Experternas varning är tydlig: Köp en begagnad hybrid och du riskerar en ekonomisk katastrof när det oreparerbara batteriet dör.
Skandalen: Begagnade hybridbilar värdelösa
Många köpare som väljer en begagnad hybridbil i tron att den är ett ekonomiskt och miljövänligt övergångsfordon riskerar att stå inför en katastrofal ekonomisk situation.
Experter varnar nu bestämt för att äga en hybridbil som rullat mer än 10 000 mil.
Anledningen är ett kritiskt fel i konstruktionen av dessa bilars drivlinor, där batteriet sällan är reparerbart och ett byte kan kosta motsvarande ett helt nytt fordon.
Enligt EV clinic är det en fälla som kan leda till förluster och skulder för de ovetande.
Begagnade hybridbatteriernas dolda fallgrop
Problemet ligger i att de flesta hybridbatterier, särskilt i äldre modeller och laddhybrider, inte är utformade för att repareras.
När en enda cell i batteripaketet havererar är resten av cellerna redan i ett utmattat tillstånd på grund av parallellt åldrande. Systemet är heller inte byggt för att enskilda celler ska kunna bytas ut.
Enligt experterna innebär detta att ett fullständigt byte av batteriet är det enda alternativet när garantin har löpt ut.
Astronomiska kostnader för ett byte
Kostnaderna för ett nytt hybridbatteri är ofta extremt höga. Medan det för vissa modeller kan kosta runt 22 000 kronor (som i Toyotas fall, vilket beskrivs som ett undantag), ligger priserna för många andra tillverkare på långt högre nivåer.
Källan nämner exempel där kostnaderna överstiger 110 000 kronor, och i vissa fall till och med 220 000 kronor.
Ett exempel är en Volvo V60 laddhybrid där ett batteribyte kunde landa på hela 473 000 kronor.
Dessa skyhöga kostnader gör att fordonet i praktiken blir värdelöst när batteriet väl ger upp, en situation som de flesta tillverkare har satt en garanti för upp till cirka 10 000 mil.
Efter att garantin har löpt ut, menar källan, exporteras bilarna ofta till fattigare länder, vilket skapar stora ekonomiska och ekologiska problem.
Tekniken bakom kollapsen
Enligt analysen använder många hybridsystem påsbattericellsteknik, en typ som har visat sig vara mindre tillförlitlig och i vissa fall rentav osäker jämfört med de mer robusta prismatiska eller cylindriska cellerna som används i många rena elbilar.
Detta gör att hybridsystemen är den dyraste fordonskategorin när man mäter kostnaden för drivlina och batteri per kilowattimme. De är i genomsnitt omkring 40 procent dyrare per kilowattimme än de i rena elbilar.
Samtidigt är kompletta hybriddrivlinor de dyraste av alla drivlinjekoncept.
Låsta tillverkarsystem och bluffen med begagnade batterier
För hybridägare finns få alternativ till de auktoriserade servicenäten, vilket ytterligare driver upp kostnaderna.
Tillverkare som Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Stellantis, MG och BYD pekas ut för att erbjuda dåligt support, vilket tvingar ägare till fullständiga byten av drivlinan till astronomiska servicekostnader.
Det finns ingen verklig ‘rätt att reparera’, vilket förvandlar hybrider till engångsprodukter.
Till råga på allt varnar experterna starkt för att köpa begagnade hybridbatterier på öppna marknaden.
“Begagnade är riskabla och mycket sannolikt redan delvis defekta”, varnas det.
Vissa ägare försöker också ‘lappa ihop’ de uttjänta batterierna bara för att sälja bilen vidare, en metod som källan vägrar att delta i: “För sådana uttjänta batterier erbjuder vi ingen service eller reparation, inte heller deltar vi i försök att lura nästa köpare”.
Slutligen är budskapet från källan tydligt: ‘Kör antingen ren bensin, mildhybrid eller ren el. Om du köper en laddhybrid kommer du snart att hamna i konkurs.’
