Svenska miljonärer väljer bort Tesla – Volvo blir nya statusbilen

Nu håller bilden på att förändras.

En ny läsarenkät från Connoisseur, tidningen som riktar sig till svenska miljonärer, visar att Tesla har halkat ur topplistan över de mest populära bilmärkena bland Sveriges rikaste.

I stället dominerar mer traditionella premiumval som BMW, Volvo, Porsche, Mercedes Benz och Audi.

Samtidigt har Tesla haft ett turbulent år i Europa där bolaget både pressats av hårdare konkurrens och tvingats backa från flera strategiska beslut.

Tidigare i år drog Tesla tillbaka en ny version av Model Y efter bara några månader på marknaden sedan prissättningen och modellnamnet skapat förvirring bland kunderna.

Volvo klättrar som trygg lyx

BMW toppar listan med 28 procent, följt av Volvo på 23 procent och Porsche på 22 procent.

Därefter kommer Mercedes Benz med 19 procent och Audi med 18 procent.

Tesla finns inte längre med bland de fem mest populära märkena.

Att Volvo ligger så högt är knappast en slump.

För många förmögna svenskar har märket blivit ett tryggare och mer diskret premiumval än Tesla.

Volvo signalerar inte bara säkerhet och svensk förankring, utan också en mer lågmäld form av status som passar väl in i ett läge där många rika köpare blivit mer försiktiga med hur de visar konsumtion.