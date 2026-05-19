Den enorma börsnoteringen står för dörren. Men Elon Musk har inga planer på att släppa kontrollen över Tesla ifrån sig.
Tesla kopplar Musks lön till Mars-besök
SpaceX förbereder vad som kan bli historiens största börsnotering.
Då föreslår bolaget en styrning som ger grundaren Elon Musk närmast total kontroll över verksamheten även efter en notering.
Enligt uppgifter planerar bolaget att ta in omkring 75 miljarder dollar till en värdering på cirka 1,75 biljoner dollar.
Svårt att bli av med vd:n
Noteringen väntas genomföras redan nästa månad och skulle därmed överträffa oljejätten Saudi Aramco som världens största IPO.
Prospektuppgifter visar att Musk vill säkra ett upplägg där han behåller ett avgörande inflytande genom aktier med tio gånger högre rösträtt än vanliga aktier, skriver Financial Times.
Strukturen innebär att externa aktieägare får begränsade möjligheter att påverka bolagets styrelse eller avsätta vd:n.
Bolagets styrmodell har väckt kritik från flera amerikanska pensionsfonder som varnar för svagt minoritetsskydd och en ovanligt ledningsvänlig maktstruktur.
Läs mer: SpaceX börsnotering: Historiens dyraste lottosedel. Dagens PS
Stort intresse
Samtidigt tycks investerarnas intresse vara mycket stort, drivet av bolagets dominerande position inom kommersiella raketuppskjutningar och den snabbt växande satellittjänsten Starlink.
SpaceX stod enligt uppgifterna för mer än 80 procent av världens raketuppskjutningar förra året och bygger samtidigt vidare på raketsystemet Starship, som är tänkt att användas för framtida Marsresor.
Musk ska dessutom erbjudas ett nytt omfattande ersättningspaket kopplat till bolagets långsiktiga mål, skriver Reuters.
Programmet kan ge honom hundratals miljoner extra aktier om SpaceX når kraftigt höjda börsvärden och samtidigt uppfyller visioner om en permanent mänsklig bosättning på Mars.
Arbetar med storbanker
Bolagets finansiella utveckling har samtidigt blivit mer komplex efter flera affärer inom Musks företagsimperium.
Under fjolåret ökade omsättningen till 18,7 miljarder dollar men verksamheten redovisade samtidigt en förlust på 4,9 miljarder dollar, bland annat till följd av stora investeringar i AI-verksamheten xAI och nya datacenterprojekt.
Flera storbanker, däribland Goldman Sachs och Morgan Stanley, leder arbetet med börsintroduktionen.
Analytiker bedömer att noteringen kan bli ett avgörande test för marknadens aptit på gigantiska teknikbolag och Musks allt mer expansiva framtidsvisioner.
Läs mer: Musks fiasko – förlorade mot OpenAI i rättssalen. Realtid