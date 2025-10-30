Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Donerad Tesla-flotta sparar miljoner åt Las Vegas-polisen

Las Vegas får ett gäng Tesla Cybertruck i flottan. (Foto: UP.FIT)
Las Vegas får ett gäng Tesla Cybertruck i flottan. (Foto: UP.FIT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Polismyndigheten i Las Vegas (LVMPD) har officiellt tagit emot världens första flotta av Tesla Cybertruck-polisbilar, ombyggda av Unplugged Performances division UP.FIT.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Dessa futuristiska fordon är specialutrustade för polisarbete och markerar ett betydande steg mot en grönare och mer kostnadseffektiv framtid för ordningsmakten.

Genom noggrann forskning och utveckling har UP.FIT skapat en plattform som inte bara är redo för tjänstgöring med all nödvändig elektronik (ljus, sirener, högtalare), utan också har uppgraderade bromsar, fjädring och hållbarhet för tuffa utmaningar, skriver Electric Cars Report.

UP.FIT har konstruerat en plattform som “överträffar äldre lastbilar i hantering, stoppkraft och tillförlitlighet i högstressituationer”, samtidigt som den integreras sömlöst med LVMPD:s drönarprogram.

Nytt fordon ska locka unga poliser och hantera stadens tuffaste terräng

Utplaceringen av de tio Cybertruck-bilarna är en del av LVMPD:s strävan att minska sitt koldioxidavtryck. Den elektriska drivlinan erbjuder betydande miljöfördelar.

Som någon skrev på X "Kan jag kalla mig Robocop nu?". (Foto: UP.FIT)
Som någon skrev på X “Kan jag kalla mig Robocop nu?”. (Foto: UP.FIT)

Sheriff Kevin McMahill från LVMPD betonade att fordonen kommer att placeras ut i varje distrikt och är “högpresterande och byggda för att hantera allt från Fremont Street till Redrock Canyon”.

Han tillade att Cybertruck-bilarna är “praktiska, kraftfulla och utformade för att göra vårt arbete så mycket säkrare”.

Sheriffen ser även fordonen som ett viktigt rekryteringsverktyg: “Cybertruck-flottan är ett förbaskat bra rekryteringsverktyg… och vi ser redan ökningar i vår rekrytering”.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

23 okt. 2025

Donationen som lättar på skattebördan

Hela Cybertruck-flottan har donerats av Ben och Falicia Horowitz, vilket McMahill underströk innebär att den är “utan kostnad för skattebetalarna”. Detta representerar ett stort steg framåt i den ekonomiska förvaltningen.

En enda UP.FIT PATROL CYBERTRUCK beräknas leverera en uppskattad besparing på minst 500 000 svenska kronor ($47,540) under dess typiska femåriga livslängd, jämfört med en konventionell polis-pick-up med förbränningsmotor.

Gratis är gott och de är rustade av UP.FIT för att klara av även de värsta uppdragen. (Foto: UP.FIT)
Gratis är gott och de är rustade av UP.FIT för att klara av även de värsta uppdragen. (Foto: UP.FIT)

Dessa besparingar realiseras genom minskade driftskostnader. Varje bil förväntas generera årliga bränslebesparingar på mellan 93 000 och 126 000 svenska kronor, plus ytterligare en minsta besparing på ungefär 37 000 svenska kronor i underhållskostnader under femårsperioden.

Den potentiella besparingen förstoras ytterligare av fordonets livslängd.

Medan polis-pick-up-bilar med förbränningsmotor normalt pensioneras efter cirka fem år eller 16 000 mil, har UP.FIT PATROL CYBERTRUCK en garanti på åtta år eller 24 000 mil.

Detta kan förlänga fordonets tid i tjänst med 1,5 gånger den livslängd som en analog bensin- eller dieseldriven bil har.

Experternas dom: Nu är nya Porsche 911 Turbo S här

Porsches nya 911 Turbo S har landat. Med 701 hk och hybridteknik menar experterna att detta kan vara den mest kompletta superbilen någonsin. Den senaste
ANNONS

Missa inte:

En enda detalj slog ut jättens tjänster – miljontals drabbades. Realtid

Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55

Nordisk krigsberedskap: “Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CybertruckpolisenTesla
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS