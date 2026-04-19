Rolls-Royce är nu världens dyraste elbil

Det gör den till världens dyraste elbil.

Lanseringen sker i ett läge där flera tillverkare bromsar sina elbilsplaner. Men i det absoluta lyxsegmentet är utvecklingen en annan.

Här handlar det mindre om pris och mer om exklusivitet. Satsningen på extrema lyxbilar är ingen slump.

Rolls-Royce har under längre tid valt en strategi där design, hantverk och exklusivitet prioriteras framför massproduktion.

Med Project Nightingale tar märket det ett steg längre och levererar vad som beskrivs som ett manifest snarare än en traditionell bil

En elbil som statussymbol

Nightingale är en så kallad coachbuild-modell, vilket innebär att varje bil byggs efter kundens önskemål.

Plattformen bygger på Rolls-Royces egna aluminiumarkitektur, samma som används i märkets elbil Spectre.

Vad är Coachbuild? Coachbuild betyder att en bil byggs med specialgjort karosseri, ofta för hand och i mycket liten serie eller som en unik one-off. Ursprungligen syftade det på att en separat karossbyggare tog ett chassi från tillverkaren och skapade en egen kaross ovanpå det; i dag används ordet främst om exklusiva bilar med mycket hög grad av kundanpassning. Vad det innebär Bilen är inte massproducerad på vanligt sätt.

Design, material och detaljer kan anpassas efter kundens önskemål.

Resultatet är ofta mer hantverksmässigt och dyrare än en vanlig serieproducerad bil. Historiskt Coachbuilding kommer från tiden innan modern massproduktion, när bilens underrede och teknik kunde byggas av en tillverkare medan karossen gjordes av en annan. Det var vanligt hos lyxbilmärken och är grunden till att ordet fortfarande förknippas med exklusivitet och skräddarsytt arbete. I dag I modern bilvärld används coachbuild mest om tillverkare som Rolls-Royce och andra specialbyggare som gör extremt personliga bilar i små volymer. Det är alltså mindre en teknisk standard och mer ett uttryck för skräddarsydd bilskapelse. Ett enkelt sätt att tänka på det: en vanlig bil är som konfektion, medan coachbuild är som måttsydd haute couture

ANNONS

Designen drar tydliga referenser till lyxjakter, med en lång silhuett och detaljer som betonar hantverk snarare än teknik. Interiören är lika påkostad.

Taket pryds av över 10 000 fiberoptiska ljuspunkter som skapar ett stjärnliknande mönster, medan materialval som kashmir och exklusiva textilier förstärker känslan av skräddarsydd lyx.