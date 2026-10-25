Lamborghini skrotade elbilen och levererar nu världens snabbaste SUV

Under huven sitter en fyraliters V8 med dubbelturbo som tillsammans med en elmotor ger 812 hästkrafter och 1 000 newtonmeter. Det är 146 hästkrafter mer än den förra Urus Performante, som togs ur produktion 2024, enligt Autocar Professional.

Lamborghini kallar den världens snabbaste SUV, och toppfarten slår Aston Martin DBX S, Bentley Bentayga Speed och Ferrari Purosangue med två kilometer i timmen.

Komforten var den gamla modellens svaga punkt

Effekten var aldrig huvudsaken, säger Stefano Cossalter, som ansvarar för Urus-modellen på Lamborghini.

– Effekt är på sätt och vis billig i dag. Det viktigaste för oss var köregenskaperna. Kärnan i Performante är fjädringen, bromsarna och programvaran som styr dem, säger han till Motoring Research.

Den första Urus Performante kom 2022 med stålfjädrar, och Lamborghini medger i dag att den var för hård.

– Kunderna sa till oss att den gamla Performante inte var tillräckligt bekväm, särskilt i baksätet. Det problemet har vi löst genom att använda luftfjädring i stället för stålfjädrar, säger Cossalter.

Den nya luftfjädringen har två kammare, vilket enligt Top Gear ger ett bredare register från komfort till full kontroll. Tom Ford på Top Gear körde över banans kantstenar och skriver att de i komfortläget bara känns som ”en knappt märkbar vibration”, medan han i det skarpaste läget Corsa kunde ”känna strukturen i målarfärgen” på dem.

Komforten har ett pris i vikt, eftersom hybriddelen, ett batteri på 25,9 kilowattimmar och en elmotor, bidrar med 192 hästkrafter och räcker till drygt 60 kilometers körning på el men gör bilen tung. Performante väger 2 473 kilo, enligt Motoring Research drygt 300 kilo mer än den gamla Performante, och bagageutrymmet har krympt från 616 till 414 liter eftersom batteriet ligger under golvet.

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– Att hybridisera en bil har en nackdel när det gäller vikten. Men att hålla nere vikten är något vi är ganska bra på här i Sant’Agata, särskilt eftersom vi kan använda vårt kompetenscentrum för kolfiber, säger Cossalter till Autocar Professional.

Motorhuv, tak, hjulhus, trösklar och diffusor tillverkas därför i kolfiber vid fabriken i Sant’Agata Bolognese utanför Bologna. Enbart avgassystemet i titan sparar tio kilo. Totalt väger Performante 32 kilo mindre än en vanlig Urus SE med samma hybriddrivlina.