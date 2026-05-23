När Kronofogden gör en utmätning tittar myndigheten inte bara på vem som formellt står som ägare hos Transportstyrelsen.

Minst lika viktigt är vem som faktiskt använder bilen i vardagen och vem som anses ha kontroll över den.

Det är där problemen börjar uppstå.

Under den senaste tiden har flera fall uppmärksammats där bilar utmätts trots att den registrerade ägaren varit skuldfri.

I ett fall stoppades en man i sin pappas Volvo och eftersom mannen tidigare setts använda bilen ansåg myndigheterna att bilen i praktiken tillhörde honom.

Bilen togs trots att skulden var relativt låg.

Samtidigt varnar privatekonomer för att allt fler svenskar fastnar i en farlig kombination av krediter, uppskjutna betalningar och dålig överblick över ekonomin.

Enligt experter är det ofta små skulder som snabbt växer och till slut leder till Kronofogden, något som i förlängningen även kan riskera tillgångar som bilen.

Polisen kan fatta beslut direkt på plats

Samtidigt har samarbetet mellan polis och Kronofogden blivit allt tätare.

I dag kan polisen hjälpa till att identifiera fordon och avgöra om bilen ska utmätas även när Kronofogden inte finns på plats.

Det innebär att situationen snabbt kan bli komplicerad för den som lånat ut bilen till en vän, partner eller familjemedlem med skulder.

Det finns dessutom ingen tydlig tidsgräns för hur länge någon får använda bilen innan risken uppstår.

Flera så kallade “brukarkort” och privata dokument som säljs på nätet påstås kunna skydda bilen juridiskt men enligt både Transportstyrelsen och Kronofogden har de i praktiken mycket litet värde om en tvist uppstår.

Det har redan lett till att flera bilägare blivit överraskade när bilen trots allt tagits i beslag.