Erfarna tjuvar vet exakt var biltillverkarna gömmer spårningssystemen – en extra, gömd, spårare kan bli nyckeln för att få hem din stulna bil igen.
Hemligt knep överlistar biltjuvarna – tusentals bilar hittar hem igen
Moderna bilar proppas fulla med moderna säkerhetssystem som hjälper föraren köra säkert. Men enligt Dagens PS tidigare rapportering finns det fortfarande stora brister hos de största tillverkarna som innebär att biltjuvar, ganska enkelt, kan stjäla nyare modeller.
Också svenska Volvo och Polestar lider av säkerhetshålen i stöldskyddet. Ett praktiskt test visade att de märken som bäst värjer sig mot de kriminellas teknik ändå släpper in biltjuvarna i omkring 80 procent av modellerna. Utöver de svenska märkena hittas där bland annat Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat och Toyota.
Därför behöver du en spårare
I vissa fall nöjer sig inbrottstjuven med att plocka värdefulla delar från din bil för att sälja på svarta marknaden, i andra fall är det hela bilen som är bytet.
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Under 2025 efterlystes 4 135 personbilar i Sverige, jämfört med 5 336 under 2024 – en minskning med 23 procent. Samtidigt kvarstår problemet att en stor andel av bilarna aldrig återfinns: 31 procent av de efterlysta bilarna är fortfarande borta, skriver Larmtjänst.
En spårare kan öka möjligheten att hitta en stulen bil. Men det är inte säkert att bilens egen uppkopplade teknik räcker.
Fabrikens spårare kan kopplas bort
Enligt brittiska Autocar kan tjuvar som känner till en viss bilmodell också veta var den fabriksmonterade spårningsutrustningen finns. Genom att exempelvis koppla bort bilens infotainmentsystem kan de i vissa fall även slå ut den inbyggda spårningen, menar Steve Launchbury, ingenjör på brittiska Thatcham Research.
Eftermonterade spårare är en bra försäkring. De kan placeras på ett mer undanskymt ställe och har ett eget batteri, vilket gör att de inte är beroende av bilens elsystem.
Vissa system är dessutom utformade för att ligga tysta och börjar skicka information först när spårningsföretaget aktiverar dem. Det är faktorer som gör det svårare för tjuvarna att upptäcka spåraren.
Airtag räcker inte
Thatcham Research avråder dock från att använda exempelvis Apples AirTag eller Samsungs SmartTag som huvudsakligt stöldskydd. De är främst gjorda för att hitta borttappade saker och kan dessutom varna personer som befinner sig nära enheten.
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Professionella system är ofta är kopplade till en abonnemangstjänst som kan ge tillgång till både övervakning och hjälp med att lokalisera fordonet efter en stöld.
Hittade 1700 stulna bilar 2025
Men fungerar spårarna verkligen? Siffrorna från spårningsföretagen tyder på det.
Ett tillfrågat bilspårningsföretag uppger för Autocar att de hittade mer än 1 700 stulna fordon under 2025. Hälften hittades inom fyra timmar och 80 procent inom ett dygn.
Ett annat menar att praktiskt taget alla stulna fordon som anmälts till dem återfunnits. Över 90 procent inom 24 timmar.
”Det är därför polisen talar om den gyllene timmen för att kunna gripa någon med ett stulet fordon”, säger Steve Launchbury. ”Ju snabbare larmet kommer in, desto bättre.”