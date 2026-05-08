Svenska elbilsaktören Polestar lägger nu en förlust på nästan 2,2 miljarder till handlingarna i årets första kvartal.
Nya miljardförluster för Polestar i första kvartalet
Resultatrapporten fick aktien i Polestar att rasa på torsdagen initialt på New York-börsen med 12,5 procent innan kursen återhämtade sig senare i handeln och stängde på plus med 2,42 procent.
Polestar förklarar de dystra siffrorna i kvartalsrapporten med fortsatt negativa marknadsförhållanden och att bilmärket är föremål för en prispress.
Där till uppges valutafaktorer ha dragit ner resultatet.
Bilförsäljningen ökade för Polestar
Det positiva är att bolaget ökade sin försäljning av bilar i Q1 med 7 procent till 13 126 sålda fordon.
Omsättningen steg emellertid endast svagt, upp blygsamma 0,2 procent jämfört med samma period i fjol. Den aktuella omsättningen landade på 633 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 5,8 miljarder kronor.
Enligt företaget har även minskade intäkter för utsläppsrätter dragit ner siffrorna där resultatet försämrats kraftigt.
Resultatet backade hela 144 procent
Resultatet före räntor, skatter och avskrivningar samt borträknat engångseffekter (justerat EBITDA) uppgick till minus 235 miljoner dollar, en förlust på nästan 2,2 miljarder kronor. Det var en 144-procentig försämring jämfört med i fjol.
Kassan försämrades från 1 159 miljoner dollar första kvartalet i fjol till 676 miljoner dollar i år. Det var en försämring med nästan 4,5 miljarder kronor. I kvartalet uppgick Polestars kassa till 6,2 miljarder omräknat i kronor.
Så kommenterar vd:n resultatrapporten
”Under första kvartalet levererade vi en stark volymtillväxt på en mycket konkurrensutsatt marknad. Samtidigt som genomförda åtgärder för att förbättra vår kostnadsbas motverkades av mer utmanande marknadsförhållanden, accelererar vi nu arbetet med att anpassa vår affärsmodell, effektivisera organisationen och förbättra tillverkningseffektiviteten”, säger vd Michael Lohscheller, i en kommentar.
”Kommersiellt sett ligger vårt fokus fortfarande på att skala upp vår verksamhet genom att utöka vårt detaljhandelsnätverk, särskilt inom Europa, med planer på att nå 250 försäljningsställen globalt i slutet av 2026. Detta kommer att hjälpa oss att dra nytta av vår växande modellserie, som riktar sig till bredare, mer lönsamma segment. Leveranser av den nya Polestar 4-varianten planeras att starta under senare delen av året, tätt följt av den helt nya Polestar 2 under 2027 och därefter den kompakta SUV:n Polestar 7”, tillägger han i pressmeddelandet.
Polestars ägs i huvudsak av Geely. Volvo Cars står kvar som minoritetsägare i bolaget.
