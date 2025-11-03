Dagens PS
Teslas hemliga drag för att kapa kostnader

Vad förlorar du om du köper den billigare Model 3? (Foto: Tesla)
Vad förlorar du om du köper den billigare Model 3? (Foto: Tesla)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Trots lägre pris saknar den enklare Model 3 flera funktioner som lyxigare syskonet har. Vad är egentligen skillnaden mellan Standard och Premium?

Att lockas av en lägre prislapp på en Tesla Model 3 är lätt att förstå. Men den nya Standard-versionen har betydande skillnader jämfört med Premium-utgåvan. Dessa nedskärningar märks på allt från räckvidd och prestanda till interiör och komfort.

Innan du bestämmer dig, är det avgörande att veta exakt vad du kompromissar bort för att spara pengar.

Många saker försvinner i den enklare versionen

För de europeiska konsumenterna är Model 3 Standard i sig inte en helt ny syn på vägarna, men USA får den nu till ett rejält rabatterat pris, skriver källan.

Den billigare Standard-modellen behåller visserligen många av kärnfunktionerna som Model 3 är känd för, men i jämförelse med Premium-varianten med bakhjulsdrift har man dragit in på en hel del.

Det är åtta saker som skiljer standard-modellen mot den dyrare. (Foto: Tesla)
Det är åtta saker som skiljer standard-modellen mot Long range. (Foto: Tesla)
Kompromisser i prestanda och räckvidd

En av de tydligaste skillnaderna är prestandan. Accelerationen från 0 till 96 kilometer i timmen tar 5,8 sekunder i Standard-versionen, medan Premium klarar samma sträcka på 4,9 sekunder. Dessutom är fyrhjulsdrift inte ett alternativ för köpare av Standard-modellen.

Standard-varianten nöjer sig även med ett mindre batteri på 69 kWh, jämfört med Premium-versionens 78 kWh. Detta leder naturligt till en kortare räckvidd, där Standard är klassad för 517 kilometer enligt EPA, vilket är drygt 10 procent kortare än de 584 kilometer som Premium-versionen klarar.

Även om båda kan snabbladdas, är Standard begränsad till 225 kW jämfört med Premiums 250 kW på Teslas Supercharger V3-stationer.

Minskad komfort och inredning

Kostnadsbesparingarna sträcker sig även till körupplevelsen. Standard-modellen använder ett enklare, passivt fjädringssystem, medan Premium har mer avancerade adaptiva stötdämpare, vilket påverkar både komfort och köregenskaper.

Inuti bilen är sitsarna den mest uppenbara neddragningen. Standard har manuellt justerbara säten och ratt. Sitsarna är en blandning av läder och tyg med tvåfärgad design, i stället för det veganska läder som finns i Premium-modellen.

Du kan välja från standard och hela vägen upp till Performance. (Foto: Tesla)
Du kan välja från standard och hela vägen upp till Performance. (Foto: Tesla)

Ventilerade baksäten saknas, och endast framsätena har den funktionen. Även backspeglarna måste fällas in manuellt, och den automatiska avbländningsfunktionen, som annars är vanlig även i billigare bilar, har tagits bort.

Passagerarna får klara sig utan det centrala armstödet bak, och den åtta tum stora pekskärmen för klimatkontroll och underhållning är borta från baksätet.

Enklare glastak och ljudsystem

Även om Standard-modellen behåller det ikoniska glastaket är det inte identiskt med Premium-versionen. Taket i Standard har ett tyg innertak, vilket minskar den öppna känslan. Dessutom är det avancerade ljudsystemet med 15 högtalare i Premium ersatt med en enklare uppsättning med sju högtalare och begränsade funktioner.

Tesla Model 3 Standard 484 990 kronor

Tesla Model 3 Long Range 539 990 kronor

Tesla Model 3 Performance 661 170 kronor

Priserna är från november 2025.

Biljätten lanserar helt nytt lyxmärke – kan utmana Rolls-Royce

Japanska Toyota har bekräftat att de kommer att knoppa av sin ikoniska modellserie Century till ett fristående ultra-lyxmärke. Detta nya varumärke ska

ElbilTeslaTesla Model 3
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

