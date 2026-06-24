Samtidigt som förarassistans- och säkerhetssystemen i bilar blir vassare och mer pålitliga har den tekniska utvecklingen för cyklar gått åt ett annat håll. Nu kan det dock bli ändring på det.
Världens smartaste cykel? Varnar bilar när den närmar sig
Elcyklar säljer som smör – omkring 100 000 per år i Sverige, enligt 2030-sekreteriatet. Samtidigt säger Trafikverkets statistik att uppemot 30 personer omkommer varje år i cykelolyckor, och antalet allvarligt skadade cyklister ökar. För elsparkcyklar var motsvarande siffra sju omkomna förra året, vilket innebär en kraftig ökning från 2024.
En tysk cykeltillverkare har nu bestämt sig för att ta olycksproblematiken vid hornen, och göra framtidens cyklar mångt mycket säkrare.
Canyon, som bolaget heter, är väletablerat på marknaden och säljer allt ifrån bekväma stadscyklar till preformance-inriktade mountainbikes – en hel del av modellerna är eldrivna.
Varnar för bilar innan du ser dem
Men deras senaste modell, Roadlite:ON V2X, är något helt unikt. Som namnet vittnar om har cykeln utrustats med V2X-teknik, vilket inte är helt ovanligt i nya bilar.
Tekniken innebär att cykeln kan kommunicera med andra fordon i närheten, både för att göra sin närvaro känd men också för att förutspå hur trafiken kommer att bete sig.
Enligt Canyon upptäcker systemet fordon från ett avstånd på mer än 300 m framför cykeln och från ett avstånd på minst 150 m bakom cykeln.
Med andra ord skulle cykeln kunna varna dig för en bil som kommer på en korsande gata innan du ens ser den, och detsamma gäller för bilens förare. Visionen är att göra cyklingen mer säker för alla inblandade.
En annan säkerhetsfunktion är cykelns dynamiska bromsljus och radarsystem, de är utformade för att signalera cyklistens avsikter till andra trafikanter och varna dem om de kommer för nära.
Smart hjälm med HUD
Bland bolagets senaste innovationer hittas också Stingr, en futuristisk smart hjälm som hjälper dig hålla koll på allt viktigt – utan att ta blicken från vägen.
Stingr är främst utvecklad för motions- och tävlingscyklister – den projicerar data från dina olika bluetoothkompatibla enheter direkt på visiret, vilket gör att du får tillgång till exempelvis pulsvärden, hastighet och säkerhetsinformation (likt V2X) rakt framför ögonen.
Inte ens om du vill skifta vad som visas på visiret behöver du ta händerna från styret, Stingr kan styras med röstkommandon.
Hjälmen ska också vara utrustad med ett ljudsystem. Högtalare placerade nära öronen levererar ljud som telefonsamtal, navigationsanvisningar och säkerhetsvarningar, samtidigt som de maximerar din säkerhet genom att hålla öronen fria så att du kan uppfatta omgivande trafikljud.
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