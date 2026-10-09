Självkörande bilar på landet? "Nonsens", säger experten

Europa ligger lite efter i utvecklingen. Hittills opererar självkörande taxibilar i två städer: Zagreb och London. I båda satsningarna står Uber för fiolerna, men med lite olika samarbetspartners i de olika länderna.

Samtidigt pågår en kampanj från Teslas håll för att få sin självkörande teknik godkänd i hela EU. Hittills har åtta länder gett provisoriska godkännanden, och i veckan gav den tyska transportministern också sitt välsignande – dock inte i det egna landet, utan för en snabb godkännandeprocess för regionen i stort.

Hur snabbt det kan tänkas gå är ännu oklart, svenska myndigheter har gett prognosen att det är tidigast någon gång i vår som de självkörande bilarna kan börja rulla på EU:s alla vägar.

Hoppet för landsbygden

Teknikens framfart innebär en massa saker: Tillverkarna och techbolagen menar att vägarna kommer att bli säkrare, transportbolagen ser säkerligen chansen att spara pengar på dyra chaufförer – och från landsbygden i flera olika länder lyser hoppet om ett lite mer tillgängligt liv.

I Sverige är det bland annat kommunpolitikern Per Högberg (KD) som lyft fördelarna med autonoma fordon utanför stadskärnorna. Han yrkar till och med på att Tesla ska använda hemorten Mullsjö som testarena för sina självkörande bilar.

Högberg verkar få medhåll från brittiskt håll. Andrew Griffith, oppositionens ekonomiska talesperson, lyfte under måndagen fördelarna med självkörande bilar för främst äldre i landsbygdskommuner. Under ett politiskt möte ska han ha konstaterat att:

”Ett viktigt användningsområde för självkörande fordon är landsbygden, som det område jag representerar i dag. Där är busstrafik numera närmast något man bara läser om i gamla tidningar (…) Där skulle självkörande fordon kunna göra stor nytta genom att transportera människor dit de behöver åka.”

Experten: Vägarna duger inte

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Men idéerna har senare totalsågats. Yahoo Finance rapporterar om hur motorexperten Amanda Stretton, journalist och tidigare racingförare, beskrivit självkörande bilar på landet som nonsens.

Hon menar att det främst infrastrukturen som brister. Självkörande bilar behöver bra vägar, tydliga skyltar och markeringar, för att navigera säkert – något Stratton erfar inte alltid är att finna på landsbygdsvägarna.

Faktumet att majoriteten av självkörningstekniken testas och utvecklas i urbana områden, något tidningen Bioengineering rapporterat om, ger henne visst vatten på kvarn.

De sammanfattar en forskningsrapport publicerad hos Springer Nature som menar att den nästintill uteslutande stadskörningen under utveckling- och test av självkörande bilar gör att de kan få svårt att hantera både vägar och trafiksituationer på landsbygden. Allt från dålig belysning till vilda djur lyfts som riskområden, vilka man menar att bilarna måste lära sig hantera innan de eventuellt kan väntas köra korrekt på landsbygden.