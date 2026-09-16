Bensin och diesel har historiskt varit billigare i USA än i många andra länder. Men den senaste tidens höjningar lär ha känts i plånböckerna.
Krig har kostat amerikaner en biljon i extra bränslekostnader
Högre bensin- och dieselpriser efter kriget med Iran har tvingat amerikanska hushåll att dra ned på sparandet och minska konsumtionen på andra områden.
Totalt har konsumenterna betalat omkring 107 miljarder dollar, motsvarande drygt en biljon kronor, mer för drivmedel än de skulle ha gjort utan krigen, enligt beräkningar från Brown University.
Den amerikanska oljechocken fortsätter att slå mot hushåll och företag.
Kostnaderna väntas öka ännu mer
Beräkningarna, som kommer från Climate Solutions Lab vid Brown University, inkluderar även effekterna av störningarna från kriget mellan Ryssland och Ukraina, skriver Wall Street Journal.
Det motsvarar mer än 500 miljoner dollar om dagen. Kostnaden väntas dessutom öka under de kommande veckorna efter att oljepriset stigit kraftigt.
Bara bensin har blivit omkring 59 miljarder dollar dyrare för amerikanska konsumenter i år jämfört med ett scenario utan kriget. För diesel uppgår merkostnaden till cirka 48 miljarder dollar.
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Lägre sparkvot än på länge
Beräkningarna tar hänsyn till dagliga priser och historiska efterfrågemönster, men inkluderar inte någon eventuell minskning av efterfrågan till följd av de höga priserna.
Den faktiska kostnaden kan därför vara något lägre. Samtidigt innebär minskad konsumtion att hushåll avstår från inköp de annars skulle ha gjort.
De högre drivmedelspriserna bidrar till att öka inflationen och komplicerar Federal Reserves bedömning av den amerikanska ekonomin.
När bensin och diesel blir dyrare får hushåll med lägre och medelhöga inkomster mindre pengar över till annat.
Amerikanernas privata sparkvot uppgick i juli till tre procent, en av de lägsta nivåerna sedan finanskrisen 2007–2009.
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Dieselpriset är ovanligt högt
Tidigare under året bidrog större skatteåterbäringar till att mildra effekterna av de högre bränslepriserna, men den bufferten har nu minskat.
Samtidigt har oljepriset bidragit till att den amerikanska tioårsräntan stigit över fem procent. Den ökade kostnaden för drivmedel riskerar därmed att påverka både hushållens konsumtion och företagens investeringar.
Diesel har blivit särskilt känsligt eftersom bränslet används inom jordbruk, byggsektorn och transporter. Brentoljan stängde på 108,75 dollar per fat på tisdagen, medan dieselterminerna nådde rekordnivåer.
Det genomsnittliga amerikanska dieselpriset steg till 6,27 dollar per gallon (knappt 3,8 liter). I Kalifornien låg priserna över 8 dollar.
Störningarna på oljemarknaden fortsätter samtidigt. Transporterna genom Hormuzsundet är lägre än före kriget, medan hot mot tankfartyg och störningar i rysk raffinering ytterligare pressar utbudet.
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