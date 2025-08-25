Nya momsregler kan kosta företag miljarder

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Regelverk från 1968 ger gråzoner

Reglerna för moms på bilar har varit nästan oförändrade sedan 1968, vilket har skapat ett system som, enligt Svensson, bygger på gamla principer utan tydliga lagar. Detta har lett till en osäker situation där Skatteverkets egna bedömningar får stor påverkan på tiotusentals företag.

Denna tolkning har också påverkat leasingmarknaden. Skatteverket anser att finansiell leasing är en form av försäljning när avtalet tydligt visar att äganderätten till bilen kommer att överföras till företaget, eller när priset för att köpa loss bilen är så lågt att det är det enda rimliga valet ekonomiskt.

Konsekvenser för både företag och anställda

De ökade kostnaderna drabbar företagen direkt. Enligt Ynnors beräkningar blir en elbil ungefär 600 kronor dyrare varje månad för företagen och en lätt lastbil cirka 400 kronor. Sammantaget beräknas den totala extrakostnaden för svenska företag bli mellan sex och sju miljarder svenska kronor varje år.

För att hantera de ökade utgifterna tvingas företag antingen höja avdrag på lönen för de anställda, acceptera högre kostnader eller riskera att bli mindre konkurrenskraftiga. Situationen påverkar även försäljningen av nya bilar och gör det svårare att ställa om till fossilfria fordon.

BMW XM i BMW Individual Frozen Tanzanite Blue metallic (Foto: BMW)

Möjliga lösningar som diskuteras

Under mötet med Finansdepartementet pratade man om olika sätt att lösa problemet. Ett förslag var att större företag skulle kunna starta egna finans- eller biluthyrningsbolag för att kunna dra av 100 procent av momsen, något som dock inte är praktiskt för mindre företag.

Ett annat förslag är att Transportstyrelsen ändrar sin syn på lätta lastbilar så att alla hanteras på samma sätt, oavsett om de har flak eller skåp. Detta skulle möjliggöra ett fullt momsavdrag.

Även om dessa förslag diskuteras, är det tydligt att den bästa lösningen skulle vara en ny lagstiftning som anpassar de svenska momsreglerna till EU:s gemensamma regler. Enligt Svensson är Sverige nämligen unikt i sin strikta tolkning av reglerna jämfört med många andra EU-länder.

Framtiden är oviss

Just nu är framtiden osäker. Skatteverkets nya tolkningar innebär att tusentals företag befinner sig i en osäker situation.

En eventuell rättsprocess för att få klarhet kan ta flera år, och under tiden tvingas företagen betala moms som kan komma att betalas tillbaka senare.

