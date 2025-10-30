Polismyndigheten i Las Vegas (LVMPD) har officiellt tagit emot världens första flotta av Tesla Cybertruck-polisbilar, ombyggda av Unplugged Performances division UP.FIT.
Donerad Tesla-flotta sparar miljoner åt Las Vegas-polisen
Mest läst i kategorin
Experternas dom: Nu är nya Porsche 911 Turbo S här
Porsches nya 911 Turbo S har landat. Med 701 hk och hybridteknik menar experterna att detta kan vara den mest kompletta superbilen någonsin. Den senaste uppdateringen av Porsche 911 Turbo S har anlänt med en rad mekaniska förändringar som får den att kännas som en helt ny bil, skriver Autocar. Med 701 hästkrafter undrar experterna …
Därför blir Ferraris nya elbil en nästan omöjlig dröm för de rika
Det är den mest slimmade och kraftfulla elbilen på jorden, men även bland de som har råd kommer ytterst få att få möjligheten att köpa den. Det är en strategi som ska bevara mystiken kring det klassiska märket. Ferraris hemliga drag i elracet När den italienska lyxbilstillverkaren Ferrari aviserade sitt första helt eldrivna fordon, kodnamnet …
Kinesiska elbilar har turbofart i Europa – nytt rekord
I september noterade kinesiska biltillverkare sin bästa månad hittills i Europa och slog sina tidigare rekordnivåer, uppger Bloomberg. Ökande efterfrågan på batteridrivna och hybridelektriska modeller fick kinesiska elbilsjättar som BYD, SAIC Motor och Chery Automobile att kapa åt sig en rekordstor andel på 7,4 procent av den totala bilförsäljningen i Europa under september. Detta visar …
Stor och dyr nykomling splittrar experterna: "Det här är ingen raket"
Volvos nya lyxiga elbil ES90, som beskrivs som en kombination av sedan och halvkombi, har nu granskats av internationell motorpress. Den kontroversiella modellen, byggd på den snart utfasade SPA2-plattformen, får både hyllningar och kritik för sin balans mellan komfort och teknik. Lyxkänsla och snabb laddning hyllas Journalisterna lyfter fram ES90 som en bil som utstrålar …
Donerad Tesla-flotta sparar miljoner åt Las Vegas-polisen
Polismyndigheten i Las Vegas (LVMPD) har officiellt tagit emot världens första flotta av Tesla Cybertruck-polisbilar, ombyggda av Unplugged Performances division UP.FIT. Dessa futuristiska fordon är specialutrustade för polisarbete och markerar ett betydande steg mot en grönare och mer kostnadseffektiv framtid för ordningsmakten. Genom noggrann forskning och utveckling har UP.FIT skapat en plattform som inte bara …
Dessa futuristiska fordon är specialutrustade för polisarbete och markerar ett betydande steg mot en grönare och mer kostnadseffektiv framtid för ordningsmakten.
Genom noggrann forskning och utveckling har UP.FIT skapat en plattform som inte bara är redo för tjänstgöring med all nödvändig elektronik (ljus, sirener, högtalare), utan också har uppgraderade bromsar, fjädring och hållbarhet för tuffa utmaningar, skriver Electric Cars Report.
UP.FIT har konstruerat en plattform som “överträffar äldre lastbilar i hantering, stoppkraft och tillförlitlighet i högstressituationer”, samtidigt som den integreras sömlöst med LVMPD:s drönarprogram.
Nytt fordon ska locka unga poliser och hantera stadens tuffaste terräng
Utplaceringen av de tio Cybertruck-bilarna är en del av LVMPD:s strävan att minska sitt koldioxidavtryck. Den elektriska drivlinan erbjuder betydande miljöfördelar.
Sheriff Kevin McMahill från LVMPD betonade att fordonen kommer att placeras ut i varje distrikt och är “högpresterande och byggda för att hantera allt från Fremont Street till Redrock Canyon”.
Han tillade att Cybertruck-bilarna är “praktiska, kraftfulla och utformade för att göra vårt arbete så mycket säkrare”.
Sheriffen ser även fordonen som ett viktigt rekryteringsverktyg: “Cybertruck-flottan är ett förbaskat bra rekryteringsverktyg… och vi ser redan ökningar i vår rekrytering”.
Senaste nytt
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Donationen som lättar på skattebördan
Hela Cybertruck-flottan har donerats av Ben och Falicia Horowitz, vilket McMahill underströk innebär att den är “utan kostnad för skattebetalarna”. Detta representerar ett stort steg framåt i den ekonomiska förvaltningen.
En enda UP.FIT PATROL CYBERTRUCK beräknas leverera en uppskattad besparing på minst 500 000 svenska kronor ($47,540) under dess typiska femåriga livslängd, jämfört med en konventionell polis-pick-up med förbränningsmotor.
Dessa besparingar realiseras genom minskade driftskostnader. Varje bil förväntas generera årliga bränslebesparingar på mellan 93 000 och 126 000 svenska kronor, plus ytterligare en minsta besparing på ungefär 37 000 svenska kronor i underhållskostnader under femårsperioden.
Den potentiella besparingen förstoras ytterligare av fordonets livslängd.
Medan polis-pick-up-bilar med förbränningsmotor normalt pensioneras efter cirka fem år eller 16 000 mil, har UP.FIT PATROL CYBERTRUCK en garanti på åtta år eller 24 000 mil.
Detta kan förlänga fordonets tid i tjänst med 1,5 gånger den livslängd som en analog bensin- eller dieseldriven bil har.
Experternas dom: Nu är nya Porsche 911 Turbo S här
Porsches nya 911 Turbo S har landat. Med 701 hk och hybridteknik menar experterna att detta kan vara den mest kompletta superbilen någonsin. Den senaste
Missa inte:
En enda detalj slog ut jättens tjänster – miljontals drabbades. Realtid
Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55
Nordisk krigsberedskap: “Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Kalldusch för villaägare – snuvade på "mycket pengar"
Mer än 1 100 svenska villaägare går troligen miste om bidraget som ska uppmuntra till energieffektivisering, det är ett hårt slag mot småhusägarna. ”30 000 kronor. Det är mycket pengar för oss här och nu”, säger Brommabon Fabian Lindh till SVT som berättar att han nu troligen blir utan stödet som han gått och hoppats på. …
Mastercard satsar stort på krypto genom miljardförvärv
Ännu ett stort erkännande för krypto i finansmarknadens finrum. Finans- och betalkortsjätten Mastercard satsar miljarder på ett strategiskt förvärv. Fortune rapporterar att Mastercard är på god väg att förvärva Zerohash, en omtalad startup inom krypto, för nästan 2 miljarder dollar. Affären är inte klar, men om den går i lås blir det finansjättens största affär …
Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt
Efter mötet med Kinas president lovar Trump att sänka fentanyltullarna till 10 procent, samtidigt återupptar kineserna viss handel med USA. Toppmötet i Sydkorea betecknas som ”fantastiskt” av Donald Trump, ja till och med ”enastående”. Enligt den amerikanska presidenten kommer Kina återuppta köpet av sojabönor från USA, och de amerikanska fentanyltullarna sänks omgående till 10 procent …
Så agerade fondspararna i oktober
Efter en stark oktober för den svenska börsen – med uppgång nära 5 procent – verkar svenska fondsparare känna optimism. Statistik från Avanza visar ett massivt inflöde i Sverigefonder, globalfonder och ädelmetallfonder, medan Nordnets data pekar på att tillväxtmarknadsfonder åter fått fotfäste samtidigt som guldet säljs av. Läs även: 2 miljarder i utdelning: "Inte mycket" …
Så mycket kostar det samhället att inte motionera
Vi blir allt fetare. Nu lider över hälften av svenskarna av övervikt eller fetma och problemet kryper ner i åldrarna. Det kostar samhället enorma summor varje år. Svenskarnas midjemått ökar. Under de senaste 20 åren är trenden tydlig enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Mellan 2004–2024 ökade andelen vuxna 16–84 år med antingen övervikt eller fetma, från …