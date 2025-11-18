Dagens PS
Stellantis till EU: Ändra 2035-reglerna eller riskera investeringarna

Stellantis chef, Antonio Filosa, är rätt less på EU:s lag som träder i kraft 2035.
Stellantis chef, Antonio Filosa, är rätt less på EU:s lag som träder i kraft 2035. (Foto: Canva och Stellantis)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Stellantis varnar EU: ändra förbudet mot nya bensin- och dieselbilar från 2035 – annars fryser koncernen framtida investeringar i Europa.

Det är ingen hemlighet att beslutet om att stoppa nya bensin- och dieselbilar från 2035 trycker på många ömma tår i bilvärlden. Men hos Stellantis har det nu gått från irritation till öppen revolt.

Koncernens chef Antonio Filosa gjorde nyligen klart att bolaget inte längre tänker köpa läget som det är, skriver bland annat Boosted.

Han menar att förbudet inte bara snävar in teknikval, utan även hotar både jobb och industrins förmåga att utvecklas. När han tog scenen på ett stort branschevent var budskapet tydligt: Stellantis vill ha frihet att fortsätta utveckla förbränningsmotorer – bara med nya bränslen.

Filosa anser att reglerna lägger krokben för innovation i stället för att uppmuntra den. Enligt honom är det inte rimligt att politiska beslut låser fast branschen vid en enda teknik, särskilt inte när alternativ finns inom räckhåll.

Pengarna talar – och de talar högt

Stellantis är en tungviktare med fjorton märken under sitt paraply. När ett så stort bolag börjar prata om att dra åt bromsen, då lyssnar folk. Filosa förklarade att koncernen redan gjort betydande investeringar i USA och Marocko, medan Europa står tomhänt.

I Marocko har företaget lagt grunden för att öka produktionen till cirka 530 000 bilar om året. I USA har man tryckt in motsvarande ungefär 140 miljarder kronor.

Men i Europa?

Ingenting nytt – och så blir det också, om inte reglerna skrivs om.

Företaget säger rakt ut att kommande miljardprojekt flyttas bort från kontinenten så länge 2035-förbudet ligger fast. Först om EU ändrar riktning är Stellantis redo att tala om nya fabriker och framtida satsningar här.

Tesla vänder Kina ryggen i nytt handelsdrama

Tesla vill avveckla kinesiska komponenter i sina amerikanska bilar – en kursändring som säger en hel del om dagens laddade handelsklimat. Tesla har inlett
En modern motor med gamla rötter

Stellantis vill inte vrida tillbaka klockan helt. De vet att elbilar har en framtid, men de vill ha ett större spelrum.

Filosa pekar på syntetiska bränslen och biobränslen som ett sätt att låta förbränningsmotorn leva vidare utan att öka utsläppen.

Det handlar om bränslen framställda av restprodukter, växter eller avfall – något som många entusiaster redan sneglar på. Det påminner om tiden då man kunde laga en motor i garaget och tanka valfri pump utan att fundera på vilka komponenter som klarar vad.

Men alla är inte lika glada.

Ägare till äldre bilar upplever redan i dag bekymmer med E10-bensin, och utsikten att höja andelen etanol väcker oro. De äldre motorerna var byggda för en enklare tid, och står inte alltid pall för moderna blandningar.

Så blev GM:s V12 en arbetshäst större än sitt rykte

Ett av GM:s mest ovanliga motorbyggen blev en bensinslukande jätte som vägde mer än en hel Mini – och ändå älskades av dem som behövde den mest. I en tid

Industrin knakar – och EU famlar efter linjalen

Det börjar bli uppenbart för fler än Stellantis att den europeiska bilindustrin är pressad. Efterfrågan minskar, konkurrensen från Kina ökar och fabriker går på lägre varv.

Filosa beskriver situationen som en strukturell nedgång som riskerar att förvärras av politiska beslut.

EU har antytt att reglernas genomförande kan bli mer flexibelt, men inget är spikat. Det ger branschen ett svagt hopp – men långt ifrån någon trygghet. Om tidsplanen justeras eller bränsletyper breddas kan det ge industrin lite andrum, men tvekan råder.

Konsekvenser för oss som älskar bilar som sticker ut

För Europas bilvärld är det här ingen liten diskussion. Hela kontinentens roll som bilbyggare står på spel. Och för oss som följer lyxbilar och spektakulära modeller betyder besluten mer än man kanske tror.

Många av de mest ikoniska modellerna har vuxit fram i europeiska fabriker där hantverk och tradition går hand i hand. Om produktionen flyttas, eller om drivlinorna måste anpassas på ett sätt som suddar ut bilarnas karaktär, förändras hela upplevelsen.

Slutord – och frågan alla tänker på

Stellantis lägger bollen hos EU. EU försöker hitta fotfäste. Mitt i allt står industrin, och väntar.

Kommer förbudet mjukas upp?
Kommer fler tillverkare stämma in i kören?
Och hur många europeiska bilar byggs egentligen i Europa år 2040?

Fortsättning följer.

Transportstyrelsen spionerar via din bil

Mätdata från bilar ger Trafikverket ett nytt sätt att följa vintervägarna i realtid och förstå hur insatserna faktiskt fungerar ute på vägarna. När

ElbilelbilarEUStellantis
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

