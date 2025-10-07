Bildextra: Här är nya Tesla Model Y Standard

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Mindre krångel, lägre pris

För att få ner prislappen har Tesla gjort en del förenklingar, både på utsidan och insidan.

På utsidan kommer Model Y Standard med 18-tumshjul som standard, som inte bara är billigare utan även hjälper till att få ut maximal räckvidd. Bilen har fått ett lite enklare yttre.

Både de ljusramper som brukade sträcka sig över bilens bredd, både fram och bak, har tagits bort och ersatts med lite enklare belysningslösningar.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)

Inuti bilen känner man igen sig, men en del detaljer har skalats bort. Mittkonsolen har en ny och lite mer avskalad design. Den stora, centrala infotainmentskärmen på 15,4 tum finns kvar, men ratten justeras nu manuellt i stället för elektriskt.

För att spara pengar har man också tagit bort skärmen för baksätet och värmen i baksätet.

Den kanske mest udda detaljen är glastaket. På utsidan ser det ut som ett vanligt glastak, men på insidan har Tesla monterat ett innertak. Företaget hävdar att det var billigare att sätta dit ett innertak än att designa en ny plåtvariant till bilen.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)

Prestanda och räckvidd som imponerar ändå

Model Y Standard har en enda elmotor på bakhjulen som levererar strax över 300 hästkrafter. Sprinten från 0 till 97 kilometer i timmen (0–60 mph) tar 6,8 sekunder.

Det är lite långsammare än Premium-versionen, men fortfarande snabbt nog för de flesta.

Batteriet har en användbar kapacitet på 69,5 kWh, vilket är något mindre än de dyrare versionerna. Trots detta är räckvidden riktigt bra: hela 51,7 mil (321 miles) enligt den amerikanska EPA-körcykeln.

Tesla Model Y Standard (Foto: Tesla)

Väljer man 19-tumshjul som tillval minskar räckvidden med cirka 3,1 mil.

Även maxeffekten vid snabbladdning har justerats nedåt, från 250 kW till 225 kW. I övrigt har bilen kvar samma smarta funktioner som Autopilot och möjligheten till framtida mjukvaruuppdateringar.

Egenskap Specifikation Drivning Bakhjulsdrift (Rear-Wheel Drive) Räckvidd (EPA-est.) 321 miles (cirka 51,7 mil) Acceleration (0-97 km/h) 6,8 sekunder (0-60 mph) Hjul 18 tum (standard) eller 19 tum Maximal snabbladdning 225 kW Laddhastighet Upp till 160 miles (cirka 25,7 mil) på 15 minuter Display 15,4 tum central pekskärm Sittplatser 5 vuxna Lastutrymme (max) 74 kubikfot (cirka 2,1 kubikmeter) Tjänstevikt 4 061 lbs (cirka 1 842 kg)

