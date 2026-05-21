Enligt Naturvårdsverket finns det fortfarande mycket pengar kvar i potten för elbilsstödet som rullades ut i mars. Stödet kan uppgå till tiotusentals kronor – och ska gå till hushåll som annars har svårt att ha råd med elbil.
Nytt elbilsstöd i Sverige – kan gå upp till nästan 65 000 kronor
Sex av tio svenskar gillar den nya elbilspremien. Samtidigt tror nästan ingen att den faktiskt kommer att användas i större skala.
Premien började kunna sökas den 18 mars och är tänkt att underlätta för hushåll i landsbygdsområden och på platser med begränsad kollektivtrafik att byta till elbil. Frågan är dock hur många som kommer ta del av stödet – en tidigare Sifo-undersökning visade att endast 3 procent av de tillfrågade trodde att de faktiskt kommer att ta del av stödet.
Hur mycket pengar man kan få beror på hushållets ekonomi.
Stödet kan bli nästan 65 000 kronor
Grundstödet ligger på cirka 1 300 kronor i månaden under maximalt 36 månader, vilket innebär totalt upp till 46 800 kronor. Hushåll med mycket låga inkomster kan dessutom få ett extra startbidrag på 18 000 kronor. Det gör att det sammanlagda stödet kan bli så högt som 64 800 kronor, enligt Polestar.
Det finns samtidigt mycket kvar i potten för den som vill ansöka om pengar.
I år handlar det om 370 miljoner kronor, plus 100 miljoner som har aviserats från regeringen
”Antalet beviljade premier anses vara på en rimlig nivå i förhållande till årets budget, trots ett stort intresse vid lanseringen”, säger Tea Alopaeus på Naturvårdsverket till Ny Teknik.
För att få elbilspremien krävs dock att flera villkor uppfylls.
Ett av de viktigaste handlar om inkomsten. Hushållets samlade årsinkomst måste ligga under 80 procent av Sveriges genomsnittliga inkomst. Dessutom får ingen i hushållet betala statlig inkomstskatt. Syftet är att stödet ska gå till hushåll som annars kan ha svårt att ha råd med en elbil, enligt Regeringskansliet.
Skillnad mot klimatbonus
Den nya elbilspremien skiljer sig tydligt från den gamla klimatbonusen som avskaffades 2022.
Tidigare gick stödet främst till personer som köpte nya och dyrare elbilar, ofta i storstäderna. Regeringen säger nu att det nya systemet ska vara mer socialt riktat och hjälpa hushåll som påverkas hårdast av höga drivmedelspriser.
Begränsad budget
Budgeten är samtidigt begränsad och beräknas räcka till ungefär 115 000 bilar.
Just därför är det viktigt att ansöka tidigt innan pengarna tar slut.
Missa inte:
Nya superbatteriet – 100 mils räckvidd och laddning på fyra minuter. Dagens PS
1 600 kronor i lägre skatt – men många blir utan: ”Dessvärre”. Dagens PS