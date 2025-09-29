Tjänar du bra? Grattis, du är förmodligen en sämre förare än du tror

Dina vänner bakom ratten kan vara helt fel ute, visar en ny undersökning. Hela 93 procent av alla svenska bilförare anser nämligen att de kör minst lika bra som genomsnittet, om inte bättre.

Det säger sig självt att det är ett matematiskt omöjligt scenario, men det hindrar inte vissa grupper från att ha ett nästan komiskt högt självförtroende – inte minst de som sitter bakom ratten på en BMW.

ANNONS

Höginkomsttagare toppar ligan av självsäkra förare

En färsk studie från jämförelsetjänsten Compricer har djupdykt i den svenska förarsjälen och försökt reda ut vilka som egentligen har den mest uppblåsta självbilden i trafiken. Resultatet pekar tydligt på att en tjockare plånbok verkar ge en rejäl självförtroendeboost.

Bland de svenska höginkomsttagarna, alltså de som drar in över 700 000 svenska kronor per år, svarade fyra av tio att de är bättre än de flesta på att köra bil.

Det är ett klart högre självförtroende än hos medelinkomsttagarna.

Lite oväntat hittar vi dock de allra mest självsäkra förarna i den lägsta inkomstgruppen, de som tjänar mindre än 100 000 kronor, där hela 56 procent anser sig vara bättre än genomsnittet, skriver DN.

Man kan kanske kalla det den ekonomiska spännvidden av självsäkerhet.

ANNONS

Problemet är att den här kaxiga attityden sällan backas upp av statistiken.

Anders Kullgren, forskningschef på försäkringsbolaget Folksam, har en syrlig kommentar:

“De som tror sig köra bäst är de som oftast är inblandade i olyckor”.

Män och unga förare mellan 18 och 24 år anser nästan varannan att de är bäst på vägen, men de är samtidigt kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken.