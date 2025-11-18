Stellantis varnar EU: ändra förbudet mot nya bensin- och dieselbilar från 2035 – annars fryser koncernen framtida investeringar i Europa.
Stellantis till EU: Ändra 2035-reglerna eller riskera investeringarna
Det är ingen hemlighet att beslutet om att stoppa nya bensin- och dieselbilar från 2035 trycker på många ömma tår i bilvärlden. Men hos Stellantis har det nu gått från irritation till öppen revolt.
Koncernens chef Antonio Filosa gjorde nyligen klart att bolaget inte längre tänker köpa läget som det är, skriver bland annat Boosted.
Han menar att förbudet inte bara snävar in teknikval, utan även hotar både jobb och industrins förmåga att utvecklas. När han tog scenen på ett stort branschevent var budskapet tydligt: Stellantis vill ha frihet att fortsätta utveckla förbränningsmotorer – bara med nya bränslen.
Filosa anser att reglerna lägger krokben för innovation i stället för att uppmuntra den. Enligt honom är det inte rimligt att politiska beslut låser fast branschen vid en enda teknik, särskilt inte när alternativ finns inom räckhåll.
Pengarna talar – och de talar högt
Stellantis är en tungviktare med fjorton märken under sitt paraply. När ett så stort bolag börjar prata om att dra åt bromsen, då lyssnar folk. Filosa förklarade att koncernen redan gjort betydande investeringar i USA och Marocko, medan Europa står tomhänt.
I Marocko har företaget lagt grunden för att öka produktionen till cirka 530 000 bilar om året. I USA har man tryckt in motsvarande ungefär 140 miljarder kronor.
Men i Europa?
Ingenting nytt – och så blir det också, om inte reglerna skrivs om.
Företaget säger rakt ut att kommande miljardprojekt flyttas bort från kontinenten så länge 2035-förbudet ligger fast. Först om EU ändrar riktning är Stellantis redo att tala om nya fabriker och framtida satsningar här.
Stellantis vill inte vrida tillbaka klockan helt. De vet att elbilar har en framtid, men de vill ha ett större spelrum.
Filosa pekar på syntetiska bränslen och biobränslen som ett sätt att låta förbränningsmotorn leva vidare utan att öka utsläppen.
Det handlar om bränslen framställda av restprodukter, växter eller avfall – något som många entusiaster redan sneglar på. Det påminner om tiden då man kunde laga en motor i garaget och tanka valfri pump utan att fundera på vilka komponenter som klarar vad.
Men alla är inte lika glada.
Ägare till äldre bilar upplever redan i dag bekymmer med E10-bensin, och utsikten att höja andelen etanol väcker oro. De äldre motorerna var byggda för en enklare tid, och står inte alltid pall för moderna blandningar.
Industrin knakar – och EU famlar efter linjalen
Det börjar bli uppenbart för fler än Stellantis att den europeiska bilindustrin är pressad. Efterfrågan minskar, konkurrensen från Kina ökar och fabriker går på lägre varv.
Filosa beskriver situationen som en strukturell nedgång som riskerar att förvärras av politiska beslut.
EU har antytt att reglernas genomförande kan bli mer flexibelt, men inget är spikat. Det ger branschen ett svagt hopp – men långt ifrån någon trygghet. Om tidsplanen justeras eller bränsletyper breddas kan det ge industrin lite andrum, men tvekan råder.
Konsekvenser för oss som älskar bilar som sticker ut
För Europas bilvärld är det här ingen liten diskussion. Hela kontinentens roll som bilbyggare står på spel. Och för oss som följer lyxbilar och spektakulära modeller betyder besluten mer än man kanske tror.
Många av de mest ikoniska modellerna har vuxit fram i europeiska fabriker där hantverk och tradition går hand i hand. Om produktionen flyttas, eller om drivlinorna måste anpassas på ett sätt som suddar ut bilarnas karaktär, förändras hela upplevelsen.
Slutord – och frågan alla tänker på
Stellantis lägger bollen hos EU. EU försöker hitta fotfäste. Mitt i allt står industrin, och väntar.
Kommer förbudet mjukas upp?
Kommer fler tillverkare stämma in i kören?
Och hur många europeiska bilar byggs egentligen i Europa år 2040?
Fortsättning följer.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
