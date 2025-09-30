Skandalen: Begagnade hybridbilar värdelösa

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Astronomiska kostnader för ett byte

Kostnaderna för ett nytt hybridbatteri är ofta extremt höga. Medan det för vissa modeller kan kosta runt 22 000 kronor (som i Toyotas fall, vilket beskrivs som ett undantag), ligger priserna för många andra tillverkare på långt högre nivåer.

Källan nämner exempel där kostnaderna överstiger 110 000 kronor, och i vissa fall till och med 220 000 kronor.

Ett exempel är en Volvo V60 laddhybrid där ett batteribyte kunde landa på hela 473 000 kronor.

Dessa skyhöga kostnader gör att fordonet i praktiken blir värdelöst när batteriet väl ger upp, en situation som de flesta tillverkare har satt en garanti för upp till cirka 10 000 mil.

Efter att garantin har löpt ut, menar källan, exporteras bilarna ofta till fattigare länder, vilket skapar stora ekonomiska och ekologiska problem.

Tekniken bakom kollapsen

Enligt analysen använder många hybridsystem påsbattericellsteknik, en typ som har visat sig vara mindre tillförlitlig och i vissa fall rentav osäker jämfört med de mer robusta prismatiska eller cylindriska cellerna som används i många rena elbilar.

ANNONS

Detta gör att hybridsystemen är den dyraste fordonskategorin när man mäter kostnaden för drivlina och batteri per kilowattimme. De är i genomsnitt omkring 40 procent dyrare per kilowattimme än de i rena elbilar.

Samtidigt är kompletta hybriddrivlinor de dyraste av alla drivlinjekoncept.

Låsta tillverkarsystem och bluffen med begagnade batterier

För hybridägare finns få alternativ till de auktoriserade servicenäten, vilket ytterligare driver upp kostnaderna.

Tillverkare som Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Stellantis, MG och BYD pekas ut för att erbjuda dåligt support, vilket tvingar ägare till fullständiga byten av drivlinan till astronomiska servicekostnader.

Det finns ingen verklig ‘rätt att reparera’, vilket förvandlar hybrider till engångsprodukter.

Till råga på allt varnar experterna starkt för att köpa begagnade hybridbatterier på öppna marknaden.

“Begagnade är riskabla och mycket sannolikt redan delvis defekta”, varnas det.

ANNONS

Vissa ägare försöker också ‘lappa ihop’ de uttjänta batterierna bara för att sälja bilen vidare, en metod som källan vägrar att delta i: “För sådana uttjänta batterier erbjuder vi ingen service eller reparation, inte heller deltar vi i försök att lura nästa köpare”.

Slutligen är budskapet från källan tydligt: ‘Kör antingen ren bensin, mildhybrid eller ren el. Om du köper en laddhybrid kommer du snart att hamna i konkurs.’

Missa inte:

Binda eller inte binda? Privatekonom guidar efter räntesänkningen. News 55

Chock i fjällen: Byt däck eller fyrdubbla din bromssträcka. E55

Trump: “Hon är en fara för USA:s nationella säkerhet”. Realtid