Porsche 911 på steroider – här är terrängmonstret som trotsar alla regler

I stället för att putsa lacken och hålla sig långt borta från grusvägar har en Porsche 911 Carrera 4 från 1992 genomgått en rejäl förvandling.

Resultatet heter Patagonia 4×4 – en bil som ser ut att vara redo att korsa en öken snarare än att parkera utanför ett femstjärnigt hotell.

Och den är knappast avsedd för den genomsnittliga Porscheägaren.

Enligt motormagasinet HiConsumption har bilen nu utvecklats som prototyp för en planerad serie på endast tio exemplar.

(Foto: Collecting Cars)

Från sportbil till bergsget

Utgångspunkten är den klassiska Porsche 964, en generation av 911 som blivit allt mer eftertraktad bland samlare.

Men här har originalbilens eleganta linjer fått sällskap av enorma terrängdäck, upphöjd fjädring och en kaross som ser betydligt mer aggressiv ut än Ferdinand Porsche någonsin hade kunnat föreställa sig.

Det verkligt spektakulära döljer sig under bilen.

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Patagonia 4×4 har utrustats med portalaxlar, en avancerad konstruktion som bland annat används på Mercedes-Benz Unimog och extrema versioner av G-klass.

Tekniken gör att bilen kan få betydligt högre markfrigång utan att behöva lika stora hjul.

Plötsligt kan en låg sportbil ta sig an terräng som normalt är till för specialbyggda fyrhjulsdrivna fordon.