Svenska folket köper bilar som aldrig förr

Den svenska bilmarknaden uppvisade starka resultat i augusti, där nybilsförsäljningen ökade med 7 procent.

Enligt data från Vroom stod privatmarknaden för den största delen av uppgången, med en ökning på hela 12 procent jämfört med samma månad föregående år. Samtidigt noterade tjänstebilsmarknaden en mer blygsam ökning på 2 procent.

Utvecklingen av privatleasing fortsätter att ta fart, och statistiken visar att mer än varannan bil som levererades till en privatperson under månaden var leasad, en andel som nu ligger på 52 procent.

Begagnathandeln följde också trenden med en mindre uppgång, där försäljningen från bilhandlare ökade med 2 procent.

Elbilar går bra, men ännu bättre går hybrider.

Laddbart tar plats

Andelen laddbara bilar fortsätter att växa på den svenska marknaden. I augusti utgjorde de 60 procent av alla nyregistrerade personbilar, en ökning på 12 procent jämfört med augusti förra året. Ökningen drevs främst av laddhybrider, som hade en anmärkningsvärd uppgång på 33 procent.

Av de laddbara bilarna stod elbilar för 34 procent av nyregistreringarna, medan laddhybrider stod för 26 procent. Även om andelen laddbara bilar totalt sett har ökat, visar siffrorna att andelen elbilar minskade något jämfört med föregående år.

Hittills i år har 62 procent av alla nyregistrerade bilar varit laddbara, vilket är en ökning från 56 procent under samma period föregående år.