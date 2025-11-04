Säljraset fortsätter för Tesla i Sverige – nu dras aktien med

Elbilstillverkaren Tesla upplever fortsatt svaghet på den svenska marknaden. Enligt färska siffror minskar nyregistreringarna kraftigt i landet, samtidigt som aktien ändå stiger på andra håll, skriver Placera och Invezz.

Fortsatt kraftig nedgång i Sverige

Teslas leveranser av bilar i Sverige fortsätter att minska. Nya siffror från Mobility Sweden visar att nyregistreringarna av Tesla-bilar i oktober backade med 88,7 procent till 113 enheter.

Hittills under året har försäljningen minskat med 66,9 procent.

Även på flera andra europeiska nyckelmarknader, som Danmark, Norge och Nederländerna, syns liknande kraftiga nedgångar i försäljningen.

För att möta den ökande efterfrågan och komma till rätta med bristen på bilar uppgav elbilstillverkaren förra månaden att produktionstakten för nya Model Y och Model Y Performance ska öka successivt.