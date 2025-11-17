Ny teknik ska minska halkolyckorna på svenska vägar

När temperaturen kryper nedåt och vägbanan snabbt kan gå från torr till förrädisk isfläck, gäller det att veta vad som händer där ute. Inte bara i teorin, utan i verklig trafik.

Trafikverket har därför börjat använda mätdata från vanliga personbilar som rullar på våra vägar. Informationen visar om vägbanan är hal eller greppvänlig, och den fyller en tydlig funktion i arbetet med att hålla vägar öppna och trygga året runt.

Tekniken är ett tillskott i beredskapen som ligger på dygnet runt mellan första oktober och sista april. Under de månaderna är vinterorganisationen fullt bemannad och i ständig dialog med väderprognoser och entreprenörer.

Nu följs verkligheten ännu närmare, meter för meter.

Annika Canaki, avdelningschef vägsystem. (Foto: Trafikverket)

Annika Canaki, avdelningschef för vägsystem på Trafikverket, beskriver nyttan så här:

”Vi får regelbunden information över aktuell status på vägen, det är ett objektivt mätresultat och vi kan följa upp de insatser som gjorts i form av snöröjning och halkbekämpning. Vi kan lättare utvärdera vilken effekt olika insatser haft och det medför att vägarna blir mer framkomliga och säkrare under vintern.”

Hon betonar att datan dessutom hjälper vid mer systematiska utvärderingar när störningar inträffat. Erfarenheterna samlas in och blir grunden för förbättrade rutiner kommande vinter.

Från spridda observationer till massiva mängder data

Det nya sättet att samla väginformation innebär ett skifte i omfattning. Tidigare registrerades runt tre tusen mätningar per hel säsong.

Med dagens teknik blir det över trehundra miljoner mätpunkter under samma period. Det gör att både stora vägar och mindre nät får någon form av lägesbild – ofta flera gånger om dagen.

Canaki fortsätter:

”Vi har 108 driftområden över hela landet och alla entreprenörer som är kontrakterade att sköta vinterväghållningen har också tillgång till samma data, den kvalitetssäkrar det arbete de utför.”

Tekniken är resultatet av många års samarbeten mellan myndighet, industri och akademi. Trafikverket har varit tidigt ute internationellt, och lösningen har väckt uppmärksamhet även i andra länder. Nu tas nästa steg, där datan även ska fungera som ett formellt underlag vid uppföljning av upphandlade uppdrag.

Som Canaki uttrycker det:

”Just nu tar vi denna teknik till nästa steg, att utgöra en formell del av uppföljningen i upphandlad verksamhet.”