Donerad Tesla-flotta sparar miljoner åt Las Vegas-polisen

Dessa futuristiska fordon är specialutrustade för polisarbete och markerar ett betydande steg mot en grönare och mer kostnadseffektiv framtid för ordningsmakten.

Genom noggrann forskning och utveckling har UP.FIT skapat en plattform som inte bara är redo för tjänstgöring med all nödvändig elektronik (ljus, sirener, högtalare), utan också har uppgraderade bromsar, fjädring och hållbarhet för tuffa utmaningar, skriver Electric Cars Report.

UP.FIT har konstruerat en plattform som “överträffar äldre lastbilar i hantering, stoppkraft och tillförlitlighet i högstressituationer”, samtidigt som den integreras sömlöst med LVMPD:s drönarprogram.

Nytt fordon ska locka unga poliser och hantera stadens tuffaste terräng

Utplaceringen av de tio Cybertruck-bilarna är en del av LVMPD:s strävan att minska sitt koldioxidavtryck. Den elektriska drivlinan erbjuder betydande miljöfördelar.

Som någon skrev på X “Kan jag kalla mig Robocop nu?”. (Foto: UP.FIT)

Sheriff Kevin McMahill från LVMPD betonade att fordonen kommer att placeras ut i varje distrikt och är “högpresterande och byggda för att hantera allt från Fremont Street till Redrock Canyon”.

Han tillade att Cybertruck-bilarna är “praktiska, kraftfulla och utformade för att göra vårt arbete så mycket säkrare”.

Sheriffen ser även fordonen som ett viktigt rekryteringsverktyg: “Cybertruck-flottan är ett förbaskat bra rekryteringsverktyg… och vi ser redan ökningar i vår rekrytering”.