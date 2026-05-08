Porsche Taycan krossar rekord – snabbaste elbilen hittills

Bakom ratten satt testföraren Lars Kern som körde det över 20 kilometer långa varvet på imponerande 6 minuter och 55 sekunder.

Tiden innebär en tydlig förbättring jämfört med den tidigare rekordnoteringen och visar samtidigt hur snabbt utvecklingen inom elektriska prestandabilar går.

Den nya Taycan framgången kommer samtidigt som Porsche går igenom en betydligt tuffare period ekonomiskt.

Under årets första kvartal föll bolagets globala leveranser med 15 procent samtidigt som aktien tappat kraftigt från tidigare toppnivåer.

Porsche pressar gränserna för elbilar

Den nya rekordbilen bygger på Porsche Taycan Turbo GT med Weissach paket men har dessutom försetts med ett specialutvecklat Manthey kit framtaget tillsammans med Manthey Racing.

Paketet innehåller omfattande förändringar av aerodynamik, bromsar och chassi för att göra bilen ännu mer stabil i höga hastigheter.

Vid 200 kilometer i timmen genererar bilen betydligt mer marktryck än standardversionen vilket ger bättre grepp genom Nürburgrings snabba kurvor.

Samtidigt har topphastigheten höjts och flera detaljer i kolfiber hjälper till att minska vikten.