Så ska elbilarna bli ännu tystare

Men en forskarduo från tyska Otto-von-Guericke-universitetet i Magdeburg tror sig hittat ett sätt att få elbilarnas låga ljudnivåer ännu lägre.

Fyller minimala hålrum i drivlinan

Traditionellt sett används isoleringsmattor av olika slag för att absorbera motorljud från både elbilar och förbränningsbilar.

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Istället har professor Hermann Rottengruber från Institutet för produkt- och systemteknik, tillsammans med forskningsassistenten Braj Bhushan Prasadv, kommit på ett knep som tystar elbilarnas drivlinor med flera decibel – utan att addera fler tunga isoleringsmattor.

”Vi bekämpar ljudet direkt vid källan innan det ens blir hörbart”, konstaterar Prasadv i ett uttalande.

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Den nya strategin för att dämpa ljudet är att fylla drivlinans komponenters tomrum med små mjuka partiklar. Det hela bygger på forskning som tidigare nyttjats när man försökt dämpa ljudet från vindkraftverk.

Tester i speciella ekokammare, en slags rum där man kan göra mycket exakta ljudmätningar, visar att forskarnas ljuddämpande partiklar minskar ljudtrycket från 57,7 till 53,2 decibel över frekvensområdet 100–10 000 Hz.

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Inom frekvenserna 800–1 100 Hz, där elektroniskt surrande kan upplevas störande för människoörat, minskade ljudnivåerna från 56,5 till 50,0 decibel.

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