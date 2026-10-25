Lamborghini Urus SE Performante går från noll till hundra på 3,3 sekunder och har en toppfart på 312 kilometer i timmen. Den nya toppversionen av märkets mest sålda bil är en laddhybrid och kostar i Storbritannien omräknat drygt 3 miljoner kronor, och någon ren elbil blir det inte heller eftersom Lamborghini i februari lade ned Lanzador, som skulle ha blivit märkets första.
Lamborghini skrotade elbilen och levererar nu världens snabbaste SUV
Bilen visades den 1 juli och har sedan dess körts av motorpressen på testbanorna i Nardò i Apulien och Vairano utanför Milano. Top Gear kallar den den bästa i Urus-familjen och Motoring Research skriver att köparna får ”den bästa Urus hittills”.
Under huven sitter en fyraliters V8 med dubbelturbo som tillsammans med en elmotor ger 812 hästkrafter och 1 000 newtonmeter. Det är 146 hästkrafter mer än den förra Urus Performante, som togs ur produktion 2024, enligt Autocar Professional.
Lamborghini kallar den världens snabbaste SUV, och toppfarten slår Aston Martin DBX S, Bentley Bentayga Speed och Ferrari Purosangue med två kilometer i timmen.
Komforten var den gamla modellens svaga punkt
Effekten var aldrig huvudsaken, säger Stefano Cossalter, som ansvarar för Urus-modellen på Lamborghini.
– Effekt är på sätt och vis billig i dag. Det viktigaste för oss var köregenskaperna. Kärnan i Performante är fjädringen, bromsarna och programvaran som styr dem, säger han till Motoring Research.
Den första Urus Performante kom 2022 med stålfjädrar, och Lamborghini medger i dag att den var för hård.
– Kunderna sa till oss att den gamla Performante inte var tillräckligt bekväm, särskilt i baksätet. Det problemet har vi löst genom att använda luftfjädring i stället för stålfjädrar, säger Cossalter.
Den nya luftfjädringen har två kammare, vilket enligt Top Gear ger ett bredare register från komfort till full kontroll. Tom Ford på Top Gear körde över banans kantstenar och skriver att de i komfortläget bara känns som ”en knappt märkbar vibration”, medan han i det skarpaste läget Corsa kunde ”känna strukturen i målarfärgen” på dem.
Komforten har ett pris i vikt, eftersom hybriddelen, ett batteri på 25,9 kilowattimmar och en elmotor, bidrar med 192 hästkrafter och räcker till drygt 60 kilometers körning på el men gör bilen tung. Performante väger 2 473 kilo, enligt Motoring Research drygt 300 kilo mer än den gamla Performante, och bagageutrymmet har krympt från 616 till 414 liter eftersom batteriet ligger under golvet.
– Att hybridisera en bil har en nackdel när det gäller vikten. Men att hålla nere vikten är något vi är ganska bra på här i Sant’Agata, särskilt eftersom vi kan använda vårt kompetenscentrum för kolfiber, säger Cossalter till Autocar Professional.
Motorhuv, tak, hjulhus, trösklar och diffusor tillverkas därför i kolfiber vid fabriken i Sant’Agata Bolognese utanför Bologna. Enbart avgassystemet i titan sparar tio kilo. Totalt väger Performante 32 kilo mindre än en vanlig Urus SE med samma hybriddrivlina.
Elbilen hade blivit en dyr hobby
Batteri och elmotor är så långt Lamborghini tänker gå. I februari lade bolaget ned den eldrivna Lanzador, en högbyggd 2+2 som visades som konceptbil 2023 och skulle ha kommit 2028.
Den ersätts av en laddhybrid i märkets nästa modelloffensiv. Enligt AutoGuide sade Lamborghinis vd Stephan Winkelmann till The Sunday Times att intresset för elbilar bland märkets kärnkunder var ”nära noll”.
– Att investera tungt i ren elbilsutveckling när marknaden och kundbasen inte är redo vore en dyr hobby och ekonomiskt ansvarslöst mot aktieägarna, kunderna och våra anställda och deras familjer, sade han i intervjun.
Alla Lamborghinimodeller är redan hybrider, och enligt bolaget var det V12-hybriden Revuelto och laddhybriden Urus SE som låg bakom rekordet på 10 747 levererade bilar under 2025.
Färre bilar men mer pengar per bil
I år levererar Lamborghini färre bilar. Under första halvåret levererades 5 422 bilar, 4,6 procent färre än ett år tidigare, medan intäkterna steg 7,4 procent till rekordnivån 1,74 miljarder euro.
Delar man intäkterna med antalet levererade bilar blir det drygt 320 000 euro per bil, cirka 3,6 miljoner kronor, 12,5 procent mer än första halvåret 2025.
Rekordintäkterna kom från en gynnsam produktmix och en växande efterfrågan på specialbeställda bilar genom programmet Ad Personam, skriver Autoevolution.
Performante drar upp snittpriset ytterligare, och i Storbritannien kostar den från 226 680 pund, nästan 20 000 pund mer än en vanlig Urus SE. Cossalter räknar med att ungefär hälften av Urus SE-köparna kommer att betala omkring tio procent mer för Performante.
Även i Sverige är Urus märkets volymmodell. Under de senaste tolv månaderna nyregistrerades 29 Urus av totalt 48 nya Lamborghini, enligt Car.info, som hämtar uppgifterna ur Transportstyrelsens register. I dag finns 133 Urus registrerade i landet, varav 34 är laddhybriden SE. Bland Lamborghinis modeller är bara Huracán vanligare, med 181 bilar. Någon SE Performante har ännu inte registrerats i Sverige.
Svenska Urus säljs vidare utomlands
29 nya Urus registrerades i Sverige mellan november 2025 och oktober 2026. 21 av dem står på företag, 4 på privatpersoner och 3 är leasade.
24 Urus fördes ut ur landet under samma period, och bara 5 kom in. Därför växte beståndet bara från 119 till 133 bilar.
Vart de går syns inte i Transportstyrelsens register, som bara noterar att bilen lämnat Sverige. SCB:s utrikeshandel visar dock vart begagnade bensinbilar med motor över 3 000 kubik gick mellan augusti 2025 och juli 2026. Det är den varugrupp där Urus V8 räknas:
|Land
|Bilar
|Snittvärde per bil
|Storbritannien
|14
|3,9 miljoner kronor
|Schweiz
|6
|2,5 miljoner kronor
|Danmark
|19
|1,5 miljoner kronor
|Förenade Arabemiraten
|8
|1,5 miljoner kronor
|Tyskland
|34
|1,1 miljoner kronor
|Nederländerna
|59
|0,9 miljoner kronor
|Alla länder
|378
|0,8 miljoner kronor
De dyraste bilarna går till London, Schweiz och Gulfen.