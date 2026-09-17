En bilstöld var 10:e minut – här hamnar bilarna

Trots de minskande siffrorna är det en stor del av de stulna bilarna som aldrig hittar hem igen, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om. Erfarna biltjuvar har nämligen vassa knep för att kringgå de avancerade spårsystemen som installeras från fabrik i nya bilar.

Läs mer: Överlista biltjuvarna – så hittas tusentals stulna bilar

Den svenska statistiken pekar ut Volvo, följt av Volkswagen och Toyota som de mest stulna märkena i Sverige. Hur siffrorna står sig modellerna emellan går inte att utläsa , men rapporter från andra länder i Europa visar att elbilar har blivit ett alltmer vanligt byte för ligorna.

Nya trenden – snor elbilar

Brittiska motsvarigheten till Transportstyrelsen har släppt stölddata som visar på en intressant utveckling. Bland landets 20 mest stulna bilar hamnar fyra elektriska eller hybrida modeller på listan, varav en hamnade på första plats – under 2025 bestod topp 20 endast av fossildrivna bilar.

Hittills under 2026 har 197 brittiska Nissan Juke Tekna CVT fallit i händerna på biltjuvar. ”Tekna” innebär topptrimmen på den hybrida kompakt-SUV:en, i fallet Juke betyder det nyckelfri start.

För stöldligorna innebär det en enkel ingång i bilens system – med hjälp av en slags signalförlängare kan de både öppna bilen och starta den. Säkerhetshålet i keyless-tekniken är välkänd, och även hos Volvo och Polestar saknar omkring 80 procent av modellerna på marknaden adekvat skydd mot tjuvarnas tillvägagångssätt.

Läs mer: 80 procent av Volvo och Polestar oskyddade mot tjuvarnas knep

En expert som tillfrågats av tidningen Times and Star menar att el- och hybridbilarnas närvaro på topplistan av de mest stulna bilarna markerar en taktisk förändring inom fordsonsbrottsligheten, men att det samtidigt handlar om att de kriminella följer marknaden och tar tillfället i akt: Fler elbilar på gatorna innebär att fler stjäls.

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Hittills i år har ungefär 25 000 bilar stulits i Storbritannien, vilket motsvarar 138 per dag eller en var tionde minut.