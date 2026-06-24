Världens smartaste cykel? Varnar bilar när den närmar sig

En tysk cykeltillverkare har nu bestämt sig för att ta olycksproblematiken vid hornen, och göra framtidens cyklar mångt mycket säkrare.

Canyon, som bolaget heter, är väletablerat på marknaden och säljer allt ifrån bekväma stadscyklar till preformance-inriktade mountainbikes – en hel del av modellerna är eldrivna.

Varnar för bilar innan du ser dem

Men deras senaste modell, Roadlite:ON V2X, är något helt unikt. Som namnet vittnar om har cykeln utrustats med V2X-teknik, vilket inte är helt ovanligt i nya bilar.

Tekniken innebär att cykeln kan kommunicera med andra fordon i närheten, både för att göra sin närvaro känd men också för att förutspå hur trafiken kommer att bete sig.

Cykeln varnar dig genom vibrationer i styret om inkommande bilar.

Enligt Canyon upptäcker systemet fordon från ett avstånd på mer än 300 m framför cykeln och från ett avstånd på minst 150 m bakom cykeln.

Med andra ord skulle cykeln kunna varna dig för en bil som kommer på en korsande gata innan du ens ser den, och detsamma gäller för bilens förare. Visionen är att göra cyklingen mer säker för alla inblandade.

En annan säkerhetsfunktion är cykelns dynamiska bromsljus och radarsystem, de är utformade för att signalera cyklistens avsikter till andra trafikanter och varna dem om de kommer för nära.