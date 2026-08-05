Okej, Renault canvas-sufflet till tak gör kanske inte R4:an till en cab i teknisk bemärkelse men frihetskänslan blir nästan densamma – och körglädjen likaså!
R4 Plein Sud: Cabba ned med röstkommando
Plein Sud – typ ”rakt söderut”, på franska – har börjat rullas ut på flera marknader men har ännu inte hunnit landa i Sverige än. Typiskt, nu när sommaren börjar barka åt sitt slut.
Renault menar dock att suffletten klarar sig bra också i blötväder och kyla. Enligt Blockets testare ska den till och med ha testats uppe i Kiruna. Och det enda som bör undvikas är att rikta högtryckstvätten rakt mot tyget.
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Styr med rösten
Additionen av öppningsbart tak gör att Plein Sud-modellen av elektriska Renault 4 väger cirka 60 kg mer än originalet. Huvudutrymmet fram ökar med ett par centimeter, medan passagerarna i baksätet tappar ungefär detsamma.
Suffletten täcker en öppning om 92 gånger 80 centimeter och kan öppnas helt eller delvis med hjälp av både fysiska reglage eller röstkommando. Maxhastigheten för den automatiska ihopvikningen av tyget har dock satts till 90 km/h, i hastigheter över det så blir kommandona verkningslösa.
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Tack vare en smart vindbarriär slipper man jobbig turbolens i kupén, och vrålet från utsidan uteblir.
Körglädje i enkelhet
De flesta resencenter verkar vara överens om både fördelar och nackdelar i R4 Plein Sud: Viktiga knappar och spakar finns nära till hands för föraren, men de är lätta att blanda ihop och ta fel på. Växelväljaren och vindrutetorkare verkar vara en utsatt smärtpunkt, enligt bland annat brittiska Car Magazine.
I ”körglädje”, ”Feel good factor” och liknande kategorier får bilen, trots sin förhållandevis enkla konstruktion, toppbetyg.
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Så mycket kostar det
Som nämnt tidigare har Plein Sud-modellen inte tagit sig till den svenska marknaden ännu. I Norge erbjuds tillvalet för både Techno och Iconic – och prislappen ligger omkring 8000 kronor.