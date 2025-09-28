Kris: Volkswagen stoppar produktionen

Den stora biltillverkaren tvingas till drastiska åtgärder när lagren fylls och kunderna uteblir. Detta sker kort efter att en stor konkurrent aviserat liknande åtgärder.

Den svaga efterfrågan, särskilt på elbilar, leder nu till produktionsstopp vid flera fabriker.

Företaget bekräftar att man vill anpassa takten till den utmanande marknaden i Europa och effektivt hantera lagerbestånden, vilket drabbar anställda på flera orter.

Stor biltillverkare drar i nödbromsen – stoppar produktion vid flera anläggningar

Den tyskbaserade fordonstillverkaren Volkswagen, en av världens största bilkoncerner, tvingas delvis stoppa produktionen vid flera av sina fabriker i Tyskland. Beslutet kommer efter att den italiensk-fransk-amerikanska konkurrenten Stellantis nyligen meddelade att de tillfälligt skulle avbryta arbetet vid flera europeiska bilfabriker.

Volkswagen ID. CROSS Concept (Foto: Volkswagen)

Enligt källor till Frankfurter Allgemeine Zeitung bekräftar Volkswagen att man kommer att låta arbetet vila i elbilfabriken i Zwickau om två veckor.

Där tillverkas bland annat modellerna ID.3 och Cupra Born.

Anläggningen i Sachsen har länge varit under press då utvecklingen inom elektromobilitet inte har gått så snabbt som förväntat. Enligt uppgifter dämpar även nya tullar i USA försäljningen av Audi Q4 E-Tron, som delvis exporteras till Nordamerika.

Det är inte bara Zwickau som drabbas. Även anläggningen i Emden, där man bland annat tillverkar elbilar, är inte fullt utnyttjad som planerat.

Diskussioner om stängningstider förs med fackföreningen, och ett beslut kan komma nästa vecka, även om en talesperson för fabriken betonar att ingenting är bestämt ännu.