Ett gammalt system som behöver rustas upp. Det är så USA:s oljereserver beskrivs just nu när man har behövt använda dem mer än vanligt.
USA:s oljereserver på väg att nå bristningsgränsen
Den amerikanska strategiska oljereserven utsätts för allt större påfrestningar efter flera år av omfattande uttag.
Åldrande infrastruktur, upprepade tömningar och eftersatt underhåll har försämrat anläggningarnas kapacitet.
Det väcker frågor om hur effektiv reserven blir vid framtida energikriser.
Flera stora driftstörningar
Under de senaste fyra åren har både Joe Bidens och Donald Trumps administrationer beslutat om rekordstora uttag ur reserven för att dämpa stigande oljepriser.
Tillsammans motsvarar uttagen 352 miljoner fat, nära hälften av lagrens totala kapacitet.
Den strategiska oljereserven består av 60 stora saltkaviteter längs USA:s Gulfkust.
Enligt experter har anläggningarna utsatts för betydligt fler tömningar än de ursprungligen konstruerades för, vilket ökat slitaget på både lagringsutrymmen och teknisk utrustning, skriver Wall Street Journal.
Under senare år har flera allvarliga driftstörningar inträffat. Sedan 2013 har 16 större fel rapporterats, bland annat i rörsystem och brunnar.
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Byggs upp långsammare
Vid ett haveri i Texas 2024 gick upp till 400 000 fat råolja förlorade när en brunn brast.
Samtidigt har reservens kapacitet försämrats. Energidepartementet bedömer att den maximala uttagshastigheten har sjunkit från 4,4 till 2,7 miljoner fat per dag.
Även möjligheten att fylla på lagren har minskat, vilket innebär att återuppbyggnaden av reserverna går betydligt långsammare än vad systemet ursprungligen var avsett för.
Utvecklingen sker samtidigt som konflikten mellan USA och Iran har ökat osäkerheten på den globala energimarknaden.
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Större risk för störningar
Risken för störningar i transporterna genom Hormuzsundet har åter aktualiserat den strategiska oljereservens betydelse som ett verktyg för att stabilisera marknaden vid större utbudsproblem.
Den pågående frigörelsen av ytterligare 172 miljoner fat, som beslutades tidigare i år, väntas öka belastningen ytterligare. Lagernivåerna har samtidigt sjunkit till de lägsta sedan 1983.
Energidepartementet framhåller att reserven fortfarande förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och att uttagen bidrar till att stärka energisäkerheten och dämpa prisrörelserna på oljemarknaden.
Myndigheten pekar också på att underhållsarbeten redan genomförts och att ytterligare medel har avsatts för reparationer.
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