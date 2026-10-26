Glöm låga sportbilar som knappt klarar ett farthinder. Den här Porschen är byggd för att kasta sig ut i vildmarken, långt från asfalterade vägar. En klassisk 911 har förvandlats till ett fyrhjulsdrivet terrängmonster, där även prislappen gasar iväg.
Porsche 911 på steroider – här är terrängmonstret som trotsar alla regler
En Porsche 911 hör normalt hemma på slingrande bergsvägar, tyska autobahn eller utanför en exklusiv restaurang på Rivieran.
Men någon har uppenbarligen fått nog av den tillvaron.
I stället för att putsa lacken och hålla sig långt borta från grusvägar har en Porsche 911 Carrera 4 från 1992 genomgått en rejäl förvandling.
Resultatet heter Patagonia 4×4 – en bil som ser ut att vara redo att korsa en öken snarare än att parkera utanför ett femstjärnigt hotell.
Och den är knappast avsedd för den genomsnittliga Porscheägaren.
Enligt motormagasinet HiConsumption har bilen nu utvecklats som prototyp för en planerad serie på endast tio exemplar.
Från sportbil till bergsget
Utgångspunkten är den klassiska Porsche 964, en generation av 911 som blivit allt mer eftertraktad bland samlare.
Men här har originalbilens eleganta linjer fått sällskap av enorma terrängdäck, upphöjd fjädring och en kaross som ser betydligt mer aggressiv ut än Ferdinand Porsche någonsin hade kunnat föreställa sig.
Det verkligt spektakulära döljer sig under bilen.
Patagonia 4×4 har utrustats med portalaxlar, en avancerad konstruktion som bland annat används på Mercedes-Benz Unimog och extrema versioner av G-klass.
Tekniken gör att bilen kan få betydligt högre markfrigång utan att behöva lika stora hjul.
Plötsligt kan en låg sportbil ta sig an terräng som normalt är till för specialbyggda fyrhjulsdrivna fordon.
Klassisk Porschekraft under huven
Trots den extrema förvandlingen har byggarna behållit något av bilens ursprungliga själ.
Bakom bakaxeln sitter fortfarande en luftkyld boxersexa på 3,6 liter, kopplad till en femväxlad manuell växellåda.
Fyrhjulsdriften kommer från Carrera 4-modellen, medan andra komponenter har hämtats från Porsche 911 Turbo.
Stötdämpare från Bilstein och kraftiga BFGoodrich-däck hjälper bilen att hantera betydligt tuffare underlag än den var tänkt för när den lämnade fabriken för 34 år sedan.
Det är med andra ord en märklig blandning av klassisk tysk sportbil och tuff terrängmaskin.
Lyxigt på insidan
Enligt Stuttcars har kupén fått en omfattande uppgradering med exklusiva material och sportstolar från Recaro.
Den som förväntar sig en spartansk interiör med nakna plåtytor och enkla plaststolar blir besviken.
Här är det snarare lyx som gäller.
Kupén är klädd i grönt och brunt läder med rutiga textildetaljer, röda säkerhetsbälten och sportstolar från Recaro.
En modern Porsche-ratt från 992-generationen samsas med en växelspaksknopp i trä.
Utvändigt har bilen fått en tvåfärgad skrud i matt guld och militärgrönt, kraftigt breddade hjulhus och ett takräcke med reservhjul.
Saftig prislapp
I februari 2026 såldes Porsche 911 Patagonia 4×4 för närmare fyra miljoner kronor.
När bilen återigen dök upp på auktion i oktober nådde budgivningen cirka 1,7 miljoner kronor. Enligt Classic.com blev bilen dock inte såld vid det tillfället.
Enligt sajten Hagerty såldes bilen dock för runt tre miljoner kronor tidigare i oktober.
För den som drömmer om att köra en klassisk Porsche rakt ut i vildmarken gäller det alltså att ha en välfylld plånbok.
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