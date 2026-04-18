Bränslebesked kan avgöra valet

Det handlar inte längre bara om klimatmål.

Det handlar om ekonomi, hushållens köpkraft och i förlängningen valets utgång.

Effekterna av stigande drivmedelspriser märks redan i konsumentledet.

Resor väntas bli betydligt dyrare i år, där ökade bränslekostnader pressar upp priserna på både flyg och transporter

Utredningen kan ändra spelplanen

Den 4 maj väntas utredaren Svante Mandell presentera sitt förslag om hur Sverige ska nå sina klimatåtaganden fram till 2030.

Redan nu pekar mycket på att dagens nivåer för inblandning av förnybart bränsle inte räcker.

Mandell har tidigare varit tydlig: “Allt tyder på att dagens nivå inte kommer att räcka för att nå klimatåtagandet”.

Om reduktionsplikten höjs innebär det i praktiken högre kostnader för drivmedel.

ANNONS

Det är en direkt konsekvens av att mer förnybara, och ofta dyrare, komponenter måste blandas in i bensin och diesel.