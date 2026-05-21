Nytt elbilsstöd i Sverige – kan gå upp till nästan 65 000 kronor

Hur mycket pengar man kan få beror på hushållets ekonomi.

Stödet kan bli nästan 65 000 kronor

Grundstödet ligger på cirka 1 300 kronor i månaden under maximalt 36 månader, vilket innebär totalt upp till 46 800 kronor. Hushåll med mycket låga inkomster kan dessutom få ett extra startbidrag på 18 000 kronor. Det gör att det sammanlagda stödet kan bli så högt som 64 800 kronor, enligt Polestar.

Det finns samtidigt mycket kvar i potten för den som vill ansöka om pengar.

I år handlar det om 370 miljoner kronor, plus 100 miljoner som har aviserats från regeringen

”Antalet beviljade premier anses vara på en rimlig nivå i förhållande till årets budget, trots ett stort intresse vid lanseringen”, säger Tea Alopaeus på Naturvårdsverket till Ny Teknik.

För att få elbilspremien krävs dock att flera villkor uppfylls.

Ett av de viktigaste handlar om inkomsten. Hushållets samlade årsinkomst måste ligga under 80 procent av Sveriges genomsnittliga inkomst. Dessutom får ingen i hushållet betala statlig inkomstskatt. Syftet är att stödet ska gå till hushåll som annars kan ha svårt att ha råd med en elbil, enligt Regeringskansliet.