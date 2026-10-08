Bäst vinterdäck 2026 – stor genomgång av nordiska tester

Norge

ANNONS

I Norge är det branschföreningen NAF som testar däck, tidningen Motor publicerar. Precis som för de svenska testerna rankas de här nedan i fallande ordning:

Dubbat

Nokian Hakkapeliitta 01 SUV

Goodyear UltraGrip Arctic 2

Michelin X-Ice North 4

Pirelli IceZero 2

Nordman North 9 SUV

Odubbat

Continental VikingContact 8

Pirelli Ice Friction

Goodyear UltraGrip Ice 3

Nokian Hakkapeliitta R5 SUV

Hankook Winter i*cept IZ3 X

Danmark

Hos danska FDM är det främst odubbade däck som testats, där har man utfört två separata tester – ett med 15-tumsfälgar och ett med 17-tum. I Norge är det 17-tum man utgått från, och i svenska respektive finska testet har man inte specificerat däckstorleken. Här listar vi därför topp fem danska odubbade 17-tummare i fallande ordning:

Odubbat

Pirelli Cinturato Winter 3

Continental WinterContact TS 870

Goodyear UltraGrip Performance 3

Michelin Alpin 7

Bridgestone Blizzak 6

ANNONS

Finland

Hos grannarna i öst är det Tekniikan Maailma som sammanställer vinterdäckens egenskaper. I deras test har flera av pallplatserna fått delas på: Continental, Goodyear och Michelin på andraplats bland de dubbade – samt Continental och Michelin på delad tredjeplats bland de odubbade:

Dubbat

Nokian Tires Hakkapeliitta 01

Continental IceContact 3

Goodyear UltraGrip Arctic 2

Michelin X-Ice North 4

Bridgestone Blizzak Spike 3

Odubbat

Nokian Tires Hakkapeliitta R5

Goodyear UltraGrip Ice 3

Continental VikingContact 8

Michelin X-Ice Snow+

Pirelli Ice Friction

Vinnarna

Med brasklappen att alla tester är utförda på olika sätt och har lite olika klimat att förhålla sig till finns det ändå några tydliga vinnare på listorna. Bland de odubbade däcken är det Continental VikingContact 8, Goodyear UltraGrip Ice 3 samt Pirelli Ice Friction som frekventar toppmarkeringarna.

Bland de dubbade däcken är det istället Michelin X-Ice North 4, Nokian Hakkapeliitta 01 och Pirelli IceZero 2 som flest länders testare verkar vara riktigt nöjda med.

ANNONS

Läs även:

Finska genidraget: Dubbarna fälls ut automatiskt

Dåliga däck? Det säger slitaget om din bil

30 000 hjul lossnar varje år – nu börjar däckbytet









