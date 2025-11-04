Dagens PS
Säljraset fortsätter för Tesla i Sverige – nu dras aktien med

Tesla tycks inte få igång försäljningen. (Foto: Noah Berger/AP/TT)
Tesla tycks inte få igång försäljningen. (Foto: Noah Berger/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Den senaste tidens kraftiga säljras för Tesla i Sverige väcker frågor. Trots minskade leveranser fortsätter aktien att stiga, vilket förvånar många.

Elbilstillverkaren Tesla upplever fortsatt svaghet på den svenska marknaden. Enligt färska siffror minskar nyregistreringarna kraftigt i landet, samtidigt som aktien ändå stiger på andra håll, skriver Placera och Invezz.

Fortsatt kraftig nedgång i Sverige

Teslas leveranser av bilar i Sverige fortsätter att minska. Nya siffror från Mobility Sweden visar att nyregistreringarna av Tesla-bilar i oktober backade med 88,7 procent till 113 enheter.

Hittills under året har försäljningen minskat med 66,9 procent.

Även på flera andra europeiska nyckelmarknader, som Danmark, Norge och Nederländerna, syns liknande kraftiga nedgångar i försäljningen.

För att möta den ökande efterfrågan och komma till rätta med bristen på bilar uppgav elbilstillverkaren förra månaden att produktionstakten för nya Model Y och Model Y Performance ska öka successivt.

Intensiv konkurrens och politisk motreaktion

De minskande försäljningssiffrorna i Europa kommer i en tid av intensifierad konkurrens från både etablerade biltillverkare och nya kinesiska aktörer som erbjuder nya elbilsmodeller. Analytiker menar att Teslas åldrande sortiment och begränsade modellutbud gör dem sårbara.

Vissa experter tillskriver även svårigheterna i Europa till en politisk motreaktion mot vd Elon Musk. Hans offentliga stöd för vissa politiska figurer och partier har stött bort en del konsumenter, särskilt i Västeuropa.

Aktiemarknaden reagerar oväntat

Trots den vikande europeiska försäljningen, som i Sverige backade med 88,7 procent, steg Tesla-aktien med mer än 3 procent i den tidiga måndagshandeln.

Enligt en utländsk källa kom uppgången efter en höjd riktkurs från en analytiker. Aktiens rally kommer trots de utmaningar företaget står inför.

Investerarnas uppmärksamhet är nu riktad mot Teslas årliga bolagsstämma, där aktieägarna ska rösta om Musks föreslagna kompensationspaket.

AktierFörsäljningTesla
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

