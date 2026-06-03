Kina skärper reglerna kring de ultrabekväma liggsätena

Videon skapade stor debatt världen över gällande hur väl man kan lita på bilarnas självkörning.

Komfort vid längre resor

Och nu verkar ytterligare en funktion, som blivit alltmer vanlig i nya kinesiska bilar, hamna under lupp.

De ultrabekväma sätena marknadsförs som ett sätt att öka komforten vid längre resor eller när bilen står parkerad och laddar. I vissa modeller kan sätena fällas tillbaka så långt att man nästan ligger ned helt plant, likt i videon på den sovande familjen.

Men enligt rapport från finska Tekniikanmaailma har kinesiska myndigheter nu börjat ifrågasätta hur säkra de fällbara sätena är vid en krock.

Enligt ett nytt förslag ska biltillverkare visa att passagerare är tillräckligt skyddade även när sätena används i kraftigt tillbakalutat läge. Särskilt fokus ligger på nackskydd och risken för skador vid en kollision.

Förbjuder yoke-rattar och infällbara dörrhandtag

Förslaget är en del av en bredare satsning där Kina under de senaste åren har börjat ifrågasätta flera designlösningar som blivit vanliga i moderna bilar. Tidigare i år presenterades regler som i praktiken förbjuder infällbara dörrhandtag från 2027. Bakgrunden är oro för att dörrarna kan bli svåra att öppna vid olyckor eller strömavbrott, skriver BBC.

Även den så kallade yoke-ratten, som saknar den övre delen av den traditionellt runda ratten, har hamnat i myndigheternas sikte. Enligt Motor1 gör nya säkerhetskrav det svårt att få den typen av rattar att godkända på den kinesiska marknaden framåt.