Tesla säkrar rekordorder på 370 ellastbilar

Beställningen beskrivs som den största i sitt slag i Kalifornien och markerar en tydlig signal om att elektriska lastbilar börjar få ett bredare kommersiellt genomslag. Efter flera år av tester och förseningar ser Tesla nu ut att närma sig en storskalig utrullning av sin lastbilssatsning.

Rekordordern kommer i ett läge där Tesla nyligen meddelat att Semi lastbilen nu gått in i massproduktion efter flera års förseningar och tekniska problem.

Tung transport elektrifieras snabbare

Den stora ordern offentliggjordes under transportmässan ACT Expo där flera aktörer visade upp nya lösningar för utsläppsfri logistik.

WattEV:s vd Salim Youssefzadeh säger att valet föll på Tesla efter en omfattande analys av både ekonomi och prestanda.

“Vi valde Tesla Semi baserat på kostnader, prestanda och tillgänglighet”, säger han.

Affären visar att elektrifieringen nu når sektorer som länge ansetts svåra att ställa om. Tung transport har tidigare pekats ut som en av de största utmaningarna i klimatomställningen på grund av höga energibehov och långa körsträckor.