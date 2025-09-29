Många bilägare är övertygade om att de är bäst i trafiken. Men en studie avslöjar vilken specifik grupp som kraftigt överskattar sin förmåga.
Tjänar du bra? Grattis, du är förmodligen en sämre förare än du tror
Mest läst i kategorin
Kris: Volkswagen stoppar produktionen
Elbilsmarknaden bromsar in för Volkswagen. Nu tvingas jätten stoppa produktionen vid flera anläggningar i Tyskland. Lagren sväller. Den stora biltillverkaren tvingas till drastiska åtgärder när lagren fylls och kunderna uteblir. Detta sker kort efter att en stor konkurrent aviserat liknande åtgärder. Den svaga efterfrågan, särskilt på elbilar, leder nu till produktionsstopp vid flera fabriker. Företaget …
Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år
Det började med stängda anläggningar och en rekonstruktion för att rädda företaget. Men trots flera försök slutar historien i konkurs. En av landets största bilhandlare har försatts i konkurs. Beslutet påverkar både anställda och kunder och markerar en av de största konkurserna i år. Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen …
Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil
Att köpa en begagnad bil med högt miltal kan kännas riskabelt, men vissa modeller bevisar gång på gång att de är byggda för att hålla. De här bilarna har inte bara klarat av långa sträckor – de fortsätter att prestera. Med rätt skötsel kan de fungera utmärkt långt efter att mätaren passerat 20 000 mil. …
Veckans mest lästa: livsfarliga däck, dyr bensin och långkörarna
Den senaste veckans mest lästa nyheter inom motorvärlden visar på en skärningspunkt mellan politik, säkerhet och lyx. Den här sammanfattningen av veckans mest lästa hjälper dig att komma i kapp alla nyheter i motorbranschen. Ett EU-beslut hotar att förändra vardagsekonomin för miljontals hushåll och en stor däckskandal riskerar att göra vintervägarna till en livsfara. Samtidigt …
EU-beslut kan ge superdyr bensin
En oro sprider sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem som riskerar att drabba vanliga hushåll med höjda kostnader. Nu har dock EU-kommissionen lovat att lyssna på de krav som har ställts av Tjeckien och 18 andra länder. Det rör sig om stora förändringar i det kommande systemet som ska förhindra att medborgarna drabbas av …
Dina vänner bakom ratten kan vara helt fel ute, visar en ny undersökning. Hela 93 procent av alla svenska bilförare anser nämligen att de kör minst lika bra som genomsnittet, om inte bättre.
Det säger sig självt att det är ett matematiskt omöjligt scenario, men det hindrar inte vissa grupper från att ha ett nästan komiskt högt självförtroende – inte minst de som sitter bakom ratten på en BMW.
Höginkomsttagare toppar ligan av självsäkra förare
En färsk studie från jämförelsetjänsten Compricer har djupdykt i den svenska förarsjälen och försökt reda ut vilka som egentligen har den mest uppblåsta självbilden i trafiken. Resultatet pekar tydligt på att en tjockare plånbok verkar ge en rejäl självförtroendeboost.
Bland de svenska höginkomsttagarna, alltså de som drar in över 700 000 svenska kronor per år, svarade fyra av tio att de är bättre än de flesta på att köra bil.
Det är ett klart högre självförtroende än hos medelinkomsttagarna.
Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil
Att köpa en begagnad bil med högt miltal kan kännas riskabelt, men vissa modeller bevisar gång på gång att de är byggda för att hålla. De här bilarna har
Lite oväntat hittar vi dock de allra mest självsäkra förarna i den lägsta inkomstgruppen, de som tjänar mindre än 100 000 kronor, där hela 56 procent anser sig vara bättre än genomsnittet, skriver DN.
Man kan kanske kalla det den ekonomiska spännvidden av självsäkerhet.
Problemet är att den här kaxiga attityden sällan backas upp av statistiken.
Anders Kullgren, forskningschef på försäkringsbolaget Folksam, har en syrlig kommentar:
“De som tror sig köra bäst är de som oftast är inblandade i olyckor”.
Män och unga förare mellan 18 och 24 år anser nästan varannan att de är bäst på vägen, men de är samtidigt kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
BMW-föraren: Sveriges mest självsäkra bilist
Om inkomst ger en självförtroendeknuff, ger vissa bilmärken en ren raket. När Compricer undersökte bilmärkenas betydelse stod det klart att det är BMW-förarna som har det allra högsta självförtroendet.
Över hälften av dem anser sig höra till landets absoluta elitförare. Det är en siffra som får andra bilmärken att framstå som rena ödmjukhetsklubben.
Det är svårt att inte le lite åt det hela, men det finns en baksida.
En äldre studie från Folksam visade nämligen att bilar av märkena BMW och Audi löpte sex gånger större risk att vara inblandade i olyckor jämfört med andra märken.
Kullgren förtydligar att det inte är något fel på bilarna, utan att det är förarna som sätter sig i knipa.
“Det här speglar beteenden hos förarna. De som kör de här bilarna tar ofta större risker. Många vill nog utnyttja hästkrafterna och den snabba accelerationen”, säger han.
Att BMW-förarna gillar att gasa bekräftas av Kvdbil, vars undersökning från 2023 visade att BMW-ägare var de som drog på sig flest fortkörningsböter under en treårsperiod.
Hela 16 procent av dem som körde BMW uppgav att de åkt fast för fortkörning. Det är, håll i dig, tre gånger mer än genomsnittet. Man kan anta att de tycker att de är så bra att de klarar av att köra snabbare än alla andra.
Genombrott: Ny teknik kan ge elbilarna extrem räckvidd
Bilkoncernen Stellantis, som bland annat äger Peugeot och Jeep, hävdar att de har nått ett betydande genombrott inom batteriteknik. Tillsammans med
En livsfarlig överskattning
Men när övergår ett roligt självförtroende till något allvarligt? Sonja Forward, forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), förklarar att det beror på.
“Man kanske tycker att man är en väldigt bra förare för att man tar hänsyn till andra och följer de regler som gäller, och det är ju jättebra”, säger Forward.
Den verkliga faran uppstår när man låter sitt överdrivna självförtroende bli en ursäkt för att bryta mot reglerna.
“Att man tror att bromssträckan enbart handlar om den egna reaktionsförmågan eller att man klarar av att köra om fast sikten är skymd. I så fall är det allvarligt”, konstaterar hon.
Hemligheten bakom den mytomspunna färgen
Brittisk racinggrön är mer än bara en färg. Dess ursprung är en omtvistad historia fylld av racinglegender och nationell stolthet. I motorsportens värld
Missa inte:
Här stoppar man höjd pensionsålder – Sverige fortsätter höja. News 55
Börsfebern tillbaka – men döljer farliga fallgropar. Realtid
Långkörare: Bilarna som levererar även efter 20 000 mil. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nu kan du stryka en av de eviga frågorna
Okej, mänskligheten står och faller inte med det här. Men ska man koka vattnet flera gånger eller tömma vattenkokaren? Du har varit med om det ett antal gånger. Du ska koka upp vatten och det är redan vatten i kokaren sedan tidigare. Då uppstår tanken om det är okej att koka samma vatten igen eller …
Android slår tillbaka – här är mobilerna som ska krossa Apple 2026
2026 ser ut att bli året då Android tar upp kampen på allvar mot iPhone. Samsung, Xiaomi, OnePlus och flera andra laddar nu för en mobilvår med större batterier, snabbare laddning och AI-funktioner som kan förändra spelet. Apple får svettas på riktigt I flera år har iPhone varit kung i mobilvärlden. Men 2026 ser ut …
Svenskarna håller hårt i plånboken: “Lönen räcker inte”
Trots sänkta räntor och finanspolitiska stöd är konsumtionen i Sverige fortsatt svag. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att det framför allt är hushållens egen ekonomi – inte oro för världsläget – som bromsar viljan att spendera. Återhämtningen i svensk ekonomi har gått trögare än väntat, inte minst på grund av försiktiga hushåll.? I debatten …
Ännu ett ryskt beroende som är svårt att bryta
Väst behöver fortfarande ryskt uran. Faktum är att det är ett ryskt beroende som är svårt att bryta i takt med att behovet av uran fortsätter att öka. Ryssland står fortfarande för runt 40 procent av världens levererade anrikade uran. Satsar på kärnkraft Samtidigt ser det ut som att behovet fortsätter att öka i takt …
Plan tvingades vända – drönarlarm stoppar flyg i Norge
Två passagerarflyg fick ändra kurs i Norge efter rapporter om drönare nära flygplatser. Norwegian vände tillbaka till Gardermoen och ett Widerøe-plan tvingades flyga vidare till Trondheim – allt för att undvika risker för flygsäkerheten. Flygplan i Norge fick avbryta landningar Söndagskvällen blev dramatisk i Norge. Ett Norwegian-plan på väg till Bardufoss fick vända tillbaka till …