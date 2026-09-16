Hemligt knep överlistar biltjuvarna – tusentals bilar hittar hem igen

Fabrikens spårare kan kopplas bort

Enligt brittiska Autocar kan tjuvar som känner till en viss bilmodell också veta var den fabriksmonterade spårningsutrustningen finns. Genom att exempelvis koppla bort bilens infotainmentsystem kan de i vissa fall även slå ut den inbyggda spårningen, menar Steve Launchbury, ingenjör på brittiska Thatcham Research.

Eftermonterade spårare är en bra försäkring. De kan placeras på ett mer undanskymt ställe och har ett eget batteri, vilket gör att de inte är beroende av bilens elsystem.

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Vissa system är dessutom utformade för att ligga tysta och börjar skicka information först när spårningsföretaget aktiverar dem. Det är faktorer som gör det svårare för tjuvarna att upptäcka spåraren.

Airtag räcker inte

Thatcham Research avråder dock från att använda exempelvis Apples AirTag eller Samsungs SmartTag som huvudsakligt stöldskydd. De är främst gjorda för att hitta borttappade saker och kan dessutom varna personer som befinner sig nära enheten.

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Professionella system är ofta är kopplade till en abonnemangstjänst som kan ge tillgång till både övervakning och hjälp med att lokalisera fordonet efter en stöld.

Hittade 1700 stulna bilar 2025

Men fungerar spårarna verkligen? Siffrorna från spårningsföretagen tyder på det.

Ett tillfrågat bilspårningsföretag uppger för Autocar att de hittade mer än 1 700 stulna fordon under 2025. Hälften hittades inom fyra timmar och 80 procent inom ett dygn.

Ett annat menar att praktiskt taget alla stulna fordon som anmälts till dem återfunnits. Över 90 procent inom 24 timmar.

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”Det är därför polisen talar om den gyllene timmen för att kunna gripa någon med ett stulet fordon”, säger Steve Launchbury. ”Ju snabbare larmet kommer in, desto bättre.”

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