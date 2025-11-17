Mätdata från bilar ger Trafikverket ett nytt sätt att följa vintervägarna i realtid och förstå hur insatserna faktiskt fungerar ute på vägarna.
Ny teknik ska minska halkolyckorna på svenska vägar
När temperaturen kryper nedåt och vägbanan snabbt kan gå från torr till förrädisk isfläck, gäller det att veta vad som händer där ute. Inte bara i teorin, utan i verklig trafik.
Trafikverket har därför börjat använda mätdata från vanliga personbilar som rullar på våra vägar. Informationen visar om vägbanan är hal eller greppvänlig, och den fyller en tydlig funktion i arbetet med att hålla vägar öppna och trygga året runt.
Tekniken är ett tillskott i beredskapen som ligger på dygnet runt mellan första oktober och sista april. Under de månaderna är vinterorganisationen fullt bemannad och i ständig dialog med väderprognoser och entreprenörer.
Nu följs verkligheten ännu närmare, meter för meter.
Annika Canaki, avdelningschef för vägsystem på Trafikverket, beskriver nyttan så här:
”Vi får regelbunden information över aktuell status på vägen, det är ett objektivt mätresultat och vi kan följa upp de insatser som gjorts i form av snöröjning och halkbekämpning. Vi kan lättare utvärdera vilken effekt olika insatser haft och det medför att vägarna blir mer framkomliga och säkrare under vintern.”
Hon betonar att datan dessutom hjälper vid mer systematiska utvärderingar när störningar inträffat. Erfarenheterna samlas in och blir grunden för förbättrade rutiner kommande vinter.
Från spridda observationer till massiva mängder data
Det nya sättet att samla väginformation innebär ett skifte i omfattning. Tidigare registrerades runt tre tusen mätningar per hel säsong.
Med dagens teknik blir det över trehundra miljoner mätpunkter under samma period. Det gör att både stora vägar och mindre nät får någon form av lägesbild – ofta flera gånger om dagen.
Canaki fortsätter:
”Vi har 108 driftområden över hela landet och alla entreprenörer som är kontrakterade att sköta vinterväghållningen har också tillgång till samma data, den kvalitetssäkrar det arbete de utför.”
Tekniken är resultatet av många års samarbeten mellan myndighet, industri och akademi. Trafikverket har varit tidigt ute internationellt, och lösningen har väckt uppmärksamhet även i andra länder. Nu tas nästa steg, där datan även ska fungera som ett formellt underlag vid uppföljning av upphandlade uppdrag.
Som Canaki uttrycker det:
”Just nu tar vi denna teknik till nästa steg, att utgöra en formell del av uppföljningen i upphandlad verksamhet.”
Vinterberedskap på tio tusen mil väg
När hösten slår om till vinter får hela organisationen skifta tempo. De statliga vägarna sträcker sig över tiotusen mil, och varje del kräver en plan som håller för både lugna snöfall och plötsliga kast mellan slask och hård kyla.
Inför säsongen hålls lokala uppstartsmöten med entreprenörerna. Där går man igenom ansvar, rutiner och hantering av situationer med hård belastning.
Trafikverket lyfter att tydliga roller minskar risken för missförstånd när vädret slår om snabbt.
Samarbetet gäller inte bara myndighet och entreprenörer, utan även trafikanterna. Det är många delar som ska mötas ute på vägarna för att vardagen ska fungera.
Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana sammanfattar det gemensamma ansvaret:
”Jag känner mig trygg när jag säger att vi är redo för vinter både på väg och järnväg. Men alla som kör har också ett ansvar – att följa vädervarningar, använda rätt däck och anpassa farten. Tillsammans kan vi göra vintervägarna säkrare och mer framkomliga för alla.”
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
