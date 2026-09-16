Krig har kostat amerikaner en biljon i extra bränslekostnader

Totalt har konsumenterna betalat omkring 107 miljarder dollar, motsvarande drygt en biljon kronor, mer för drivmedel än de skulle ha gjort utan krigen, enligt beräkningar från Brown University.

Den amerikanska oljechocken fortsätter att slå mot hushåll och företag.

Kostnaderna väntas öka ännu mer

Beräkningarna, som kommer från Climate Solutions Lab vid Brown University, inkluderar även effekterna av störningarna från kriget mellan Ryssland och Ukraina, skriver Wall Street Journal.

Det motsvarar mer än 500 miljoner dollar om dagen. Kostnaden väntas dessutom öka under de kommande veckorna efter att oljepriset stigit kraftigt.

Bara bensin har blivit omkring 59 miljarder dollar dyrare för amerikanska konsumenter i år jämfört med ett scenario utan kriget. För diesel uppgår merkostnaden till cirka 48 miljarder dollar.

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