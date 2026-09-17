Ny statistik visar att stöldligorna fortfarande jobbar flitigt, och att elbilar numera är ett vanligt byte. Bilarna som stjäls i Europa skickas ofta vidare för att säljas på marknader i andra delar av världen.
En bilstöld var 10:e minut – här hamnar bilarna
Antalet bilstölder i Sverige minskar. Under året första hälft skriver Larmtjänst att 1671 personbilar efterlysts – vilket markerar en minskning med 21 procent från samma period förra året.
Trots de minskande siffrorna är det en stor del av de stulna bilarna som aldrig hittar hem igen, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om. Erfarna biltjuvar har nämligen vassa knep för att kringgå de avancerade spårsystemen som installeras från fabrik i nya bilar.
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Den svenska statistiken pekar ut Volvo, följt av Volkswagen och Toyota som de mest stulna märkena i Sverige. Hur siffrorna står sig modellerna emellan går inte att utläsa , men rapporter från andra länder i Europa visar att elbilar har blivit ett alltmer vanligt byte för ligorna.
Nya trenden – snor elbilar
Brittiska motsvarigheten till Transportstyrelsen har släppt stölddata som visar på en intressant utveckling. Bland landets 20 mest stulna bilar hamnar fyra elektriska eller hybrida modeller på listan, varav en hamnade på första plats – under 2025 bestod topp 20 endast av fossildrivna bilar.
Hittills under 2026 har 197 brittiska Nissan Juke Tekna CVT fallit i händerna på biltjuvar. ”Tekna” innebär topptrimmen på den hybrida kompakt-SUV:en, i fallet Juke betyder det nyckelfri start.
För stöldligorna innebär det en enkel ingång i bilens system – med hjälp av en slags signalförlängare kan de både öppna bilen och starta den. Säkerhetshålet i keyless-tekniken är välkänd, och även hos Volvo och Polestar saknar omkring 80 procent av modellerna på marknaden adekvat skydd mot tjuvarnas tillvägagångssätt.
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En expert som tillfrågats av tidningen Times and Star menar att el- och hybridbilarnas närvaro på topplistan av de mest stulna bilarna markerar en taktisk förändring inom fordsonsbrottsligheten, men att det samtidigt handlar om att de kriminella följer marknaden och tar tillfället i akt: Fler elbilar på gatorna innebär att fler stjäls.
Hittills i år har ungefär 25 000 bilar stulits i Storbritannien, vilket motsvarar 138 per dag eller en var tionde minut.
Här hamnar de stulna bilarna
Förutom registreringsskyltar och eventuell spårutrustning har varje bil också ett VIN-nummer, ungefär som ett personnummer. Sifferkombinationen används för att identifiera den specifika bilen och innebär att stulna bilar är ett ganska komplicerat stöldgods att ha att göra med.
För ligorna som vill tjäna pengar på sina byten innebär det ofta att bilarna behöver skickas till andra delar av världen, där bilhistorik inte kontrolleras på samma sätt.
Transconnect, ett bolag som specialiserar sig på fordonsfrakt, har sammanställt vanliga slutdestinationer för bilar stulna i bland annat Tyskland och Frankrike.
Med omkring 14 000 stulna fordon varje år är Tyskland ett attraktivt mål för biltjuvar. Framför allt dyra SUV:ar och sedaner smugglas vidare till Polen, Litauen och längre bort, till bland annat Asien och Afrika.
I Frankrike riktar sig framför allt tjuvarna mot områden nära stora handelsvägar. Marseille ligger i topp, följt av Lyon och Lille. Franska bilmodeller är särskilt populära, eftersom de är lätta att sälja vidare och efterfrågan på reservdelar är hög.
Bilarna skickas bland annat till Senegal, Ghana och Gambia via hamnarna i Le Havre, Marseille och Antwerpen. Andra fordon körs genom Spanien och vidare till Marocko eller Algeriet.