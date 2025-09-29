Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Tjänar du bra? Grattis, du är förmodligen en sämre förare än du tror

Pengar och bilval för föraren, tydligen. (Foto: Canva och BMW)
Pengar och bilval för föraren, tydligen. (Foto: Canva och BMW)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Många bilägare är övertygade om att de är bäst i trafiken. Men en studie avslöjar vilken specifik grupp som kraftigt överskattar sin förmåga.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Dina vänner bakom ratten kan vara helt fel ute, visar en ny undersökning. Hela 93 procent av alla svenska bilförare anser nämligen att de kör minst lika bra som genomsnittet, om inte bättre.

Det säger sig självt att det är ett matematiskt omöjligt scenario, men det hindrar inte vissa grupper från att ha ett nästan komiskt högt självförtroende – inte minst de som sitter bakom ratten på en BMW.

ANNONS

Höginkomsttagare toppar ligan av självsäkra förare

En färsk studie från jämförelsetjänsten Compricer har djupdykt i den svenska förarsjälen och försökt reda ut vilka som egentligen har den mest uppblåsta självbilden i trafiken. Resultatet pekar tydligt på att en tjockare plånbok verkar ge en rejäl självförtroendeboost.

Bland de svenska höginkomsttagarna, alltså de som drar in över 700 000 svenska kronor per år, svarade fyra av tio att de är bättre än de flesta på att köra bil.

Det är ett klart högre självförtroende än hos medelinkomsttagarna.

Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil

Att köpa en begagnad bil med högt miltal kan kännas riskabelt, men vissa modeller bevisar gång på gång att de är byggda för att hålla. De här bilarna har

Lite oväntat hittar vi dock de allra mest självsäkra förarna i den lägsta inkomstgruppen, de som tjänar mindre än 100 000 kronor, där hela 56 procent anser sig vara bättre än genomsnittet, skriver DN.

Man kan kanske kalla det den ekonomiska spännvidden av självsäkerhet.

ANNONS

Problemet är att den här kaxiga attityden sällan backas upp av statistiken.

Anders Kullgren, forskningschef på försäkringsbolaget Folksam, har en syrlig kommentar:

“De som tror sig köra bäst är de som oftast är inblandade i olyckor”.

Män och unga förare mellan 18 och 24 år anser nästan varannan att de är bäst på vägen, men de är samtidigt kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

BMW-föraren: Sveriges mest självsäkra bilist

Om inkomst ger en självförtroendeknuff, ger vissa bilmärken en ren raket. När Compricer undersökte bilmärkenas betydelse stod det klart att det är BMW-förarna som har det allra högsta självförtroendet.

Över hälften av dem anser sig höra till landets absoluta elitförare. Det är en siffra som får andra bilmärken att framstå som rena ödmjukhetsklubben.

Det är svårt att inte le lite åt det hela, men det finns en baksida.

Det är väl så här BMW-förare ser sig själva ute i trafiken. (Foto: Canva)
Det är väl så här BMW-förare ser sig själva ute i trafiken. (Foto: Canva)
ANNONS

En äldre studie från Folksam visade nämligen att bilar av märkena BMW och Audi löpte sex gånger större risk att vara inblandade i olyckor jämfört med andra märken.

Kullgren förtydligar att det inte är något fel på bilarna, utan att det är förarna som sätter sig i knipa.

“Det här speglar beteenden hos förarna. De som kör de här bilarna tar ofta större risker. Många vill nog utnyttja hästkrafterna och den snabba accelerationen”, säger han.

Att BMW-förarna gillar att gasa bekräftas av Kvdbil, vars undersökning från 2023 visade att BMW-ägare var de som drog på sig flest fortkörningsböter under en treårsperiod.

Hela 16 procent av dem som körde BMW uppgav att de åkt fast för fortkörning. Det är, håll i dig, tre gånger mer än genomsnittet. Man kan anta att de tycker att de är så bra att de klarar av att köra snabbare än alla andra.

Genombrott: Ny teknik kan ge elbilarna extrem räckvidd

Bilkoncernen Stellantis, som bland annat äger Peugeot och Jeep, hävdar att de har nått ett betydande genombrott inom batteriteknik. Tillsammans med

En livsfarlig överskattning

Men när övergår ett roligt självförtroende till något allvarligt? Sonja Forward, forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), förklarar att det beror på.

“Man kanske tycker att man är en väldigt bra förare för att man tar hänsyn till andra och följer de regler som gäller, och det är ju jättebra”, säger Forward.

ANNONS

Den verkliga faran uppstår när man låter sitt överdrivna självförtroende bli en ursäkt för att bryta mot reglerna.

“Att man tror att bromssträckan enbart handlar om den egna reaktionsförmågan eller att man klarar av att köra om fast sikten är skymd. I så fall är det allvarligt”, konstaterar hon.

Hemligheten bakom den mytomspunna färgen

Brittisk racinggrön är mer än bara en färg. Dess ursprung är en omtvistad historia fylld av racinglegender och nationell stolthet. I motorsportens värld

Missa inte:

Här stoppar man höjd pensionsålder – Sverige fortsätter höja. News 55

Börsfebern tillbaka – men döljer farliga fallgropar. Realtid

Långkörare: Bilarna som levererar även efter 20 000 mil. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BMWBöterFortkörning
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS