sig en av världens mest kraftfulla elbilsdrivlinor.
Med hjälp av Attack Mode kan bilen tillfälligt frigöra extra effekt och nå nära 1 000 hästkrafter.
Med Launch Control och överboost stiger effekten till hela 1 034 hästkrafter.
Det gör Taycan Turbo GT till en av de mest extrema serieproducerade elbilarna på marknaden just nu.
För Porsche handlar rekordet också om något större än bara varvtider.
Elbilar blir allt viktigare för sportbilstillverkarna
Traditionella sportbilstillverkare som Porsche befinner sig mitt i en historisk omställning där elektrifiering blivit avgörande för framtiden.
Tidigare kritiserades många elbilar för hög vikt och begränsad uthållighet vid bankörning.
Men utvecklingen på Nürburgring visar hur snabbt tekniken förändras.
Samtidigt växer konkurrensen mellan flera lyxmärken som vill dominera segmentet för elektriska prestandabilar.
För Porsche blir rekordet därför inte bara en teknisk framgång utan också ett viktigt signalvärde mot konkurrenter som Tesla, Rimac och Lucid.
Bilen visar att eldrift numera kan konkurrera även på motorsportens mest krävande arenor.
Missa inte:
Superbatterier och en Porsche med 1 139 hästkrafter – veckans elbilsnyheter – Dagens PS