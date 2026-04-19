Lyxmärket tar elektrifieringen till en ny nivå. Med en prislapp som saknar motstycke riktar sig modellen till en extremt begränsad kundkrets och signalerar en ny strategi i premiumsegmentet.
Rolls-Royce är nu världens dyraste elbil
Rolls-Royce har, som vi skrivit om tidigare, visat upp sin mest exklusiva elbil hittills.
Modellen, kallad Nightingale, produceras i endast 100 exemplar och nu har den fått ett officiellt startpris på omkring 100 miljoner svenska kronor.
Det gör den till världens dyraste elbil.
Lanseringen sker i ett läge där flera tillverkare bromsar sina elbilsplaner. Men i det absoluta lyxsegmentet är utvecklingen en annan.
Här handlar det mindre om pris och mer om exklusivitet. Satsningen på extrema lyxbilar är ingen slump.
Rolls-Royce har under längre tid valt en strategi där design, hantverk och exklusivitet prioriteras framför massproduktion.
Med Project Nightingale tar märket det ett steg längre och levererar vad som beskrivs som ett manifest snarare än en traditionell bil
En elbil som statussymbol
Nightingale är en så kallad coachbuild-modell, vilket innebär att varje bil byggs efter kundens önskemål.
Plattformen bygger på Rolls-Royces egna aluminiumarkitektur, samma som används i märkets elbil Spectre.
Vad är Coachbuild?
Coachbuild betyder att en bil byggs med specialgjort karosseri, ofta för hand och i mycket liten serie eller som en unik one-off. Ursprungligen syftade det på att en separat karossbyggare tog ett chassi från tillverkaren och skapade en egen kaross ovanpå det; i dag används ordet främst om exklusiva bilar med mycket hög grad av kundanpassning.
Vad det innebär
- Bilen är inte massproducerad på vanligt sätt.
- Design, material och detaljer kan anpassas efter kundens önskemål.
- Resultatet är ofta mer hantverksmässigt och dyrare än en vanlig serieproducerad bil.
Historiskt
Coachbuilding kommer från tiden innan modern massproduktion, när bilens underrede och teknik kunde byggas av en tillverkare medan karossen gjordes av en annan. Det var vanligt hos lyxbilmärken och är grunden till att ordet fortfarande förknippas med exklusivitet och skräddarsytt arbete.
I dag
I modern bilvärld används coachbuild mest om tillverkare som Rolls-Royce och andra specialbyggare som gör extremt personliga bilar i små volymer. Det är alltså mindre en teknisk standard och mer ett uttryck för skräddarsydd bilskapelse.
Ett enkelt sätt att tänka på det: en vanlig bil är som konfektion, medan coachbuild är som måttsydd haute couture
Designen drar tydliga referenser till lyxjakter, med en lång silhuett och detaljer som betonar hantverk snarare än teknik. Interiören är lika påkostad.
Taket pryds av över 10 000 fiberoptiska ljuspunkter som skapar ett stjärnliknande mönster, medan materialval som kashmir och exklusiva textilier förstärker känslan av skräddarsydd lyx.
Elektrifiering utan kompromisser
Tekniska specifikationer kring batteri och räckvidd hålls fortfarande hemliga.
Men fokus ligger inte primärt på prestanda i traditionell mening. I stället handlar det om upplevelsen.
Den elektriska drivlinjen möjliggör en nästan helt ljudlös körning, något som blivit ett signum för Rolls-Royce även i deras tidigare modeller.
Samtidigt öppnar elektrifieringen för nya designmöjligheter, där aerodynamik och proportioner kan optimeras utan begränsningar från en traditionell motor.
En marknad som går sin egen väg
Lanseringen illustrerar en tydlig trend. Medan massmarknaden påverkas av räntor, subventioner och efterfrågan, rör sig lyxbilssegmentet i en annan riktning.
Här är efterfrågan stabil.
Rolls-Royce har själva varit tydliga med att elektrifieringen inte är en universallösning. “för varje kund som älskar elbilen finns det en som inte gör det”.
Det visar att även i toppen av marknaden är övergången inte självklar. Bakom exklusiviteten döljer sig också en tydlig ekonomisk strategi.
Med ett startpris på omkring 100 miljoner kronor per bil innebär projektet en potentiell omsättning på över 10 miljarder kronor, redan innan kundernas individuella tillval räknas in.
För Rolls-Royce handlar det inte om volym, utan om marginal. I coachbuild-segmentet kan tillverkaren ta betalt för varje detalj, där specialanpassningar ofta driver upp slutpriset långt över grundnivån.
Det gör varje enskild affär till en högmarginalprodukt, där vinsten per bil vida överstiger vad som är möjligt i massmarknaden.
Mer än en bil
Nightingale är inte bara en produkt. Den är en markering.
En signal om att elektrifiering i lyxsegmentet inte handlar om kompromisser, utan om att skapa något ännu mer exklusivt.
Frågan är inte om bilen säljer slut. Frågan är hur långt premiumtillverkarna är beredda att gå för att definiera framtidens lyx.
