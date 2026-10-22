Antalet fordon på världens vägar har ökat med över en miljard sedan 2011, men risken att dö i trafiken har minskat med 21 procent, enligt WHO. I Sverige har den minskat dubbelt så mycket.
WHO: Dödsolyckor i trafiken minskar trots en miljard fler fordon
WHO jämför dödsfallen per invånare 2011 och 2025, så att siffran tar hänsyn till att befolkningen har vuxit. I absoluta tal omkom 1,16 miljoner människor på världens vägar förra året.
”De senaste 15 åren har vi gjort verkliga framsteg när det gäller att minska dödsfallen i trafiken, trots att fordonen har blivit allt fler och sättet vi förflyttar oss på har förändrats i grunden”, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett pressmeddelande.
Enligt honom visar resultatet att förändring är möjlig när länder investerar i säkra vägsystem, där vägar, fordon, hastigheter och regler utformas så att ett misstag inte behöver kosta någon livet.
Framstegen är ojämnt fördelade mellan WHO:s regioner. Europa har kommit längst med en minskning på 36 procent, medan dödstalen har stigit med 17 procent i Afrika och stått still i Nord- och Sydamerika.
Lägst antal döda sedan andra världskriget
I Sverige har dödligheten i trafiken fallit från 3,4 till 1,9 per 100 000 invånare sedan 2011, en minskning med 43 procent, dubbelt så mycket som i världen som helhet. År 2011 omkom 319 personer på svenska vägar och förra året 203, det lägsta antalet sedan krigsslutet.
Även inom Europa ligger Sverige långt fram, och år 2023 var dödligheten i svensk trafik mindre än hälften av EU-snittet, enligt statistik från Trafikanalys.
Trafikverket ger samma förklaring som WHO. Bilarna har blivit säkrare, och myndigheten har byggt mitträcken och satt upp fler trafiksäkerhetskameror längs vägarna. Enligt myndighetens analys av trafiksäkerheten under 2025 är det de mer förlåtande vägarna och hastighetsgränserna som gör att de säkrare bilarna får större effekt.
Minskningstakten räcker ändå inte för regeringens etappmål om högst 133 omkomna år 2030, enligt Trafikverket. Från 2011 till 2025 minskade antalet döda med i snitt drygt 3 procent om året.
För att nå målet måste det minska med drygt 8 procent om året, och därför ska Trafikverket bland annat sänka hastighetsgränsen i tätorterna till 30 eller 40 kilometer i timmen på drygt 1 200 kilometer väg fram till 2030.
Från januari till augusti i år omkom 128 personer i vägtrafiken, 14 procent färre än under samma period i fjol, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik. Det är snabbare än målet kräver, men siffrorna gäller bara åtta månader och minskningen syns framför allt bland dem som färdas i bil eller lastbil, medan dödsfallen bland oskyddade trafikanter bara har minskat något.
Motorcyklister och cyklister har inte fått samma skydd
Även WHO lyfter fram de oskyddade trafikanterna i sina nya siffror. ”Mer än hälften av dem som dör i trafiken sitter inte ens i en bil. De går, cyklar eller kör motorcykel. När vägarna byggs som om bara bilförarna spelade någon roll blir alla andra livsfarligt utsatta”, säger Etienne Krug, chef för WHO:s avdelning för hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Antalet motorcyklar i världen har mer än tredubblats sedan 2011, delvis på grund av appbaserade taxi- och budtjänster, och motorcyklisterna står nu för nästan en tredjedel av alla trafikdöda i världen.
I Sverige har vårens mc-olyckor med personskador ökat med ungefär 70 procent sedan 2021, enligt Dina Försäkringar, och mellan maj och augusti i år omkom 30 motorcyklister, nio fler än genomsnittet för samma månader åren 2022 till 2025.
Antalet döda i mötesolyckor, den olyckstyp som mitträckena ska förhindra, har minskat kraftigt i år, medan singelolyckorna inte har blivit färre.
Staffan Berge Holmbom, statistiker vid Transportstyrelsen, ser förklaringen i vilka som dör i vilka olyckor. ”En förklaring till detta är att en stor andel av de motorcyklister som omkommer gör det i singelolyckor, medan personbilister relativt ofta omkommer i mötesolyckor”, säger han.
Totalt sett minskar antalet döda, men antalet allvarligt skadade ökar. Trafikverket beräknar att omkring 5 000 personer skadades allvarligt på vägarna förra året, 5 procent fler än 2024.
Drygt hälften var cyklister, och olyckorna med elsparkcykel ökade också. Etappmålet är högst 2 800 allvarligt skadade år 2030, och dit når Sverige bara om antalet minskar med nästan 11 procent om året.
”Det som särskilt sticker ut är skadade cyklister. Här behövs krafttag för att förbättra vägfriktionen, öka hjälmanvändningen men också se över användningen av elsparkcyklar”, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket.