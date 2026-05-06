Miljardaffären kan bli ett avgörande genombrott för elektrifieringen av den tunga transportsektorn.
Tesla säkrar rekordorder på 370 ellastbilar
Tesla tar nu ett stort steg in på marknaden för tunga transporter.
Det amerikanska logistikbolaget WattEV har lagt en rekordorder på 370 exemplar av Tesla Semi i en affär värd omkring 100 miljoner dollar.
Beställningen beskrivs som den största i sitt slag i Kalifornien och markerar en tydlig signal om att elektriska lastbilar börjar få ett bredare kommersiellt genomslag. Efter flera år av tester och förseningar ser Tesla nu ut att närma sig en storskalig utrullning av sin lastbilssatsning.
Rekordordern kommer i ett läge där Tesla nyligen meddelat att Semi lastbilen nu gått in i massproduktion efter flera års förseningar och tekniska problem.
Tung transport elektrifieras snabbare
Den stora ordern offentliggjordes under transportmässan ACT Expo där flera aktörer visade upp nya lösningar för utsläppsfri logistik.
WattEV:s vd Salim Youssefzadeh säger att valet föll på Tesla efter en omfattande analys av både ekonomi och prestanda.
“Vi valde Tesla Semi baserat på kostnader, prestanda och tillgänglighet”, säger han.
Affären visar att elektrifieringen nu når sektorer som länge ansetts svåra att ställa om. Tung transport har tidigare pekats ut som en av de största utmaningarna i klimatomställningen på grund av höga energibehov och långa körsträckor.
Megaladdning ska hålla flottan rullande
De första fordonen väntas levereras redan under året.
Målet är att samtliga 370 lastbilar ska vara i drift innan slutet av 2027.
För att klara övergången bygger WattEV samtidigt ut ett nätverk av kraftfulla laddstationer anpassade för Tesla Semi. De nya Megawatt Chargers ska kunna ge upp till omkring 500 kilometers räckvidd på cirka 30 minuter.
Det innebär att ellastbilar i högre grad kan användas i reguljär kommersiell trafik utan långa stillestånd.
Pressen ökar på konkurrenterna
Affären innebär också ökad press på övriga lastbilstillverkare.
Flera traditionella aktörer arbetar med egna elektriska modeller men Tesla har hittills fått stor uppmärksamhet genom sin kombination av batteriteknik och laddinfrastruktur.
Samtidigt återstår flera utmaningar.
Tesla Semi är ännu inte godkänd för europeiska marknader vilket gör att modellen i nuläget främst är aktuell i USA.
