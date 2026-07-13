USA:s oljereserver på väg att nå bristningsgränsen

Det väcker frågor om hur effektiv reserven blir vid framtida energikriser.

Flera stora driftstörningar

Under de senaste fyra åren har både Joe Bidens och Donald Trumps administrationer beslutat om rekordstora uttag ur reserven för att dämpa stigande oljepriser.

Tillsammans motsvarar uttagen 352 miljoner fat, nära hälften av lagrens totala kapacitet.

Den strategiska oljereserven består av 60 stora saltkaviteter längs USA:s Gulfkust.

Enligt experter har anläggningarna utsatts för betydligt fler tömningar än de ursprungligen konstruerades för, vilket ökat slitaget på både lagringsutrymmen och teknisk utrustning, skriver Wall Street Journal.

Under senare år har flera allvarliga driftstörningar inträffat. Sedan 2013 har 16 större fel rapporterats, bland annat i rörsystem och brunnar.

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