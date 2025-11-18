Stellantis till EU: Ändra 2035-reglerna eller riskera investeringarna

Det är ingen hemlighet att beslutet om att stoppa nya bensin- och dieselbilar från 2035 trycker på många ömma tår i bilvärlden. Men hos Stellantis har det nu gått från irritation till öppen revolt.

Koncernens chef Antonio Filosa gjorde nyligen klart att bolaget inte längre tänker köpa läget som det är, skriver bland annat Boosted.

Han menar att förbudet inte bara snävar in teknikval, utan även hotar både jobb och industrins förmåga att utvecklas. När han tog scenen på ett stort branschevent var budskapet tydligt: Stellantis vill ha frihet att fortsätta utveckla förbränningsmotorer – bara med nya bränslen.

Filosa anser att reglerna lägger krokben för innovation i stället för att uppmuntra den. Enligt honom är det inte rimligt att politiska beslut låser fast branschen vid en enda teknik, särskilt inte när alternativ finns inom räckhåll.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Pengarna talar – och de talar högt

Stellantis är en tungviktare med fjorton märken under sitt paraply. När ett så stort bolag börjar prata om att dra åt bromsen, då lyssnar folk. Filosa förklarade att koncernen redan gjort betydande investeringar i USA och Marocko, medan Europa står tomhänt.

I Marocko har företaget lagt grunden för att öka produktionen till cirka 530 000 bilar om året. I USA har man tryckt in motsvarande ungefär 140 miljarder kronor.

Men i Europa?

ANNONS

Ingenting nytt – och så blir det också, om inte reglerna skrivs om.

Företaget säger rakt ut att kommande miljardprojekt flyttas bort från kontinenten så länge 2035-förbudet ligger fast. Först om EU ändrar riktning är Stellantis redo att tala om nya fabriker och framtida satsningar här.