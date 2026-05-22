Här är nya Cupra Raval – sportig elbil för runt 300.000 kronor

Nya Raval är märkets minsta elbil hittills men designen signalerar betydligt mer attityd än storleken antyder.

Med aggressiva linjer, låg profil och tydliga sportinfluenser försöker Cupra skapa något som sticker ut i ett segment där många modeller börjar likna varandra allt mer.

Bilen bygger på Volkswagens MEB plattform och delar teknik med modeller som Volkswagen ID.2 och Skoda Epiq.

Men Cupra försöker ge bilen en betydligt mer emotionell karaktär.

Det märks inte minst i chassit och körkänslan där fokus ligger på snabb styrrespons och mer aktiv körupplevelse snarare än maximal komfort.

Lanseringen av Raval sker i ett känsligt läge för Cupra och hela Volkswagengruppen.

Märket blev nyligen först bland kinesisktillverkade elbilar att ta sig ur EU:s tullpress vilket kan få stor betydelse för både priser och konkurrenskraft på den europeiska elbilsmarknaden de kommande åren.

Cupra Raval får ett betydligt mer futuristiskt uttryck än många rivaler i småbilsklassen där de skarpa linjerna, den låga takprofilen och de kopparfärgade detaljerna tydligt signalerar märkets sportiga ambitioner. (Foto: Cupra)

ANNONS

Sportig känsla till lägre pris

Raval väntas få ett startpris kring motsvarande 300 000 kronor vilket placerar modellen mitt i ett av Europas viktigaste segment de kommande åren.

Här väntas konkurrensen bli stenhård.

Kinesiska tillverkare pressar priserna snabbt samtidigt som europeiska märken försöker lansera mindre och billigare elbilar för att locka tillbaka kunder som tvekat inför de höga kostnaderna.

Cupra väljer dock en annan väg än många konkurrenter.

Istället för att bara fokusera på räckvidd och teknik vill märket sälja känsla och design.

Interiören får ett mer påkostat uttryck än flera rivaler med stora digitala skärmar, sportstolar och tydligt förarfokuserad layout.

Prestandan ligger på nivåer som för bara några år sedan hade placerat bilen nära klassiska GTI modeller.

ANNONS