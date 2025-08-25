Det svenska näringslivet står inför en oväntad utmaning. Nya tolkningar av gamla regler kring momsavdrag på tjänstebilar och lätta lastbilar riskerar att kosta företag miljarder.
Nya momsregler kan kosta företag miljarder
Nu höjs röster för en snabb förändring av det föråldrade systemet, men svaren dröjer från de ansvariga.
Föråldrade momsregler kostar företagen miljarder
Enligt tjänstebilsexperten Ronny Svensson från Ynnor AB, kostar nuvarande momsregler svenska företag upp till sju miljarder svenska kronor årligen, säger han till Carup.
Problemet kommer från nya beslut från Skatteverket som i praktiken har stoppat många företag från att dra av moms på leasingbilar, särskilt lätta lastbilar.
Anledningen är att avtalen nu tolkas som avbetalningsköp istället för leasing.
Svensson, som nyligen hade ett möte med tjänstemän på Finansdepartementet, förklarar att Skatteverket nu tillämpar ett noll procent momsavdrag på finansiell leasing av både personbilar och lätta lastbilar.
Han menar att situationen är djupt orättvis eftersom lätta lastbilar huvudsakligen används i arbetet.
Regelverk från 1968 ger gråzoner
Reglerna för moms på bilar har varit nästan oförändrade sedan 1968, vilket har skapat ett system som, enligt Svensson, bygger på gamla principer utan tydliga lagar. Detta har lett till en osäker situation där Skatteverkets egna bedömningar får stor påverkan på tiotusentals företag.
Denna tolkning har också påverkat leasingmarknaden. Skatteverket anser att finansiell leasing är en form av försäljning när avtalet tydligt visar att äganderätten till bilen kommer att överföras till företaget, eller när priset för att köpa loss bilen är så lågt att det är det enda rimliga valet ekonomiskt.
Konsekvenser för både företag och anställda
De ökade kostnaderna drabbar företagen direkt. Enligt Ynnors beräkningar blir en elbil ungefär 600 kronor dyrare varje månad för företagen och en lätt lastbil cirka 400 kronor. Sammantaget beräknas den totala extrakostnaden för svenska företag bli mellan sex och sju miljarder svenska kronor varje år.
För att hantera de ökade utgifterna tvingas företag antingen höja avdrag på lönen för de anställda, acceptera högre kostnader eller riskera att bli mindre konkurrenskraftiga. Situationen påverkar även försäljningen av nya bilar och gör det svårare att ställa om till fossilfria fordon.
Möjliga lösningar som diskuteras
Under mötet med Finansdepartementet pratade man om olika sätt att lösa problemet. Ett förslag var att större företag skulle kunna starta egna finans- eller biluthyrningsbolag för att kunna dra av 100 procent av momsen, något som dock inte är praktiskt för mindre företag.
Ett annat förslag är att Transportstyrelsen ändrar sin syn på lätta lastbilar så att alla hanteras på samma sätt, oavsett om de har flak eller skåp. Detta skulle möjliggöra ett fullt momsavdrag.
Även om dessa förslag diskuteras, är det tydligt att den bästa lösningen skulle vara en ny lagstiftning som anpassar de svenska momsreglerna till EU:s gemensamma regler. Enligt Svensson är Sverige nämligen unikt i sin strikta tolkning av reglerna jämfört med många andra EU-länder.
Framtiden är oviss
Just nu är framtiden osäker. Skatteverkets nya tolkningar innebär att tusentals företag befinner sig i en osäker situation.
En eventuell rättsprocess för att få klarhet kan ta flera år, och under tiden tvingas företagen betala moms som kan komma att betalas tillbaka senare.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
