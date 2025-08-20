Dagens PS
Köpa begagnad bil: Allt du måste veta för att lyckas

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Har du drömt om att köpa en ny begagnad bil men känner dig osäker på processen? Undvik de vanligaste fallgroparna med vår guide som tar dig steg för steg genom de viktigaste delarna.

Att köpa en begagnad bil är en av de största ekonomiska transaktionerna som många privatpersoner gör. Processen kan kännas komplex och fylld av osäkerheter. Därför är det viktigt att gå igenom varje steg noggrant för att minimera riskerna.

Genom att kombinera digital granskning med en fysisk inspektion och en solid juridisk förståelse, kan du omvandla ett riskfyllt beslut till ett säkert.

Den här guiden går igenom allt från de grundläggande juridiska skillnaderna mellan att köpa från en privatperson och en bilhandlare, till detaljerade granskningsprocesser och konkreta verktyg för att upptäcka dolda fel.

Varför valet av säljare är det viktigaste steget

Bilhall eller privat? Ja det är frågan. (Foto: Canva)
Bilhall eller privat? Ja det är frågan. (Foto: Canva)

En av de mest avgörande faktorerna som påverkar ditt bilköp är valet av säljare. Denna distinktion bestämmer vilken lagstiftning som är tillämplig och därmed hur dina rättigheter skyddas i händelse av fel.

När du köper en bil från en professionell bilhandlare tillämpas Konsumentköplagen. Denna lag är tvingande, vilket innebär att en bilhandlare inte kan erbjuda sämre villkor än vad lagen föreskriver.

Detta ger dig ett starkt skydd, inklusive en reklamationsrätt som sträcker sig över tre år för ursprungliga fel. Dessutom presumeras ett fel som upptäcks inom två år efter köpet ha funnits där vid leveransen, om inte säljaren kan bevisa motsatsen.

Vid köp från en privatperson gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att den kan frångås om parterna avtalar om annat.

Det handlar om dina rättigheter och säljarens skyldigheter. (Foto: Canva)
Det handlar om dina rättigheter och säljarens skyldigheter. (Foto: Canva)

Här har du som köpare ett sämre rättsligt skydd och generellt inga garantier från säljaren. Ansvaret för att bilen är i acceptabelt skick vilar till stor del på dig som köpare, som har en uttalad undersökningsplikt.

Ett lägre pris, som ofta förekommer vid privatköp, måste därför ställas i relation till den ökade risk och det minskade skydd som följer med affären.

Hur du avkodar bilens dolda historia

Den digitala granskningen är det första och mest grundläggande steget för att undersöka en begagnad bil. Genom att utnyttja olika datakällor kan du få en översiktlig bild av fordonets historia, inklusive ägarförhållanden, skulder och eventuella tidigare problem.

Den primära källan för officiell fordonsdata i Sverige är Transportstyrelsen. Du kan snabbt få grundläggande uppgifter genom att skicka bilens registreringsnummer till 71640. Denna tjänst kan användas för att verifiera att personen som säljer bilen faktiskt är den registrerade ägaren.

För en mer djupgående analys finns det kommersiella tjänster som till exempel CARFAX. Dessa tjänster samlar in information från tusentals källor för att sammanställa en mer komplett bild av fordonets historia.

En CARFAX-rapport kan innehålla information om antalet tidigare ägare, historik över olyckor, miltalsavläsningar och stöldinformation. En sådan rapport fungerar som ett kraftfullt verktyg för att upptäcka varningssignaler som inte är synliga vid en vanlig inspektion.

Det är också ett effektivt sätt att undvika bedrägeri med manipulerade mätarställningar.

Glöm inte servicehistorik

Att ha koll på servicehistoriken kan vara avgörande. (Foto: Canva)
Att ha koll på servicehistoriken kan vara avgörande. (Foto: Canva)

Servicehistoriken är avgörande för att bedöma hur väl bilen har underhållits. En komplett och välfylld servicebok, oavsett om den är i pappersformat eller digitalt, visar att bilen har tagits om hand på ett korrekt sätt.

Många moderna bilmärken har övergått till digitala serviceböcker som är lagrade i tillverkarens egna system. Dessa system är svårare att manipulera och innehåller en detaljerad historik över utförda reparationer och service.

För att granska denna data är det nödvändigt att be säljaren kontakta en auktoriserad märkesverkstad för att få en utskrift av bilens digitala historik.

Provkörningen avslöjar allt

Provkörning är en väldigt viktig del. Även om du inte är kunnig så känner du om något är fel. (Foto: Canva)
Provkörning är en väldigt viktig del. Även om du inte är kunnig så känner du om något är fel. (Foto: Canva)

Efter den digitala granskningen är det dags för den fysiska undersökningen. Detta steg kräver noggrannhet och tålamod, eftersom det är här många dolda problem kan upptäckas.

En provkörning är av avgörande betydelse för att bedöma bilens mekaniska skick.

Under provkörningen bör du vara uppmärksam på följande:

  • Växellåda och koppling: Bilen ska växla smidigt och utan ryck. Om bilen har manuell växellåda bör kopplingen inte ”hugga” eller slira.
  • Bromsar och styrning: Bromsarna ska inte dra snett eller ge ifrån sig skrapande ljud vid inbromsning. Ratten ska inte vibrera vid körning.
  • Missljud och fjädring: Lyssna efter “konstiga” ljud under körningen. Att köra över gupp och ojämnheter kan avslöja problem med hjulupphängningen eller fjädringen.

Efter provkörningen, med motorn på tomgång, bör du lyssna efter skrammel eller missljud från motorn. Titta även på avgaserna; grå, blå eller svart rök kan vara tecken på allvarliga motorproblem.

Säkerheten i affären

Det sista steget i bilköpet är av största juridisk vikt. Ett skriftligt köpekontrakt är ett ovärderligt dokument, särskilt vid köp mellan privatpersoner. Det som skrivs ned i avtalet är det som juridiskt gäller.

Kontraktet bör inkludera detaljer om fordonet, mätarställningen, priset och betalningsmetoden.

Det är också av stor vikt att säljaren i kontraktet försäkrar att bilen är till fullo betald och att det inte finns några skulder eller lån kopplade till den.

Du kan hämta ett kontrakt på M Sverige.

Att kontrollera att det inte finns obetalda skulder kopplade till bilen, såsom fordonsskatt, trängselavgifter eller p-böter, är av yttersta vikt då dessa skulder kan övergå till den nya ägaren.

Kontrollera via Transportstyrelsen och Kronofogden.

Det är lag på att ha en trafikförsäkring från den exakta tidpunkt du blir ägare till fordonet. Säljarens försäkring upphör att gälla i samma stund som ägarbytet går igenom.

Att köra en oförsäkrad bil, även en kort sträcka, kan leda till höga avgifter och en stor ekonomisk risk vid en olycka. Se till att försäkringen är tecknad och giltig innan du kör från säljarens plats.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

