Elbilsmarknaden bromsar in för Volkswagen. Nu tvingas jätten stoppa produktionen vid flera anläggningar i Tyskland. Lagren sväller.
Kris: Volkswagen stoppar produktionen
Den stora biltillverkaren tvingas till drastiska åtgärder när lagren fylls och kunderna uteblir. Detta sker kort efter att en stor konkurrent aviserat liknande åtgärder.
Den svaga efterfrågan, särskilt på elbilar, leder nu till produktionsstopp vid flera fabriker.
Företaget bekräftar att man vill anpassa takten till den utmanande marknaden i Europa och effektivt hantera lagerbestånden, vilket drabbar anställda på flera orter.
Stor biltillverkare drar i nödbromsen – stoppar produktion vid flera anläggningar
Den tyskbaserade fordonstillverkaren Volkswagen, en av världens största bilkoncerner, tvingas delvis stoppa produktionen vid flera av sina fabriker i Tyskland. Beslutet kommer efter att den italiensk-fransk-amerikanska konkurrenten Stellantis nyligen meddelade att de tillfälligt skulle avbryta arbetet vid flera europeiska bilfabriker.
Enligt källor till Frankfurter Allgemeine Zeitung bekräftar Volkswagen att man kommer att låta arbetet vila i elbilfabriken i Zwickau om två veckor.
Där tillverkas bland annat modellerna ID.3 och Cupra Born.
Anläggningen i Sachsen har länge varit under press då utvecklingen inom elektromobilitet inte har gått så snabbt som förväntat. Enligt uppgifter dämpar även nya tullar i USA försäljningen av Audi Q4 E-Tron, som delvis exporteras till Nordamerika.
Det är inte bara Zwickau som drabbas. Även anläggningen i Emden, där man bland annat tillverkar elbilar, är inte fullt utnyttjad som planerat.
Diskussioner om stängningstider förs med fackföreningen, och ett beslut kan komma nästa vecka, även om en talesperson för fabriken betonar att ingenting är bestämt ännu.
Avslöjat: VW:s sista bensindrivna Golf R får en femcylindrig motor
Inom bilindustrin talas det om en sista stor kraftmätning. Rykten florerar att Volkswagen planerar att ge sin ikoniska Golf R en storslagen
Produktionen krymper på flera orter
Den vikande efterfrågan på nya bilar, särskilt inom elbilssegmentet, leder nu till ingrepp på flera orter. I Hannover stannar produktionen i fem dagar under höstlovet på grund av en avvaktande efterfrågan på modellerna ID Buzz och T7 Multivan.
I Osnabrück har man, enligt den tyska tidningens efterforskningar, beslutat att korta varje driftsvecka med minst en dag fram till årsskiftet. Dessutom införs en extra stängningsvecka i oktober. Här ligger det svaga cabrioletsegmentet som en tyngd på produktionen.
Tillverkningen av Porsche-modeller upphör dessutom vid årsskiftet.
Produktionsstopp och nedskärningar är vanliga åtgärder inom bilindustrin när åtgärder som att sänka tempot, minska antalet skift eller stänga enskilda produktionslinjer inte längre räcker till. Genom att stänga ner fabriker under en sammanhängande period kan man minska fasta kostnader som el- och vattenförbrukning mer effektivt.
Det ger även bättre möjligheter att utföra nödvändiga underhållsarbeten.
Stellantis har under året redan vid flera tillfällen ställt in produktionen i Italien under enskilda dagar på grund av svag efterfrågan. Övergången till längre, sammanhängande avbrott tyder nu på att marknaden sviktar allt tydligare och att lagren av osålda bilar har blivit oroväckande stora.
Undantaget: De äldre modellerna går fortfarande starkt
Situationen ser annorlunda ut i huvudfabriken i Wolfsburg. Här går försäljningen av förbränningsmotorbilar som Golf, Tiguan och Tayron fortfarande bra.
Många övertidsskift är planerade fram till årsskiftet, och man har till och med efterfrågat tillfällig personal från de anläggningar som nu drabbas av produktionsneddragningar.
Koncernen har redan under flera år arbetat med att minska kapaciteten i sina fabriker och kom i december förra året överens med företagsrådet om ett omfattande sparprogram.
Trots att de äldre modellerna just nu håller igång huvudfabriken, hotar en tuffare period om tillverkningen av Golf flyttas till Mexiko.
För att förbereda sig för en framtida nedgång uppmanas personalen att fylla på sina tidskonton för att senare kunna minska arbetstiden.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
