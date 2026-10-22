WHO: Dödsolyckor i trafiken minskar trots en miljard fler fordon

”De senaste 15 åren har vi gjort verkliga framsteg när det gäller att minska dödsfallen i trafiken, trots att fordonen har blivit allt fler och sättet vi förflyttar oss på har förändrats i grunden”, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett pressmeddelande.

Enligt honom visar resultatet att förändring är möjlig när länder investerar i säkra vägsystem, där vägar, fordon, hastigheter och regler utformas så att ett misstag inte behöver kosta någon livet.

Framstegen är ojämnt fördelade mellan WHO:s regioner. Europa har kommit längst med en minskning på 36 procent, medan dödstalen har stigit med 17 procent i Afrika och stått still i Nord- och Sydamerika.

Lägst antal döda sedan andra världskriget

I Sverige har dödligheten i trafiken fallit från 3,4 till 1,9 per 100 000 invånare sedan 2011, en minskning med 43 procent, dubbelt så mycket som i världen som helhet. År 2011 omkom 319 personer på svenska vägar och förra året 203, det lägsta antalet sedan krigsslutet.

Även inom Europa ligger Sverige långt fram, och år 2023 var dödligheten i svensk trafik mindre än hälften av EU-snittet, enligt statistik från Trafikanalys.

Trafikverket ger samma förklaring som WHO. Bilarna har blivit säkrare, och myndigheten har byggt mitträcken och satt upp fler trafiksäkerhetskameror längs vägarna. Enligt myndighetens analys av trafiksäkerheten under 2025 är det de mer förlåtande vägarna och hastighetsgränserna som gör att de säkrare bilarna får större effekt.

Minskningstakten räcker ändå inte för regeringens etappmål om högst 133 omkomna år 2030, enligt Trafikverket. Från 2011 till 2025 minskade antalet döda med i snitt drygt 3 procent om året.

Trafikverket ska sänka hastigheten på uppemot 1200 km tätortsvägar till 2030. Bild: Adam Ihse / TT

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För att nå målet måste det minska med drygt 8 procent om året, och därför ska Trafikverket bland annat sänka hastighetsgränsen i tätorterna till 30 eller 40 kilometer i timmen på drygt 1 200 kilometer väg fram till 2030.

Från januari till augusti i år omkom 128 personer i vägtrafiken, 14 procent färre än under samma period i fjol, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik. Det är snabbare än målet kräver, men siffrorna gäller bara åtta månader och minskningen syns framför allt bland dem som färdas i bil eller lastbil, medan dödsfallen bland oskyddade trafikanter bara har minskat något.