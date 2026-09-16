Körde för långsamt på motorvägen – blev av med sin Lamborghini

Vid ett eller flera tillfällen ska de sex bilarna ha bromsat hastigheten ner till drygt 27 km/h, trots att de fortfarande körde på motorvägen.

Polisen följde efter gruppen och två av Lamborghinibilarna stoppades vid en närliggande avfart, medan de övriga tre Lamborghinis och Mercedes G-klassen stoppades efter en tids jakt. I samband med ingripandet stängdes vägen tillfälligt och alla sex bilar beslagtogs av polisen

”Tolererar inte farlig körning”

Brittisk polis kan i allvarliga fall beslagta fordon direkt vid ingripandet. Syftet är att komma åt förare som använder allmänna vägar som en racingbanor.

Bakom beslagtagen ligger den brittiska lagstiftningen i Section 59 i Police Reform Act 2002. Den kan användas när ett fordon körs på ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt och orsakar oro, störningar eller fara för allmänheten.

”Vi kommer inte att tolerera vårdslös, respektlös, antisocial eller farlig körning på våra vägar”, säger polischefen Danny Kabal i ett uttalande.

I augusti skedde en liknande, men mycket större incident, i London. Då plockades hela 90 fordon bort från huvudstadens gator – flera av dem exklusiva lyxbilar och ett uppskattat totalvärde för hela insatsen landade på cirka 100 miljoner kronor.

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