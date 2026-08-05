R4 Plein Sud: Cabba ned med röstkommando

Renault menar dock att suffletten klarar sig bra också i blötväder och kyla. Enligt Blockets testare ska den till och med ha testats uppe i Kiruna. Och det enda som bör undvikas är att rikta högtryckstvätten rakt mot tyget.

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Styr med rösten

Additionen av öppningsbart tak gör att Plein Sud-modellen av elektriska Renault 4 väger cirka 60 kg mer än originalet. Huvudutrymmet fram ökar med ett par centimeter, medan passagerarna i baksätet tappar ungefär detsamma.

Suffletten täcker en öppning om 92 gånger 80 centimeter och kan öppnas helt eller delvis med hjälp av både fysiska reglage eller röstkommando. Maxhastigheten för den automatiska ihopvikningen av tyget har dock satts till 90 km/h, i hastigheter över det så blir kommandona verkningslösa.

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Tack vare en smart vindbarriär slipper man jobbig turbolens i kupén, och vrålet från utsidan uteblir.