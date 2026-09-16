Det är inte alltid höga hastigheter som får polisen att reagera. I Storbritannien har fem Lamborghini och en Mercedes G-klass beslagtagits efter att förarna rullat förargelseväckande långsamt på motorvägen.
Körde för långsamt på motorvägen – blev av med sin Lamborghini
Det var den 2 september som polisen fick in flera samtal om ett konvoj med exklusiva bilar på motorvägen M66 utanför Manchester.
Enligt uppgifterna körde bilarna vårdslöst; slirade, växlade mellan kraftiga accelerationer och plötsliga inbromsningar och sicksackade över filerna på ett sätt som skapade fara för andra trafikanter.
Vid ett eller flera tillfällen ska de sex bilarna ha bromsat hastigheten ner till drygt 27 km/h, trots att de fortfarande körde på motorvägen.
Polisen följde efter gruppen och två av Lamborghinibilarna stoppades vid en närliggande avfart, medan de övriga tre Lamborghinis och Mercedes G-klassen stoppades efter en tids jakt. I samband med ingripandet stängdes vägen tillfälligt och alla sex bilar beslagtogs av polisen
”Tolererar inte farlig körning”
Brittisk polis kan i allvarliga fall beslagta fordon direkt vid ingripandet. Syftet är att komma åt förare som använder allmänna vägar som en racingbanor.
Bakom beslagtagen ligger den brittiska lagstiftningen i Section 59 i Police Reform Act 2002. Den kan användas när ett fordon körs på ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt och orsakar oro, störningar eller fara för allmänheten.
”Vi kommer inte att tolerera vårdslös, respektlös, antisocial eller farlig körning på våra vägar”, säger polischefen Danny Kabal i ett uttalande.
I augusti skedde en liknande, men mycket större incident, i London. Då plockades hela 90 fordon bort från huvudstadens gator – flera av dem exklusiva lyxbilar och ett uppskattat totalvärde för hela insatsen landade på cirka 100 miljoner kronor.
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Skrotar och säljer lyxbilar
Den förare som fått bilen beslagtagen har en vecka på sig att hämta ut sitt fordon, då krävs godkända identitetshandlingar och registreringsbevis. Om man inte kan visa upp dokumenten inom sju dagar, eller sedan dröjer ytterligare med att faktiskt hämta sin bil, så har polisen rätt att antingen sälja eller skrota bilen.
Exakt vilka Lamborghinimodeller som beslagtogs vid motorvägsinsatsen i början av september framgår inte ur polisens egna rapporter. De lågupplösta bilderna pekar på att det främst handlade om Huracáns, vilka kostar från omkring 2–3 miljoner kronor.
Huruvida de beslagtagna bilarna hämtades i tid av sina ägare framgår inte heller.
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