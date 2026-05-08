Nya miljardförluster för Polestar i första kvartalet

Resultatet backade hela 144 procent

Resultatet före räntor, skatter och avskrivningar samt borträknat engångseffekter (justerat EBITDA) uppgick till minus 235 miljoner dollar, en förlust på nästan 2,2 miljarder kronor. Det var en 144-procentig försämring jämfört med i fjol.

Kassan försämrades från 1 159 miljoner dollar första kvartalet i fjol till 676 miljoner dollar i år. Det var en försämring med nästan 4,5 miljarder kronor. I kvartalet uppgick Polestars kassa till 6,2 miljarder omräknat i kronor.

Så kommenterar vd:n resultatrapporten

”Under första kvartalet levererade vi en stark volymtillväxt på en mycket konkurrensutsatt marknad. Samtidigt som genomförda åtgärder för att förbättra vår kostnadsbas motverkades av mer utmanande marknadsförhållanden, accelererar vi nu arbetet med att anpassa vår affärsmodell, effektivisera organisationen och förbättra tillverkningseffektiviteten”, säger vd Michael Lohscheller, i en kommentar.

”Kommersiellt sett ligger vårt fokus fortfarande på att skala upp vår verksamhet genom att utöka vårt detaljhandelsnätverk, särskilt inom Europa, med planer på att nå 250 försäljningsställen globalt i slutet av 2026. Detta kommer att hjälpa oss att dra nytta av vår växande modellserie, som riktar sig till bredare, mer lönsamma segment. Leveranser av den nya Polestar 4-varianten planeras att starta under senare delen av året, tätt följt av den helt nya Polestar 2 under 2027 och därefter den kompakta SUV:n Polestar 7”, tillägger han i pressmeddelandet.

Polestars ägs i huvudsak av Geely. Volvo Cars står kvar som minoritetsägare i bolaget.

