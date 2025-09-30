Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Skandalen: Begagnade hybridbilar värdelösa

Experter varnar för hybriderna. Kostsamma reparationer väntar. (Foto: Kia och Canva)
Experter varnar för hybriderna. Kostsamma reparationer väntar. (Foto: Kia och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Experternas varning är tydlig: Köp en begagnad hybrid och du riskerar en ekonomisk katastrof när det oreparerbara batteriet dör.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Många köpare som väljer en begagnad hybridbil i tron att den är ett ekonomiskt och miljövänligt övergångsfordon riskerar att stå inför en katastrofal ekonomisk situation.

Experter varnar nu bestämt för att äga en hybridbil som rullat mer än 10 000 mil.

ANNONS

Anledningen är ett kritiskt fel i konstruktionen av dessa bilars drivlinor, där batteriet sällan är reparerbart och ett byte kan kosta motsvarande ett helt nytt fordon.

Enligt EV clinic är det en fälla som kan leda till förluster och skulder för de ovetande.

Begagnade hybridbatteriernas dolda fallgrop

Problemet ligger i att de flesta hybridbatterier, särskilt i äldre modeller och laddhybrider, inte är utformade för att repareras.

När en enda cell i batteripaketet havererar är resten av cellerna redan i ett utmattat tillstånd på grund av parallellt åldrande. Systemet är heller inte byggt för att enskilda celler ska kunna bytas ut.

Enligt experterna innebär detta att ett fullständigt byte av batteriet är det enda alternativet när garantin har löpt ut.

Hybriderna är en ekonomisk fälla. De går inte att laga. (Foto: Canva)
Hybriderna är en ekonomisk fälla. De går inte att laga. (Foto: Canva)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Astronomiska kostnader för ett byte

Kostnaderna för ett nytt hybridbatteri är ofta extremt höga. Medan det för vissa modeller kan kosta runt 22 000 kronor (som i Toyotas fall, vilket beskrivs som ett undantag), ligger priserna för många andra tillverkare på långt högre nivåer.

Källan nämner exempel där kostnaderna överstiger 110 000 kronor, och i vissa fall till och med 220 000 kronor.

Ett exempel är en Volvo V60 laddhybrid där ett batteribyte kunde landa på hela 473 000 kronor.

Dessa skyhöga kostnader gör att fordonet i praktiken blir värdelöst när batteriet väl ger upp, en situation som de flesta tillverkare har satt en garanti för upp till cirka 10 000 mil.

Efter att garantin har löpt ut, menar källan, exporteras bilarna ofta till fattigare länder, vilket skapar stora ekonomiska och ekologiska problem.

Kris: Volkswagen stoppar produktionen

Elbilsmarknaden bromsar in för Volkswagen. Nu tvingas jätten stoppa produktionen vid flera anläggningar i Tyskland. Lagren sväller. Den stora

Tekniken bakom kollapsen

Enligt analysen använder många hybridsystem påsbattericellsteknik, en typ som har visat sig vara mindre tillförlitlig och i vissa fall rentav osäker jämfört med de mer robusta prismatiska eller cylindriska cellerna som används i många rena elbilar.

ANNONS

Detta gör att hybridsystemen är den dyraste fordonskategorin när man mäter kostnaden för drivlina och batteri per kilowattimme. De är i genomsnitt omkring 40 procent dyrare per kilowattimme än de i rena elbilar.

Samtidigt är kompletta hybriddrivlinor de dyraste av alla drivlinjekoncept.

Låsta tillverkarsystem och bluffen med begagnade batterier

För hybridägare finns få alternativ till de auktoriserade servicenäten, vilket ytterligare driver upp kostnaderna.

Tillverkare som Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Stellantis, MG och BYD pekas ut för att erbjuda dåligt support, vilket tvingar ägare till fullständiga byten av drivlinan till astronomiska servicekostnader.

Hemligheten bakom den mytomspunna färgen

Brittisk racinggrön är mer än bara en färg. Dess ursprung är en omtvistad historia fylld av racinglegender och nationell stolthet. I motorsportens värld

Det finns ingen verklig ‘rätt att reparera’, vilket förvandlar hybrider till engångsprodukter.

Till råga på allt varnar experterna starkt för att köpa begagnade hybridbatterier på öppna marknaden.

“Begagnade är riskabla och mycket sannolikt redan delvis defekta”, varnas det.

ANNONS

Vissa ägare försöker också ‘lappa ihop’ de uttjänta batterierna bara för att sälja bilen vidare, en metod som källan vägrar att delta i: “För sådana uttjänta batterier erbjuder vi ingen service eller reparation, inte heller deltar vi i försök att lura nästa köpare”.

Slutligen är budskapet från källan tydligt: ‘Kör antingen ren bensin, mildhybrid eller ren el. Om du köper en laddhybrid kommer du snart att hamna i konkurs.’

Tjänar du bra? Grattis, du är förmodligen en sämre förare än du tror

Många bilägare är övertygade om att de är bäst i trafiken. Men en studie avslöjar vilken specifik grupp som kraftigt överskattar sin förmåga. Dina vänner

Missa inte:

Binda eller inte binda? Privatekonom guidar efter räntesänkningen. News 55

Chock i fjällen: Byt däck eller fyrdubbla din bromssträcka. E55

Trump: “Hon är en fara för USA:s nationella säkerhet”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BYDHondaHyundaiKiaLaddhybridMGNissanStellantisToyota
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS