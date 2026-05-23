Istället introducerar Tesla ett abonnemang för 990 kronor i månaden där funktioner som automatisk filbyte, smart parkering, trafikljusigenkänning och utökad förarassistans ingår.

Samtidigt skrotas möjligheten att köpa systemen permanent för upp till 77 700 kronor.

Förändringen är större än den först kan verka.

Tesla försöker gradvis förvandla bilen från en traditionell produkt till en plattform för löpande digitala tjänster där kunderna fortsätter att betala varje månad långt efter bilköpet.

Det är samma logik som redan förändrat musik, film och mjukvara.

Nu är det bilindustrins tur.

Samtidigt är det fortfarande långt ifrån säkert när Teslas mest avancerade FSD funktion faktiskt får fullt godkännande i Europa.

Flera nordiska myndigheter har uttryckt oro kring hur systemet fungerar i vinterväglag, vid höga hastigheter och i komplex trafikmiljö vilket kan göra att utrullningen drar ut betydligt längre på tiden än Tesla hoppats på.

Självkörningen närmar sig Europa

Tidpunkten är knappast slumpmässig.

Tesla väntar fortfarande på bredare myndighetsgodkännanden för sin FSD teknik i Europa men mycket tyder på att utvecklingen börjar röra sig snabbare bakom kulisserna.

I USA har abonnemangsmodellen redan blivit en viktig del av Teslas strategi eftersom fler kunder vågar testa systemen när engångskostnaden försvinner.

För Tesla handlar det dessutom om något betydligt större än bara förarassistans.

Elon Musk har länge beskrivit bolaget som ett framtida AI företag snarare än en traditionell biltillverkare.

Då blir återkommande prenumerationsintäkter centrala för hela affärsmodellen.

Samtidigt väcker utvecklingen frågor bland bilägare som redan vant sig vid att många funktioner i moderna bilar kräver löpande betalningar.