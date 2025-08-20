Köpa begagnad bil: Allt du måste veta för att lyckas

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Hur du avkodar bilens dolda historia

Den digitala granskningen är det första och mest grundläggande steget för att undersöka en begagnad bil. Genom att utnyttja olika datakällor kan du få en översiktlig bild av fordonets historia, inklusive ägarförhållanden, skulder och eventuella tidigare problem.

Den primära källan för officiell fordonsdata i Sverige är Transportstyrelsen. Du kan snabbt få grundläggande uppgifter genom att skicka bilens registreringsnummer till 71640. Denna tjänst kan användas för att verifiera att personen som säljer bilen faktiskt är den registrerade ägaren.

För en mer djupgående analys finns det kommersiella tjänster som till exempel CARFAX. Dessa tjänster samlar in information från tusentals källor för att sammanställa en mer komplett bild av fordonets historia.

En CARFAX-rapport kan innehålla information om antalet tidigare ägare, historik över olyckor, miltalsavläsningar och stöldinformation. En sådan rapport fungerar som ett kraftfullt verktyg för att upptäcka varningssignaler som inte är synliga vid en vanlig inspektion.

Det är också ett effektivt sätt att undvika bedrägeri med manipulerade mätarställningar.

ANNONS

Glöm inte servicehistorik

Att ha koll på servicehistoriken kan vara avgörande. (Foto: Canva)

Servicehistoriken är avgörande för att bedöma hur väl bilen har underhållits. En komplett och välfylld servicebok, oavsett om den är i pappersformat eller digitalt, visar att bilen har tagits om hand på ett korrekt sätt.

Många moderna bilmärken har övergått till digitala serviceböcker som är lagrade i tillverkarens egna system. Dessa system är svårare att manipulera och innehåller en detaljerad historik över utförda reparationer och service.

För att granska denna data är det nödvändigt att be säljaren kontakta en auktoriserad märkesverkstad för att få en utskrift av bilens digitala historik.

Provkörningen avslöjar allt

Provkörning är en väldigt viktig del. Även om du inte är kunnig så känner du om något är fel. (Foto: Canva)

Efter den digitala granskningen är det dags för den fysiska undersökningen. Detta steg kräver noggrannhet och tålamod, eftersom det är här många dolda problem kan upptäckas.

En provkörning är av avgörande betydelse för att bedöma bilens mekaniska skick.

ANNONS

Under provkörningen bör du vara uppmärksam på följande:

Växellåda och koppling : Bilen ska växla smidigt och utan ryck. Om bilen har manuell växellåda bör kopplingen inte ”hugga” eller slira.

: Bilen ska växla smidigt och utan ryck. Om bilen har manuell växellåda bör kopplingen inte ”hugga” eller slira. Bromsar och styrning : Bromsarna ska inte dra snett eller ge ifrån sig skrapande ljud vid inbromsning. Ratten ska inte vibrera vid körning.

: Bromsarna ska inte dra snett eller ge ifrån sig skrapande ljud vid inbromsning. Ratten ska inte vibrera vid körning. Missljud och fjädring: Lyssna efter “konstiga” ljud under körningen. Att köra över gupp och ojämnheter kan avslöja problem med hjulupphängningen eller fjädringen.

Efter provkörningen, med motorn på tomgång, bör du lyssna efter skrammel eller missljud från motorn. Titta även på avgaserna; grå, blå eller svart rök kan vara tecken på allvarliga motorproblem.

Säkerheten i affären

Det sista steget i bilköpet är av största juridisk vikt. Ett skriftligt köpekontrakt är ett ovärderligt dokument, särskilt vid köp mellan privatpersoner. Det som skrivs ned i avtalet är det som juridiskt gäller.

Kontraktet bör inkludera detaljer om fordonet, mätarställningen, priset och betalningsmetoden.

Det är också av stor vikt att säljaren i kontraktet försäkrar att bilen är till fullo betald och att det inte finns några skulder eller lån kopplade till den.

Du kan hämta ett kontrakt på M Sverige.

ANNONS

Att kontrollera att det inte finns obetalda skulder kopplade till bilen, såsom fordonsskatt, trängselavgifter eller p-böter, är av yttersta vikt då dessa skulder kan övergå till den nya ägaren.

Kontrollera via Transportstyrelsen och Kronofogden.

Missa inte detta

Det är lag på att ha en trafikförsäkring från den exakta tidpunkt du blir ägare till fordonet. Säljarens försäkring upphör att gälla i samma stund som ägarbytet går igenom.

Att köra en oförsäkrad bil, även en kort sträcka, kan leda till höga avgifter och en stor ekonomisk risk vid en olycka. Se till att försäkringen är tecknad och giltig innan du kör från säljarens plats.

Missa inte:

Norska högertoppen: “Greta Thunberg bör utvisas”. News 55

ANNONS

Din elskatt höjs: “Vi tappar konkurrenskraft”. E55

USA:s AI-boom får resten av ekonomin att sacka efter. Realtid