Nya siffror visar ett tydligt skifte bland Sveriges mest kapitalstarka bilköpare när Tesla tappar sin plats i toppen.
Svenska miljonärer väljer bort Tesla – Volvo blir nya statusbilen
Tesla har länge varit ett självklart val för svenska entreprenörer, investerare och höginkomsttagare som velat signalera både teknikintresse och framtidstro.
Nu håller bilden på att förändras.
En ny läsarenkät från Connoisseur, tidningen som riktar sig till svenska miljonärer, visar att Tesla har halkat ur topplistan över de mest populära bilmärkena bland Sveriges rikaste.
I stället dominerar mer traditionella premiumval som BMW, Volvo, Porsche, Mercedes Benz och Audi.
Samtidigt har Tesla haft ett turbulent år i Europa där bolaget både pressats av hårdare konkurrens och tvingats backa från flera strategiska beslut.
Tidigare i år drog Tesla tillbaka en ny version av Model Y efter bara några månader på marknaden sedan prissättningen och modellnamnet skapat förvirring bland kunderna.
Volvo klättrar som trygg lyx
BMW toppar listan med 28 procent, följt av Volvo på 23 procent och Porsche på 22 procent.
Därefter kommer Mercedes Benz med 19 procent och Audi med 18 procent.
Tesla finns inte längre med bland de fem mest populära märkena.
Att Volvo ligger så högt är knappast en slump.
För många förmögna svenskar har märket blivit ett tryggare och mer diskret premiumval än Tesla.
Volvo signalerar inte bara säkerhet och svensk förankring, utan också en mer lågmäld form av status som passar väl in i ett läge där många rika köpare blivit mer försiktiga med hur de visar konsumtion.
Tesla tappar sin exklusivitet
Teslas problem handlar inte nödvändigtvis bara om bilen.
Varumärket har blivit mer polariserande, samtidigt som modellerna blivit vanligare på svenska vägar.
Det som tidigare kändes exklusivt och futuristiskt uppfattas i dag av många snarare som folkligt, tekniktungt och starkt kopplat till Elon Musk.
För kapitalstarka köpare kan det spela stor roll.
I premiumsegmentet är känslan runt varumärket ofta lika viktig som räckvidd, prestanda och teknik.
Statusmarkören förändras
Undersökningen säger också något större om svensk lyxkonsumtion.
Där Tesla tidigare stod för disruption och framtidstro verkar många nu återvända till mer etablerade märken där kvalitet, komfort och varumärkets långsiktiga anseende väger tyngre.
Volvo blir därmed inte bara ett bilval.
Det blir en signal om trygghet, svensk identitet och premium utan överdriven show.
