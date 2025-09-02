Dagens PS
Svenska folket köper bilar som aldrig förr

Vi köper bilar, fast mest via privatleasing faktiskt. (Foto: Getty Images)
Vi köper bilar, fast mest via privatleasing faktiskt. (Foto: Getty Images)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Nya siffror visar en uppgång som få hade väntat sig. Privatpersoner står i centrum när marknaden nu tar oväntade kliv framåt.

Den svenska bilmarknaden uppvisade starka resultat i augusti, där nybilsförsäljningen ökade med 7 procent.

Enligt data från Vroom stod privatmarknaden för den största delen av uppgången, med en ökning på hela 12 procent jämfört med samma månad föregående år. Samtidigt noterade tjänstebilsmarknaden en mer blygsam ökning på 2 procent.

Utvecklingen av privatleasing fortsätter att ta fart, och statistiken visar att mer än varannan bil som levererades till en privatperson under månaden var leasad, en andel som nu ligger på 52 procent.

Begagnathandeln följde också trenden med en mindre uppgång, där försäljningen från bilhandlare ökade med 2 procent.

Elbilar går bra, men ännu bättre går hybrider. (Foto: Tom B on Unsplash)
Elbilar går bra, men ännu bättre går hybrider. (Foto: Tom B on Unsplash)

Laddbart tar plats

Andelen laddbara bilar fortsätter att växa på den svenska marknaden. I augusti utgjorde de 60 procent av alla nyregistrerade personbilar, en ökning på 12 procent jämfört med augusti förra året. Ökningen drevs främst av laddhybrider, som hade en anmärkningsvärd uppgång på 33 procent.

Av de laddbara bilarna stod elbilar för 34 procent av nyregistreringarna, medan laddhybrider stod för 26 procent. Även om andelen laddbara bilar totalt sett har ökat, visar siffrorna att andelen elbilar minskade något jämfört med föregående år.

Köpa begagnad bil: Allt du måste veta för att lyckas

Har du drömt om att köpa en ny begagnad bil men känner dig osäker på processen? Undvik de vanligaste fallgroparna med vår guide som tar dig steg för steg
Hittills i år har 62 procent av alla nyregistrerade bilar varit laddbara, vilket är en ökning från 56 procent under samma period föregående år.

Volvo och Volkswagen i täten

Nybilsregistreringarna i augusti uppgick till 19 866 personbilar, vilket är en ökning på 5,7 procent från augusti 2024. Volvo fortsätter att dominera på topplistan och stod för 13,7 procent av nyregistreringarna. Tätt därefter kom Volkswagen med 13,1 procent, följt av Toyota som hade en andel på 11,3 procent.

Under de första åtta månaderna av 2025 har totalt 176 342 personbilar nyregistrerats, en ökning med 6,4 procent jämfört med samma period året innan.

Även på den svenska privatmarknaden märks en tydlig trend där konsumenter i allt större utsträckning väljer att leasa sina fordon.

Privatmarknaden överraskar

I augusti levererades totalt 17 471 nya personbilar till slutkund. Av dessa leveranser gick 8 491 bilar till privatkunder, en uppgång med 12,3 procent. Toyota tog förstaplatsen på privatmarknaden med en andel på 14,5 procent, följt av Kia och Volkswagen.

Tjänstebilsmarknaden var mer stabil med 6 135 levererade bilar, en ökning på 1,6 procent. Här var det Volvo som dominerade med 24,4 procent, följt av Volkswagen och BMW.

Sammanfattningsvis ser bilmarknaden ut att ha återhämtat sig och visar tecken på fortsatt tillväxt, där det ökade intresset från privatpersoner är en tydlig drivkraft.

Nya momsregler kan kosta företag miljarder

Det svenska näringslivet står inför en oväntad utmaning. Nya tolkningar av gamla regler kring momsavdrag på tjänstebilar och lätta lastbilar riskerar att

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

