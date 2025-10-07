Dagens PS
Bildextra: Här är nya Tesla Model Y Standard

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Elon Musks elbilsföretag har presenterat en ny, billigare instegsversion av sin storsäljande suv på den amerikanska marknaden.

Den nya modellen, som kallas Model Y Standard, har fått flera justeringar för att pressa ned priset och göra bilen tillgänglig för en större publik. Men vad har man egentligen skalat bort och hur påverkas prestandan?

Så mycket billigare blir nya Model Y

Tesla har lanserat budgetvarianten av Model Y i USA, med ett pris som ligger på 39 990 dollar, vilket motsvarar ungefär 444 600 svenska kronor (enligt aktuell växelkurs). Den här prissänkningen är rejäl – cirka 15 procent lägre än den tidigare basmodellen av Model Y.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)

Syftet är tydligt: Tesla vill locka till sig fler köpare för att vända trenden med minskande marknadsandelar på den tuffa globala marknaden.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)

Den nya Standard-versionen ligger 5 000 dollar lägre i pris, vilket motsvarar ungefär 55 600 svenska kronor, jämfört med den tidigare instegsvarianten (som nu heter Model Y Premium RWD).

Det är viktigt att komma ihåg att dessa priser är utan skatter och avgifter i USA.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Mindre krångel, lägre pris

För att få ner prislappen har Tesla gjort en del förenklingar, både på utsidan och insidan.

På utsidan kommer Model Y Standard med 18-tumshjul som standard, som inte bara är billigare utan även hjälper till att få ut maximal räckvidd. Bilen har fått ett lite enklare yttre.

Både de ljusramper som brukade sträcka sig över bilens bredd, både fram och bak, har tagits bort och ersatts med lite enklare belysningslösningar.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)

Inuti bilen känner man igen sig, men en del detaljer har skalats bort. Mittkonsolen har en ny och lite mer avskalad design. Den stora, centrala infotainmentskärmen på 15,4 tum finns kvar, men ratten justeras nu manuellt i stället för elektriskt.

För att spara pengar har man också tagit bort skärmen för baksätet och värmen i baksätet.

Den kanske mest udda detaljen är glastaket. På utsidan ser det ut som ett vanligt glastak, men på insidan har Tesla monterat ett innertak. Företaget hävdar att det var billigare att sätta dit ett innertak än att designa en ny plåtvariant till bilen.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Prestanda och räckvidd som imponerar ändå

Model Y Standard har en enda elmotor på bakhjulen som levererar strax över 300 hästkrafter. Sprinten från 0 till 97 kilometer i timmen (0–60 mph) tar 6,8 sekunder.

Det är lite långsammare än Premium-versionen, men fortfarande snabbt nog för de flesta.

Batteriet har en användbar kapacitet på 69,5 kWh, vilket är något mindre än de dyrare versionerna. Trots detta är räckvidden riktigt bra: hela 51,7 mil (321 miles) enligt den amerikanska EPA-körcykeln.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)
Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)

Väljer man 19-tumshjul som tillval minskar räckvidden med cirka 3,1 mil.

Även maxeffekten vid snabbladdning har justerats nedåt, från 250 kW till 225 kW. I övrigt har bilen kvar samma smarta funktioner som Autopilot och möjligheten till framtida mjukvaruuppdateringar.

EgenskapSpecifikation
DrivningBakhjulsdrift (Rear-Wheel Drive)
Räckvidd (EPA-est.)321 miles (cirka 51,7 mil)
Acceleration (0-97 km/h)6,8 sekunder (0-60 mph)
Hjul18 tum (standard) eller 19 tum
Maximal snabbladdning225 kW
LaddhastighetUpp till 160 miles (cirka 25,7 mil) på 15 minuter
Display15,4 tum central pekskärm
Sittplatser5 vuxna
Lastutrymme (max)74 kubikfot (cirka 2,1 kubikmeter)
Tjänstevikt4 061 lbs (cirka 1 842 kg)
ElbilelbilarTeslaTesla Model Y
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

