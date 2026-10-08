Dags att välja vinterdäck? Här kikar vi på stora däcktest från Sverige, Danmark, Norge och Finland för att se vilka modeller som får bäst betyg i hela regionen.
Bäst vinterdäck 2026 – stor genomgång av nordiska tester
SMHI vädervarnar, i norr har däckverkstäderna fullt upp – och snart gäller detsamma i resten av Sverige. Att välja vinterdäck är ett evigt aber för bilägare i hela Norden, tacksamt är de stora årliga däcktesterna. I den här artikeln tittar vi på testvinnarna från Sverige, Norge, Danmark och Finland för att se om några modeller sticker ut som tydliga vinnare i flera länder.
Sverige
I Sverige är det Teknikens världs test vi kikat på. De sätter respektive däck på prov genom sex olika kategorier – från bromsverkan till rullmotstånd – och graderar därefter modellerna.
I det svenska testet är det odubbade vinterdäck som dominerar. Först på fjärdeplats hittar vi det bästa dubbdäcket, men de dubbdäck som man anser presterat bäst är i fallande ordning:
Dubbat
- Pirelli Ice Zero 2
- Goodyear UltraGrip Ice Arctic 2 A+
- Michelin X-Ice North 4
- Nokian Hakkapeliitta 01
- Dunlop SP Winter Ice 3
Odubbat
De odubbade vinterdäcken kniper plats 1–4 på den svenska topplistan, också de presenteras i fallande ordning:
- Continental ContiVikingContact 8
- Goodyear UltraGrip Ice 3
- Pirelli Ice Friction
- Nokian Hakkapeliitta R5
- Continental WinterContact TS 870 P
Norge
I Norge är det branschföreningen NAF som testar däck, tidningen Motor publicerar. Precis som för de svenska testerna rankas de här nedan i fallande ordning:
Dubbat
- Nokian Hakkapeliitta 01 SUV
- Goodyear UltraGrip Arctic 2
- Michelin X-Ice North 4
- Pirelli IceZero 2
- Nordman North 9 SUV
Odubbat
- Continental VikingContact 8
- Pirelli Ice Friction
- Goodyear UltraGrip Ice 3
- Nokian Hakkapeliitta R5 SUV
- Hankook Winter i*cept IZ3 X
Danmark
Hos danska FDM är det främst odubbade däck som testats, där har man utfört två separata tester – ett med 15-tumsfälgar och ett med 17-tum. I Norge är det 17-tum man utgått från, och i svenska respektive finska testet har man inte specificerat däckstorleken. Här listar vi därför topp fem danska odubbade 17-tummare i fallande ordning:
Odubbat
- Pirelli Cinturato Winter 3
- Continental WinterContact TS 870
- Goodyear UltraGrip Performance 3
- Michelin Alpin 7
- Bridgestone Blizzak 6
Finland
Hos grannarna i öst är det Tekniikan Maailma som sammanställer vinterdäckens egenskaper. I deras test har flera av pallplatserna fått delas på: Continental, Goodyear och Michelin på andraplats bland de dubbade – samt Continental och Michelin på delad tredjeplats bland de odubbade:
Dubbat
- Nokian Tires Hakkapeliitta 01
- Continental IceContact 3
- Goodyear UltraGrip Arctic 2
- Michelin X-Ice North 4
- Bridgestone Blizzak Spike 3
Odubbat
- Nokian Tires Hakkapeliitta R5
- Goodyear UltraGrip Ice 3
- Continental VikingContact 8
- Michelin X-Ice Snow+
- Pirelli Ice Friction
Vinnarna
Med brasklappen att alla tester är utförda på olika sätt och har lite olika klimat att förhålla sig till finns det ändå några tydliga vinnare på listorna. Bland de odubbade däcken är det Continental VikingContact 8, Goodyear UltraGrip Ice 3 samt Pirelli Ice Friction som frekventar toppmarkeringarna.
Bland de dubbade däcken är det istället Michelin X-Ice North 4, Nokian Hakkapeliitta 01 och Pirelli IceZero 2 som flest länders testare verkar vara riktigt nöjda med.
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